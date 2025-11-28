Ông bố đặc biệt: 15 năm xa nhà nhưng chưa một lần thất hứa với các con

Không giống với các cặp bố con khác trong “Cha con vạn dặm” cùng nhau xuất phát để trải nghiệm những vùng đất thú vị, chuyến đi lần này của gia đình anh Lâm chính là chuyến đi thăm bố đặc biệt của 2 cô con gái nhỏ, tới nơi bố Lâm công tác suốt nhiều năm qua.

Tại Sìn Hồ, anh Lâm đã cho 2 con gái trải nghiệm những điều vô cùng gần gũi và giản dị, gắn liền với cuộc sống công tác của bố cũng như đời sống sinh hoạt của bà con đồng bào nơi đây. Qua những công việc giản đơn như học làm 1 “nhân viên tập sự” trong nông trại nơi bố làm cho đến việc cùng bố đi vào rừng thực hiện hoạt động mang sâm về rừng, các bạn nhỏ có cơ hội được hiểu hơn về công việc, về tình yêu và niềm đam mê bố đang nuôi dưỡng từng ngày. Và cũng thông qua đó, anh Lâm cũng gửi gắm tới các con những bài học bình dị về sức lao động, về bảo vệ thiên nhiên…

Không chỉ với mục đích để con hiểu mình, mà chuyến thăm đặc biệt này, bố Lâm còn mong muốn các con gái có góc nhìn đa dạng hơn về cuộc sống của những người đồng bào, hiểu và cảm thông trước sự vất vả cũng như những cố gắng của họ để thay đổi cuộc sống.

Luôn là người đứng phía sau dõi theo các con trong suốt hành trình trải nghiệm, anh Lâm vô cùng tự hào về những gì mà 2 con thể hiện. Bởi hơn ai hết, anh hiểu rằng, chính những trải nghiệm, những cảm xúc chân thật này, sẽ là những bài học thiết thực và sâu sắc nhất mà các con sẽ ghi nhớ mãi.

Không chỉ là dịp để cùng con trải nghiệm và lưu giữ kỷ niệm, đây còn là cơ hội để anh Lâm chia sẻ nhiều hơn về hành trình luôn giữ vững vị trí “thủ lĩnh tinh thần” của cả gia đình. 15 năm bén duyên và gắn bó với cây sâm cũng là 15 năm anh Lâm công tác xa nhà. Bởi đặc thù công việc nghiên cứu cần phải di chuyển, cần thời gian theo dõi quá trình phát triển của cây. Có những đợt đi công tác cả 2 -3 tháng mới về nhà được 1-2 ngày. Mỗi lần về là mấy cô con gái lại quấn quýt, bịn rịn bố chẳng lỡ rời đi. Đã có những lúc anh định từ bỏ, bởi với anh, “gia đình luôn là điều quan trọng nhất với mình”. Thế nhưng, nhờ sự động viên và ủng hộ từ gia đình, anh Lâm lại vững tin hơn vào hành trình đầy hi vọng của bản thân.

Để có được niềm tin yêu và hậu phương vững chắc như vậy, bản thân anh Lâm đã phải không ngừng cố gắng để cân đối được công việc và gia đình. Anh chia sẻ: “Mình có 1 nguyên tắc trong cuộc sống chính là phân biệt rõ công việc và gia đình. Thời gian cho công việc là để làm việc và thời gian cho gia đình là 100% của gia đình. Mỗi lần về nhà với các con tuy thời gian rất ít nhưng mình luôn dành những toàn tâm toàn ý cho các con. Bước vào thế giới của các con để lắng nghe và thấu hiểu, từ đó, đưa ra cho con những lời khuyên, những lời động viên đầy năng lượng tích cực… Những gì mình đã hứa với con thì nhất định mình sẽ thực hiện, dù có bận đến mấy”. Mỗi lần chơi với các con, anh luôn cố gắng lồng ghép những bài học nho nhỏ, giúp các con trưởng thành và tự tin hơn.

Anh luôn cố gắng xuất hiện vào những dịp đặc biệt của gia đình, dù chỉ là trong khoảng thời gian rất ngắn. “Con nhớ có lần sinh nhật con, bố con bay từ Tây Nguyên về nhà, dự sinh nhật con được 2 tiếng xong bố lại phải đặt vé máy bay vào lại. Con tuy hơi buồn khi không được ở cạnh bố lâu hơn nhưng dù sao con vẫn rất biết ơn vì bố đã luôn có mặt”, bé Diệu Hiền xúc động chia sẻ.

Dù không ở cạnh vợ và các con gái nhưng anh Lâm luôn có cách quan tâm gia đình từ xa. Mỗi ngày anh luôn duy trì đều đặn việc gọi điện hoặc video call với các con để hỏi thăm tình hình mỗi ngày. Như ngày trước, khi công nghệ chưa hiện đại như bây giờ, anh còn phải ra các quán internet để gọi điện nhìn thấy các con. Thói quen này cứ vậy duy trì suốt 15 năm, khiến vợ và các con anh luôn cảm nhận được sự quan tâm của bố.

Chính vì thế, dù chẳng ở cạnh bên, nhưng có bất cứ chuyện gì, các con cũng sẽ luôn gọi cho bố, đôi khi chỉ là để kể cho bố nghe vài câu chuyện ở lớp, khi lại là những mâu thuẫn cần lời khuyên từ bố.

Và có lẽ bởi vậy mà mỗi khi nhắc tới bố, các con gái của anh luôn chia sẻ với niềm tự hào tuyệt đối: “Mỗi lần thấy bố con trên sách báo hay tivi, tụi con thấy rất tự hào. Con rất muốn khoe với mọi người con có 1 người bố thực sự tài giỏi. Bố con là người rất tuyệt vời”.

Hành trình trải nghiệm Sìn Hồ của bố con nhà Sâm đã có đầy đủ trong chương trình “Cha con vạn dặm”, phát sóng từ thứ 3 đến chủ nhật hàng tuần lúc 7h10’ trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam và 8h30 trên kênh Youtube Cha Con Vạn Dặm. Tập đặc biệt với rất nhiều những chia sẻ và cảm xúc sẽ được phát sóng ngày 28/11 tới đây.