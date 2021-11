Ông bố đột nhiên đốt than tự tử, hành động cuối cùng dành cho con gái hé lộ nguyên nhân gây nhói lòng

Mới đây, một chủ quán cơm họ Cổ, 42 tuổi sống ở Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc) đã để lại 3 bức di thư và chuyển số tiền 890 NDT (hơn 3 triệu VND) còn lại cho con gái rồi tự tử. Đây có lẽ là tình yêu cuối cùng của người cha dành cho con gái bé nhỏ của mình.

Năm 2017, anh Cổ ly hôn với vợ vì bất đồng quan điểm. Con gái chọn sống cùng mẹ. Vì tài sản được chia đôi theo pháp luật nên anh Cổ nhận được 600.000 NDT (hơn 2,1 tỷ VND). Sau đó, anh để lại một nửa cho con gái và sử dụng 300.000 NDT (hơn 1 tỷ VND) còn lại để kinh doanh tiệm ăn.

Ngày 7/5/2019, anh Cổ đăng đoạn clip đầu tiên trên tài khoản nền tảng Douyin với nội dung quay cảnh khai trương. Có thể nói, anh đã đặt nhiều niềm tin và hy vọng vào tiệm ăn này.

Thế nhưng, tiệm ăn khai trương chưa được bao lâu, tuyến đường phía trước phải thi công sửa chữa. Việc này ảnh hưởng rất lớn đến công việc kinh doanh. Tiền mặt bằng mỗi tháng mà anh phải chi trả là 20.600 NDT (hơn 72 triệu VND). Ngoài ra, anh còn thuê một căn hộ (2 phòng ngủ, 1 phòng khách) để cung cấp chỗ ở cho đầu bếp và phục vụ.

Tiếp đến, dịch bệnh bùng phát vào đầu năm 2020, tình hình kinh doanh lại càng tồi tề hơn. Chủ thuê mặt bằng đã miễn phí hơn ba tháng tiền nhà cho anh Cổ. Mặc dù đang gặp phải khó khăn, nhưng anh vẫn mở bán và đặt 5 bàn ăn phía trước để phục vụ miễn phí cho các nhân viên y tế và những người có nhu cầu. Sau đó, tình hình dịch bệnh trở nên nghiêm trọng hơn, các tiệm ăn lúc bấy giờ chỉ có thể kinh doanh nhờ vào hệ thống shipper.

Khó khăn lắm mới có thể chống cự qua thời gian này, nhưng vừa chuẩn bị mở cửa làm ăn trở lại bình thường thì con đường phía trước lại phải tiếp tục thi công. Điều này khiến anh Cổ không thể gắng gượng được nữa. Thế là anh đành cho nhân viên nghỉ việc. Cả cửa tiệm giờ đây chỉ còn một mình anh, người cha già và đầu bếp.

Ngày 26/7/2021, anh Cổ đăng một đoạn clip lên Douyin: "Bây giờ, tôi rất nghèo. Xin mọi người đừng liên lạc với tôi. Tôi sợ tôi sẽ mượn tiền, ảnh hưởng đến tình cảm. Đợi đến khi tôi trả hết nợ và có thể ăn uống đầy đủ rồi thì mọi chuyện sẽ trở về như lúc trước".

Thời gian này, anh Cổ đã sử dụng hết tiền tiết kiệm, nợ nần chồng chất, lại thêm các chi phí như tiền thuê mặt bằng, tiền điện nước, tiền lương nhân viên,… Tất cả dường như đang dồn anh đến bước đường cùng.

Tháng 7 vừa rồi, Trịnh Châu gánh chịu nạn lũ lụt nghiêm trọng chưa từng có. Tiệm ăn của anh Cổ một lần nữa chịu thêm tổn thất nặng nề. Thế nhưng anh vẫn ra tay nghĩa hiệp, người nào khó khăn tiền đến thì anh vẫn sẵn sàng giúp đỡ.

Có cư dân mạng đã bình luận trên Douyin của anh Cổ rằng: "Ông chủ quả là một người tốt. Trong thời gian thành phố bị lũ lụt, tôi có đến tiệm ăn của anh và được anh ấy cho thêm rất nhiều đồ ăn miễn phí".

Ngày 8/7/2021, anh Cổ đăng tải một đoạn Douyin tâm sự. Xung quanh là bóng tối bao trùm trong tiệm ăn lạnh lẽo, anh nói: "Lúc khổ cực không có ai bên cạnh, tôi học được cách nhẫn nhịn. Lúc bận bịu không có ai giúp, tôi học được cách cố gắng. Lúc mệt mỏi, tôi học được cách nỗ lực cầm cự".

Đầu tháng 8/2021, dịch bệnh lại bùng phát ở Trịnh Châu.

Ngày 10/8/2021, anh Cổ đã đăng đoạn clip cuối cùng của cuộc đời. Nội dung lúc này không có nhạc nền, chỉ có vài chú cá vàng đang bơi lội mà anh thích nhất. Anh viết: "Cuộc sống quá mệt mỏi nhưng vẫn phải sống tiếp".

Tháng 9/2021, anh Cổ mua than về nhà, đóng hết tất cả các cửa sổ, đốt than tự tử. Anh đã chết trong phòng kín vì ngộ độc khí than.

Anh Cổ đã để lại 3 bức di thư. Trong đó, anh gửi lời xin lỗi đến người thân và bạn bè. Đồng thời, anh đã sắp xếp số tiền có được khi chuyển nhượng mặt bằng để chi trả tiền lương cho đầu bếp và tiền thuê nhà, phần còn lại thì dành cho người cha già.

Trước lúc kết liễu đời mình, anh cũng đã trả hết số nợ tồn đọng và chỉ còn lại vỏn vẹn 890 NDT (hơn 3 triệu VND) chuyển khoản cho con gái.

Hiện thực đã dồn ép anh Cổ vào bước đường cùng, khiến anh phải lựa chọn cái chết để giải thoát cho bản thân. Anh ra đi để lại cha già và con gái nhỏ. Liệu điều này có thật sự đúng đắn?

Cuộc đời có muôn vàn khó khăn, thế nhưng chỉ cần có ý chí mạnh mẽ thì ắt sẽ có hy vọng và cơ hội để thay đổi vận mệnh. Thế giới này có rất nhiều người còn khó khăn và khổ cực hơn anh Cổ, nhưng họ vẫn nỗ lực để sống tiếp.

Con người chỉ sống được một lần. Đừng nên dễ dàng từ bỏ mà vụt mất những điều tốt đẹp đang chờ bạn ở phía trước.

(Nguồn: 163)