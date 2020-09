Ông bố Việt đảm đang chia sẻ kinh nghiệm trồng 2 cây cà chua trên sân thượng thu hoạch hơn 30kg

Anh Duy An hiện đang ở Cộng hòa Séc vốn là một người yêu thích thiên nhiên, luôn muốn sống trong không gian gần gũi với cây cối. Mỗi khi đi làm về, dù bận bịu đến mấy, anh vẫn thích tận hưởng vẻ đẹp xanh tươi của khu vườn trên tầng thượng của gia đình mình.



Khu vườn trên sân thượng của gia đình anh khá thoáng sáng và rộng rãi, nhiều nắng. Đó cũng là một trong những lý do giúp các loại rau quả anh trồng luôn tốt tươi, năng suất.

Hiện tại, do bận công việc nên anh trồng chủ yếu là các loại cây ăn quả như đào, cherry, ổi…, một số cây gia vị như tía tô, hành, mùi… Mùa hè năm nay, anh trồng thêm 2 cây cà chua thịt. Ngoài ra còn trồng thêm một số cây cà chua bi.

Anh Duy An bên khu vườn xanh tươi đầy nắng. Do công việc của anh khá bận rộn nên anh trồng nhiều cây ăn quả, rau gia vị. Anh lắp bánh xe cho khá nhiều chậu cây trên sân thượng. Nhờ vậy anh dễ dàng di chuyển cây, sắp xếp sân thượng khi cần thiết.

Dâu tây sai quả.

Trên sân thượng được anh trồng các loại rau gia vị, rau ăn lá.

Năm nay anh Duy An trồng thêm cà chua gồm cà chua quả to (cà chua thịt) và vài cây cà chua bi.

Anh Duy An cho biết: "Vì cà chua lớn nhanh, ra nhiều đợt quả nên cây luôn cần được cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết. Vì thế tôi chọn chậu cỡ lớn 70 lít. Sau một thời gian chăm sóc, hai cây cà chua thịt phát triển gần 20 nhánh, cao chừng gần 2 mét và tán xòe gần 2 mét vuông".

Theo kinh nghiệm của anh Duy An, muốn cà chua phát triển mạnh thì khi cây lớn khoảng 10cm nên ghim thân xuống mặt đất. Cây lớn đến đâu, anh Duy An ghim xuống tiếp. Ghim khoảng 20 đến 30 tùy thuộc vào người trồng vì theo anh An, càng ghim được dài thì rễ và nhánh cây càng phát triển mạnh về sau này. Anh thường ghim tới khi cây ra những chùm hoa đầu tiên sát chỗ ghim xuống đất thì dừng lại. Sau đó, anh phủ thật nhiều đất mùn lên toàn bộ phần thân cây đã ghim tầm 10cm hoặc hơn nữa.

Cà chua thịt được anh trồng 2 cây. Cây lớn hơn một chút sẽ được anh ghim thân xuống mặt đất. "Bí quyết" này giúp kích thích mọc rễ, tạo nhiều nhánh.

Cây cà chua trưởng thành có khoảng 20 nhánh, độ rộng khoảng 2m2.

Anh Duy An cho biết, cây liên tục ra hoa và đậu rất nhiều quả. Hiện anh đã thu hoạch được hơn 20kg quả chín. Trên 2 cây vẫn còn khoảng hơn 10kg quả nữa chuẩn bị thu hoạch.

Những chùm cà chua trĩu quả.

Đặc tính của cây cà chua thường cần nhận nhiều ánh nắng trực tiếp, tốt nhất là nắng buổi sáng. Cây rất ưa đất mùn tơi xốp, có độ ẩm cao nhưng không được úng nước.

Để cây được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng để phát triển tốt, anh An sử dụng đất mùn trộn thêm nhiều vỏ trứng gà nát vụn. Với chậu trồng hiện tại, anh trộn khoảng 5kg vỏ trứng.

Khi cây trưởng thành cao khoảng 30 – 50cm, anh Duy An đều đặn khoảng 12 – 15 ngày sẽ bón phân NPK hữu cơ cho cây 1 lần. Thời kỳ này lá cây phát triển mạnh nên cần lượng nước hàng ngày khá nhiều. Nếu không đủ nước và dinh dưỡng, cây sẽ bị chột, năng suất sẽ giảm đáng kể.

Anh Duy An cũng bổ sung thêm chất dinh dưỡng theo định kỳ.

Anh lưu ý bổ sung nước đầy đủ giúp cây ra nhiều quả.

Ngoài ra anh còn bổ sung thêm vỏ trứng gà.

Trung bình 1 chậu cây 70 lít được anh bổ sung 5kg vỏ trứng.

Nhờ những bí quyết ấy, chỉ 2 cây cà chua thịt cũng đủ để cả gia đình anh bội thu quả trong mùa hè năm nay. Anh Duy An lưu ý rằng, với các loại cây cho củ và quả nói chung, cần giữ lá bởi đây là nguồn dưỡng chất quan trọng giúp quả thơm ngon.

Anh Duy An chia sẻ thêm: "Đối với cà chua nói riêng và tất cả các loại cây ăn quả, ăn củ nói chung, không nên vặt lá bởi lá là nguồn dưỡng chất tối quan trọng giúp cho quả thơm ngon". Cũng nhờ những kinh nghiệm hữu ích đó, khu vườn trên sân thượng của ông bố đảm đang này luôn ngập tràn rau xanh và quả ngọt, là nơi cả gia đình được tận hưởng không khí trong lành, cuộc sống thư thái khi được gần gũi với thiên nhiên.

Nguồn ảnh: NVCC