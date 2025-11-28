Ông bà truyền lại: 3 thứ phải để cao, 3 thứ phải để thấp để tài khí thông suốt, tiền bạc dễ vào nhà

Dưới đây là nguyên tắc 3 thứ nên để cao – 3 thứ nên để thấp để nhà thông khí, lòng thông thoáng, và tài vận hanh thông hơn mỗi ngày.

3 THỨ NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐỂ CAO - GIỮ KHÍ LÀNH, HÚT TÀI KHÍ

1. Đèn chiếu sáng - phải cao để “mở dương khí”

Đèn là nguồn năng lượng dương mạnh nhất trong nhà. Ông bà tin rằng: “Nhà tối thì tâm tối, nhà sáng thì vía sáng.” Nếu để đèn thấp, ánh sáng gắt và chiếu thẳng vào mắt dễ gây khó chịu, nguồn sáng lại bị phân tán sai cách, khiến khí trong nhà không tụ, tiền dễ đội nón ra đi.

Nên làm:

- Đèn trần cao, ánh sáng ấm.

- Hạn chế đèn bàn đặt ngang tầm mắt ngay cửa vào.

- Góc làm việc và bếp nên có đèn treo cao để tạo sự minh bạch, rõ ràng.

2. Cây phong thủy - nên để cao để “dẫn khí lên”

Những cây tượng trưng cho may mắn như kim ngân, kim tiền, trầu bà, nếu bị đặt quá thấp sẽ làm khí xấu đọng quanh chân nhà, nặng nề và u ám.

Cây cao giúp:

- Hút bụi, lọc không khí ở tầng trên.

- Kéo dương khí lên cao.

- Tạo cảm giác không gian rộng hơn → lộc khí dễ vào hơn.

Nên đặt:

Gần cửa ra vào, cạnh cửa sổ, nơi đón ánh sáng tự nhiên.

3. Kệ, giá sách - để cao để “đỡ khí”, tránh đè nặng năng lượng

Giá sách, tủ đồ trang trí luôn mang tính dương. Nếu đặt thấp, đồ vật sẽ như đè nén năng lượng trong phòng, gây cảm giác tù bí và cản trở tài vận.

Nên đặt:

- Tủ sách, kệ tranh treo cao ngang tầm mắt hoặc cao hơn.

- Tránh chất chồng đồ đạc ở thấp dễ gây cảm giác rối mắt, bức bối, chiêu xui.

3 THỨ PHẢI ĐỂ THẤP - GIỮ SỰ ỔN ĐỊNH, TRÁNH XUNG KHÍ

1. Thùng rác – thấp và kín để tránh “rò rỉ tài”

Trong phong thủy, thùng rác là vật chứa “tạp khí”. Nếu để cao hoặc đặt ngang tầm cửa – nhất là cửa bếp – thì chẳng khác nào để khí xấu lấn át khí lành, khiến tiền bạc vào không bao nhiêu mà hao hụt thì lại nhanh.

Nên để:

- Dưới gầm bếp, gầm bàn ăn, hoặc góc khuất.

- Có nắp đậy để khóa tạp khí.

2. Quạt – để thấp để luồng gió không thổi “xuyên tài khí”

Người xưa luôn kiêng gió lùa, vì gió thổi thẳng gây tán khí, làm tài lộc bay đi. Quạt đặt cao sẽ đẩy khí mạnh từ trên xuống, dễ gây mất cân bằng, trong nhà hay xảy ra chuyện “khó ở”, dễ mệt, dễ cáu.

Nên dùng:

Quạt đứng để chế độ thấp hoặc quạt sàn.

Tránh đặt quạt cao đối diện cửa chính hoặc cửa sổ.

3. Hộp tiền, két, ví – để thấp và kín để giữ tài

Đây là nguyên tắc cực phổ biến của người xưa: “Tiền phải giấu dưới đất thì mới tụ.”

Không có nghĩa là chôn tiền, mà là:

- Không để két ở vị trí cao dễ thấy.

- Không để ví ở kệ bàn, bàn ăn, quầy bếp. Két hoặc hộp tiền để cao dễ sinh cảm giác bất ổn, tiền ra nhanh hơn tiền vào.

Nên để:

- Ngăn kéo thấp trong tủ.

- Góc khuất, kín gió.

- Tránh gió thổi trực diện vào nơi cất tiền.

VÌ SAO ÔNG BÀ LẠI CHIA CAO – THẤP NHƯ VẬY?

Nhà ở là nơi tổng hòa của ánh sáng – khí – sự di chuyển. Nếu đặt đồ sai độ cao, năng lượng trong nhà sẽ:

- Bị phân tán

- Không tụ lại

- Sinh khí không có chỗ bám

- Tài khí lọt mất nhanh

Nhưng nếu sắp đúng vị trí, bạn sẽ cảm nhận rõ rệt:

- Nhà sáng sủa hơn

- Không khí dễ chịu

- Ít bực dọc vô cớ

- Tiền bạc “dễ vào”, bớt thất thoát

Không phải mê tín, mà là nhà cửa có trật tự thì tài khí mới chảy đúng hướng, người sống trong đó cũng nhẹ đầu và dễ thịnh vượng hơn.

