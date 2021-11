Ông bố khoe hình con đang ngồi học online, dân tình cười đau ruột khi phát hiện 1 chi tiết lạ: Con nhà người ta trong truyền thuyết đây rồi

Có 1001 sự cố hài hước khi lũ trẻ học online trong thời gian dịch bệnh như vừa học vừa chơi, đang học thì ngủ, cả lớp nhao nhao vì cô giáo... biến mất khi đang giảng bài vì nghẽn mạng... Và mới đây, một ông bố đã bổ sung vào "bộ sưu tập" những tình huống gây cười khi học trực tuyến từ chính con trai mình. Chỉ khác là câu chuyện này thu hút sự chú ý và thích thú của đông đảo cư dân mạng vì quá đáng yêu.

Thanh niên nghiêm túc năm 2021 là đây chứ đâu.

Trong hình, cậu học sinh đang ngồi nghiêm túc học online tại nhà. Song, điều khiến mọi người cười "té ghế" chính là bàn tay giơ lên xin phát biểu dù đang học trực tuyến thay vì bấm vào biểu tượng giơ tay như thông thường. Rất nhiều người đã cho cậu học trò 10 điểm về tinh thần ham học, đồng thời, các cư dân mạng cũng không quên "tag nhẹ" bạn bè, con cái của mình vào để học hỏi. Nhiều người hài hước cho rằng, có lẽ phụ huynh "canh" cạnh bên nên thanh niên nhí mới run đến mức quên cả "nghi thức" thông thường như thế.

Học online có sự khác biệt so với học trực tiếp, tuy nhiên đối với lũ trẻ, dù "on" hay "off" thì chuyện được phát biểu xây dựng bài cũng là một trong những động lực khiến các em học tập sôi nổi hơn. Khi đã làm quen với cách học này, có lẽ những sự cố và tình huống như trên sẽ không còn diễn ra. Tuy nhiên, đây vẫn sẽ là những kỷ niệm đáng nhớ của các em và phụ huynh, thầy cô giáo trong mùa dịch Covid-19 này.