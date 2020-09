Ông bố bị bắt với tội giết chết thiếu nữ 16 tuổi, án tử trước mắt nhưng thoát nạn nhờ... một cảnh phim sitcom

Juan Catalan là một người yêu thích bộ môn bóng chày. Một trong những kỷ niệm đẹp nhất thời tuổi thơ của anh là mua được một chiếc vé giá rẻ để vào xem trận đấu trực tiếp. Sau này khi lớn lên, Juan vẫn giữ nguyên niềm yêu thích dành cho bộ môn thể thao này.

Ngày 12/5/2003, Juan, khi đó 24 tuổi, đến sân bóng để ủng hộ đội bóng yêu thích Los Angeles Dodgers đánh bại Atlanta Braves, cùng với cô con gái 6 tuổi của anh, Melissa. Người đàn ông này không ngờ chính trận đấu ấy đã cứu rỗi cuộc đời anh.

Juan Catalan (trái) và diễn viên

3 tháng sau, Juan bị buộc tội giết chết thiếu nữ 16 tuổi Martha Puebla. Trước đó, Martha đã ra làm chứng trong phiên điều trần sơ bộ cho vụ giết người gây ra bởi một băng đảng có liên quan đến em trai Juan. Chính vì chi tiết này mà cảnh sát tin rằng Juan đã giết Martha để trả thù. Ngoài ra, một nhân chứng còn nói rằng họ nhìn thấy Juan bóp cò súng theo phong cách hành quyết.

Tất nhiên là Juan có bằng chứng ngoại phạm. Thời điểm đó, anh cùng với con gái đi xem bóng chày nhưng cảnh sát lại không tin lời người đàn ông này. Một công tố viên nổi tiếng là chưa từng để thua bất cứ vụ kiện nào, đã yêu cầu mức án tử hình dành cho Juan. Dựa vào tình hình khi đó, việc Juan nhận về hình phạt cho tội ác mà anh không thực hiện gần như cahwcs chắn.

"Từ ngày bị bắt, tôi cảm giác như số phận mình đã bị ấn định. Tại sao cuộc đời tôi lại kết thúc ở đây" - Juan nói với chương trình 60 Minutes.

Theo New York Post, Juan đã liên hệ với một luật sư địa phương có tên là Todd Melnik trước khi thuyết phục được người này đồng ý làm luật sư biện hộ cho anh. Sau đó, Todd đã tìm đến sân vận động Dodger và xin được xem lại camera giám sát trên sân đấu với hy vọng tìm được một chút hình ảnh của Juan trong đó. Đáng tiếc, Todd không thể tìm được bằng chứng cho thấy Juan đã có mặt tại sân vận động ngày hôm ấy.

Sau đó, Todd nhớ lại anh từng nhìn thấy một đội quay phim ở sân vận động vào ngày xảy ra vụ việc và phát hiện họ đến từ đài HBO để thực hiện một cảnh trong phim sitcom Curb Your Enthusiasm của diễn viên hài Larry David. Cảnh quay đó nằm trong tập phim The Carpool Lane. Một lần nữa, Todd lại dành hàng giờ đồng hồ để dán mắt vào màn hình xem đi xem lại tập phim kia. Lần này, may mắn đã mỉm cười với vị luật sư và thân chủ của anh. Hình ảnh của Juan đang mặc chiếc áo số 27 cùng với con gái Melissa đang bước đến hàng ghế của họ được ghi lại.

Thế nhưng, bằng chứng ấy vẫn không thể giúp Juan ra khỏi tù. Công tố viên tranh cãi rằng cảnh quay đó được thực hiện lúc 9h10 tối trong khi vụ án mạng giết chết thiếu nữ Martha xảy ra vào 10h30 tối. Theo quan điểm của người này, Juan hoàn toàn có đủ thời gian để rời khỏi sân vận động, lái xe đến hiện trường và gây án.

Lúc này, một bằng chứng khác xuất hiện. Lịch sử cuộc gọi cho thấy Juan đã nhận điện thoại của bạn gái vào lúc 10h12 tối ngày hôm đó và địa điểm người đàn ông này đứng nhận cuộc gọi được xác định là gần tòa tháp ngay kế sân vận động.

Sau khi ngồi tù 5 tháng rưỡi, Juan được xóa hết tội danh tại phiên điều trần sơ bộ. Năm 2008. một thành viên của băng đảng, Raul Robledo, nhận án tù chung thân cho tội giết chết Martha.

Juan và luật sư Todd.

Theo ABC News, Juan được khoản tiền bồi thường 320.000 USD (7,4 tỷ đồng). Sau này, anh gặp được diễn viên hài Larry David đã thực hiện nên bộ phim cứu mạng anh. Ngoài ra, Juan còn trở thành bạn thân của Todd, cả hai thường đi xem bóng chày cùng nhau.

"Nếu Juan ở nhà vào tối hôm đó, thì giờ đây, anh ấy có thể phải nhận án tử hình. Thật điên rồi. Thật tình cờ là anh ấy đã mua vé đi xem bóng chày vào tối hôm đó. Và cũng thật tình cờ bộ phim sitcom kia quay được hình ảnh của anh đúng tối hôm đó" - Todd nói với New York Post.

(Nguồn: Mamamia)