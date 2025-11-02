Những ngày qua, chuyện tình của mỹ nam phim boylove đình đám Newyear và bạn trai người Ukraine tên Max (hay còn được gọi là Maksym) là tâm điểm chú ý ở showbiz Thái Lan. Vào ngày 30/10, Newyear đăng story trên Instagram tuyên bố chia tay Max bằng 4 thứ tiếng sau 9 tháng hẹn hò. Nam diễn viên sinh năm 1995 bày tỏ thái độ tức giận, thất vọng với bạn trai Tây: Kể từ bây giờ, tôi sẽ kết thúc mối quan hệ với Max. Chúng tôi không còn liên quan đến nhau nữa. Anh ta quá đê tiện!". Ở phía Max, anh cũng đăng tải liên tiếp ba bài đăng với nền đen trên trang cá nhân, như một cách ngầm thừa nhận đã chia tay Newyear.

Sau đó, Newyear unfollow và ẩn hết hình ảnh liên quan đến Max. Tuy nhiên, anh khiến công chúng khó hiểu khi vẫn giữ lại tất cả các bài đăng về bạn trai cũ Both trên Instagram. Đầu năm nay, Newyear và Both đã hủy đính ước, chia tay sau 12 năm bên nhau. Nguyên nhân là vì Newyear đã ngoại tình với Max sau lưng Both. Do đó, cư dân mạng không khỏi bức xúc, hy vọng Newyear "buông tha" cho Both đừng kéo người cũ vào cuộc tình thị phi của anh. Both được cho biết đã là đang cố vượt qua cú sốc bị Newyear "cắm sừng" và cũng đã tìm hiểu người mới.

Newyear tuyên bố chia tay bạn trai Max vào ngày 30/10

Nam diễn viên xóa hết ảnh của Max, nhưng vẫn giữ lại hình với tình cũ Both (bên phải)

Những tưởng cuộc tình của Newyear và Max đã kết thúc. Thế nhưng, đến sáng 2/11, Newyear được cho biết đã chấp nhận lời xin lỗi và hàn gắn với bạn trai Tây. Trên trang cá nhân, Max đăng story thừa nhận lỗi lầm, cho biết bản thân rất hối hận vì làm Newyear buồn và hứa sẽ không làm đối phương bị tổn thương thêm lần nào nữa: "Hôm nay (2/11) là ngày tôi muốn chân thành gửi lời xin lỗi đến người quan trọng và quý giá nhất trong cuộc đời tôi. Không chỉ riêng tư mà còn là lời xin lỗi công khai đến người ấy. Tôi thừa nhận những sai lầm của mình, và vô cùng hối hận về chúng. Tôi hứa sẽ thay đổi để không bao giờ khiến người tôi yêu phải chịu tổn thương nữa. Cảm ơn bạn vì đã thấu hiểu, kiên nhẫn và vị tha cho tôi thêm cơ hội".

Trên mạng xã hội, màn "quay xe" tái hợp như chưa hề có cuộc chia ly của Newyear và Max khiến ai cũng ngán ngẩm. Netizen nhận xét Newyear xem công chúng không khác gì trò đùa khi hùng hồn tuyên bố chia tay và chỉ trích bạn trai Tây. Nhưng cuối cùng lại tha thứ cho đối phương chỉ sau 2 ngày. Bên cạnh đó, không ít người nghi vấn đây là chiêu bài mà Newyear và Max tạo ra để gây chú ý.

Max xin lỗi và Newyear đã chấp nhận tha thứ, hàn gắn với bạn trai Tây

Newyear tên thật là Kitiwhut Sawutdimilin, sinh năm 1995. Anh tốt nghiệp chuyên ngành Tâm lý học, Đại học Chulalongkorn, Thái Lan. Anh là người mẫu, diễn viên nổi tiếng với hơn 1,4 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội xứ chùa vàng.

Nguồn: Thairath