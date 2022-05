Ông chồng há hốc mồm vì màn "thay đồ" đỉnh cao của vợ trên thảm đỏ Met Gala 2022

Đến hẹn lại lên, sự kiện Met Gala 2022 năm nay lại thu hút đông đảo sự chú ý của giới mộ điệu. Chủ đề Met Gala năm nay tiếp tục xoay quanh văn hoá Mỹ, với tên gọi là In America: An Anthology of Fashion (tạm dịch: Hợp tuyển thời trang Hoa Kỳ). Như thường lệ, Met Gala tiếp tục quy tụ sự xuất hiện của hàng loạt minh tinh đình đám thế giới với những bộ cánh chặt chém, hào nhoáng đến choáng ngợp. Và một trong những màn lên đồ ấn tượng nhất của Met Gala năm nay chính là màn lột đồ của minh tinh Blake Lively - host chương trình Met Gala 2022. Thậm chí màn lên đồ của cô còn khiến ông chồng Ryan Reynolds cũng phải há hốc mồm vì kinh ngạc.



Một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất của Met Gala năm nay là khi Ryan Reynolds cũng phải há hốc mồm kinh ngạc trước màn thay đồ trên thảm đỏ của Blake Lively.

Vợ chồng Blake Lively và Ryan Reynolds đảm nhiệm vai trò host chương trình Met Gala 2022. Họ đã xuất hiện từ sớm với style ấn tượng. Trong khi Ryan Reynolds lịch lãm với bộ suit đến từ Ralph Lauren thì Blake Lively thả dáng trong bộ cánh lộng lẫy của Versace.

Bộ cánh của Blake Lively bao gồm phần thân váy đính kết trang trọng, họa tiết thu hút đi với phần tùng váy lộng lẫy. Điều đáng nói, phần tùng váy này có thiết kế 2 trong 1 khi có thể lột ra để lộ phần lớp lót bên dưới mang tông xanh ngọc tuyệt đẹp.

Chiếc váy 2 trong 1 của Blake Lively được đánh giá là 1 trong những bộ cánh đẹp nhất Met Gala năm nay. Dù nhìn ở mặt nào, thiết kế này cũng toát lên cảm giác xa hoa, lộng lẫy đúng với chủ đề sự kiện.

Khi diện mẫu váy ấn tượng này, Blake Lively để tóc buông xõa, đeo theo cài tóc và khuyên tai đính đá.

Lớp tùng váy bên dưới có thêu các chi tiết hoa văn tinh xảo càng làm nổi bật lên khí chất kiêu sa của nữ chủ nhân. Ngoài việc thay đổi phần tùng váy, cô còn lột cả găng tay để có được hình ảnh ăn nhập hoàn hảo.

Blake Lively ghi điểm với diện mạo đẹp như nữ thần và bộ cánh ấn tượng tại Met Gala năm nay.

