Ông bố MC gợi ý bố mẹ cách trò chuyện giúp trẻ chậm nói nhanh biết nói

Thời gian trước, mình có dịp làm việc với một chuyên gia nước ngoài về lĩnh vực phát triển ngôn ngữ cho trẻ em. Mình có đưa câu hỏi trên ra để hỏi. Chuyên gia chỉ cho mình một em nhỏ đang ngồi trong phòng lắp đồ chơi: Em bé đó cực thông minh, vẽ tranh rất đẹp, làm toán giỏi, thậm chí có giải thưởng về cờ vua. "Em bé đó cũng từng chậm nói à?" "- Không, em bé đó bị CÂM và đó là con gái tôi". Mình hơi choáng.



Thông minh và nói là hai chuyện khác nhau. Một em bé CÂM vẫn rất thông minh, nhưng không NÓI được thì vẫn là không NÓI được, dù có thông minh đến đâu. Nhưng ai cũng biết rằng, khi trẻ chậm nói hay không thể nói thì đều ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ, do con không thể giao tiếp bình thường bằng lời nói với mọi người xung quanh, hạn chế trong việc tiếp nhận thông tin và mở mang trí tuệ, không bố mẹ nào mong muốn như thế cả.

Cá hiện tại đã được 3,5 tuổi, em có thể nói tốt và còn làm MC nhí.

Mình thấy thật may mắn khi có dịp làm việc với chuyên gia người nước ngoài này. Ông kể, không chỉ ở Việt Nam mà ở những đất nước phát triển hơn, tình trạng trẻ chậm nói cũng ngày càng nhiều. Lí do thì có nhiều lắm, nhưng hậu quả thì thấy rõ rồi.

Khi con chậm nói, cho dù bạn có đưa con đi khám, đi can thiệp, học lớp đặc biệt thì tất cả bác sĩ, chuyên gia, giáo viên đều nhắc nhở là bố mẹ cần giao tiếp với con nhiều hơn, cần nói chuyện với con nhiều hơn. Nhưng làm thế nào để có thể trò chuyện với con hiệu quả thì không nhiều bố mẹ biết cách. Con chậm nói, bố mẹ càng sốt ruột thì lại càng lúng túng, đôi khi áp dụng sai các phương pháp dẫn đến kết quả không được như ý.

Con chậm nói, bố mẹ gần như là người quyết định sự thay đổi của con. Bạn cũng đừng chủ quan mà nghĩ rằng mấy bữa nữa là con lại nói leo lẻo, điều đó có thể xảy ra nếu phần trăm may mắn rơi vào nhà mình, nhưng chẳng lẽ bạn lại phó mặc giai đoạn vàng phát triển ngôn ngữ của con chỉ để chờ đợi sự may mắn, may mắn đôi khi chỉ đến khi bạn nỗ lực thôi, đừng phí phạm thời gian như thế!

Có người bẩm sinh đã thu hút và bắt chuyện nhanh, trẻ con đều rất thích chia sẻ cùng (thường những người như vậy thì con không chậm nói). Tuy nhiên đã gọi là KĨ THUẬT thì tức là sẽ cải thiện được, có phương pháp, có công thức, có bài tập... Khi bạn biết kĩ thuật thì không chắc bạn được 10 điểm nhưng có thể từ 0 điểm lên 5, 6 điểm.

Việc con chậm nói hoàn toàn có thể khắc phục được qua việc giao tiếp, trò chuyện của bố mẹ đối với con.

Bố mẹ cần có cách để giúp trẻ nói, bật âm và dùng ngôn ngữ để giao tiếp chứ không phải cứ chỉ tay là có người phục vụ. Chẳng hạn như khi bố mẹ đã biết thừa nhu cầu của con, đừng đáp ứng ngay, dần dần trẻ sẽ hình thành thói quen không cần dùng lời nói mà vẫn đạt được mục đích của mình. Bố mẹ nên rèn luyện và thôi thúc khả năng bật ra lời nói từng ngày, một cách bền bỉ và kiên trì.



MC Ninh Quang Trường chia sẻ bí quyết thôi thúc con bật âm và nói nhiều hơn.

Như trong video trên, có 1 số kĩ thuật mình đã áp dụng như sau:

1. Không đáp ứng ngay nhu cầu của trẻ, mặc dù mình biết thừa con đang muốn gì.

2. Giúp con hệ thống lại bằng ngôn ngữ nhu cầu của mình. Tức là mình hỏi lại con "Có phải con đang muốn cái này không?".

3. Khẳng định với trẻ rằng: Muốn gì phải nói, nếu không nói thì người khác không hiểu và sẽ không được đáp ứng.

4. Ra điều kiện: Trước khi đáp ứng nhu cầu của trẻ, đề nghị trẻ nhắc lại nhại lại câu nói đúng.

MC Ninh Quang Trường thường xuyên trò chuyện với con từ lúc lọt lòng để con phát triển ngôn ngữ tốt.

Mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống đều có thể trở thành một bài học cho con và là dịp bố mẹ thực hành các kỹ thuật giúp trẻ không rơi vào tình trạng chậm nói và chậm phát triển ngôn ngữ. Với những đứa trẻ chậm nói, không có trường lớp, giáo viên, bệnh viện, bác sĩ, chuyên gia nào bám sát mà giúp được con bạn hơn bố mẹ đâu.

Để thúc đẩy khả năng phát triển ngôn ngữ của con, giúp con biết nói sớm, bố Cá đã áp dụng nhiều bí quyết khác nhau từ hồi Cá mới sinh, thấy thực sự hiệu quả và con có sự phát triển ngôn ngữ tốt. Cá bập bẹ cất những tiếng nói đầu tiên từ lúc 12 tháng tuổi. Hiện tại, con đã là cậu bé 3,5 tuổi, có khả năng nói tốt, còn làm MC nhí dẫn chương trình. Nếu các bố mẹ có con chậm nói thử áp dụng 1 số bí quyết trên khi nói chuyện với con, chắc chắn tình hình sẽ được cải thiện đáng kể.

Ông bố Ninh Quang Trường là 1 MC, đạo diễn truyền hình của Đài Truyền hình Việt Nam, đồng thời là người nghiên cứu về giáo dục. Năm 2017, gia đình anh đón con trai là Ninh Thành Nam (tên thường gọi ở nhà là bé Cá) chào đời. Anh thường xuyên tìm tòi và chia sẻ các kiến thức nuôi dạy con cũng như cách chơi với con, làm trò chơi cho con... trên trang facebook cá nhân và được nhiều mẹ bỉm sữa quan tâm, học hỏi làm theo.