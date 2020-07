Ông bố nổi tiếng của Hollywood: Dù kiếm tiền triệu đô vẫn sẵn sàng bật dậy giữa đêm với con chỉ vì một lý do nhỏ này

Được xếp hạng là một trong những đô vật chuyên nghiệp vĩ đại nhất mọi thời đại, Dwayne Johnson - còn được biết đến với biệt danh "The Rock" - cũng thành công không kém với tư cách là một diễn viên và nhà sản xuất. Anh nổi tiếng bởi các bộ phim đạt doanh thu cao ngất như The Scorpion King, Moana và The Fast and the Furious.

The Rock bên cạnh cô con gái lớn - Simone Alexandra của mình.

Trong vai trò làm cha, The Rock cũng nuôi dạy thành công ba cô con gái là Simone Alexandra, Jasmine và Tiana Gia thành những đứa trẻ tài năng và thông minh dựa vào cách đặc biệt của riêng mình.

1. Luôn tạo thời gian để dành cho con

Là một ngôi sao với lịch trình bận rộn không ngưng nghỉ suốt ngày đêm. Nhiều người sẽ nghĩ rằng thời gian của The Rock là vô cùng ít ỏi để có thể chăm lo cũng như nuôi dạy con cái của mình.

Nhưng quan điểm của anh lại hoàn toàn khác, anh cho rằng: "Tôi luôn tạo thời gian để dành cho những cô công chúa nhỏ của mình. Tôi tạm biệt cô con gái út mỗi khi đi làm, sơn móng tay cho cô con gái thứ hai và trò chuyện mỗi khi cô chị cả cần. Tôi tin đó những khoảng thời gian mà đứa trẻ nào cũng cần trong quá trình lớn lên của mình".

2. Coi trọng lòng tin của con hơn bất kỳ điều gì

Mặc dù chia tay vợ cũ từ năm 2008, nhưng con gái chung của hai người lại không gặp nhiều cảm xúc tiêu cực nhờ vào cách dạy dỗ đặc biệt của anh. The Rock coi trọng việc gìn giữ lòng tin của con cái hơn bất kỳ điều gì trên đời. Bởi vậy, anh luôn cố gắng làm mọi việc theo cách tử tế và tích cực nhất để không làm tổn hại đến lòng tin của con gái mình.

Anh cho rằng khi đứa trẻ tin tưởng cha mẹ, chúng sẽ có đủ khả năng để đón nhận những điều tươi đẹp mà không vấp phải cảm xúc tiêu cực nào. Và đó cũng là cách nuôi dưỡng một tâm hồn tử tế cho con ngay từ những ngày đầu tiên.

3. Dành cho con trọn vẹn tình yêu mà con cần

Cũng như những bậc phụ huynh khác, Johnson đã phải trải qua những thăng trầm của việc nuôi dạy con trong nhiều năm tháng. Và anh đã học được rằng điều quan trọng nhất của việc nuôi dạy con là cho trẻ biết rằng bố mẹ luôn dành trọn vẹn tình yêu của mình cho con dù bất kỳ chuyện gì xảy ra.



Anh luôn dành trọn vẹn tình yêu thương của mình cho các con.

Theo Johnson thì: "Tình yêu thương là điều mà các con cần nhất chứ không phải thành công, tiền bạc hay sự nổi tiếng. Chúng sẽ thực sự cảm thấy an toàn khi được nghe thấy câu nói: Bố ở bên con đây, bố yêu con".

4. Tận dụng mọi khoảnh khắc bên con

The Rock kể về những lần các con gọi anh dậy giữa đêm vì con muốn được chơi cùng anh hay những khoảnh khắc đặc biệt mệt mỏi khác khi con khóc lóc và không muốn lắng nghe điều gì từ bố mẹ. Dẫu rằng rất mệt mỏi nhưng anh luôn chọn phương án ở bên con mọi lúc con cần.

"Có vẻ cách nuôi con này đôi lúc khiến tôi cảm thấy như hành xác, nhưng tôi trân trọng nó. Vì tôi không rõ đâu sẽ là lần cuối cùng mình được ở bên các con của mình". Anh xúc động nói ra lý do cho những hành động đặc biệt khi nuôi dạy con của mình.

5. Trao quyền cho các con

Vào ngày Phụ Nữ Bình Đẳng, Johnson đã gửi một lời nhắn yêu thương tới con gái Jasmine của mình rằng: "Con, cùng với các chị em của mình sẽ - nên - và có thể làm bất kỳ điều gì mà các con muốn trên thế giới này".

Anh cũng chia sẻ sự hào hứng khi được trao quyền cho các con, để chúng làm những điều mà bản thân chúng muốn và kỳ vọng được làm. Anh cho rằng, mỗi đứa trẻ đều có một tài năng của riêng mình, các con không chỉ cần bố mẹ hỗ trợ để phát triển tài năng đó mà còn cần được động viên để vượt qua những rào cản khi thực hiện tài năng của riêng mình.