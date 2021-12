Không học thêm nhưng nam sinh Lào Cai "ẵm trọn" IELTS 8.5 trong lần thi đầu: Muốn điểm cao, phải thẳng tay xóa bỏ thứ này

Phạm Hải Nam là học sinh lớp 12 chuyên Anh, trường THPT chuyên Lào Cai (tỉnh Lào Cai). Hiện tại, Nam là thành viên đội tuyển thi Học sinh giỏi Quốc gia của trường. Cậu bạn từng đạt rất nhiều giải thưởng như:

- Giải Nhì trong kỳ thi HSG môn tiếng Anh cấp thành phố năm học 2017 - 2018 - Giải Nhất trong kỳ thi HSG môn tiếng Anh cấp thành phố năm học 2018 - 2019 - Giải Nhì trong kỳ thi HSG môn tiếng Anh cấp tỉnh năm học 2018 - 2019 - Giải Nhì trong kỳ thi HSG môn tiếng Anh năm học 2020 - 2021 - Giải Nhì trong cuộc thi cụm liên trường do 4 tỉnh: Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Lào Cai tổ chức

Mới đây nhất, Phạm Hải Nam đạt thêm một thành tích khiến ai cũng trầm trồ. Ngay trong lần thi IELTS đầu tiên, 10X đã đạt band điểm 8.5, cụ thể điểm thành phần như sau: Listening: 9.0; Reading 9.0; Speaking 8.5; Writing 7.5. Vậy bí quyết của nam sinh này là gì?

Nam sinh Phạm Hải Nam.

Tiết lộ bí kíp vàng để rèn "ngon ơ" 4 kỹ năng

Để học tốt ngoại ngữ, 10X đã trải qua quá trình rèn luyện chứ không học nhảy cóc các bước hay học theo kiểu đối phó. Nam sinh cho rằng, dành nhiều tâm huyết và thời gian rèn luyện mỗi ngày sẽ nâng cao kiến thức và kỹ năng.

Về kỹ năng Đọc (Reading), Hải Nam nâng cao trình độ bằng phương pháp luyện các đề trong bộ sách Cambridge IELTS 10 - 16. Nam sinh làm từ đề dễ đến khó, tăng tốc độ dần dần. Một số bộ tài liệu cơ bản để bắt đầu ôn tập là: IELTS Hamilton House, IELTS Actual Tests, IELTS Practice Tests Plus. Bên cạnh đó, Hải Nam thường xuyên đọc các báo nước ngoài nổi tiếng như: Báo BBC, The Guardian, The Economist nhằm cải thiện kỹ năng phản xạ ngôn ngữ.

Về kỹ năng Nghe (Listening), Nam áp dụng 2 phương pháp đơn giản nhưng mang lại hiệu quả bất ngờ. Phương pháp đầu tiên là tìm kiếm nhiều đề thi IELTS, luyện luyện nghe mọi lúc mọi nơi, từ dễ đến khó. Cách này giúp khả năng nghe tiến bộ vượt bậc chỉ sau thời gian ngắn.

"Phương pháp thứ hai là xem những video trên YouTube hoặc các kênh truyền hình như: CNN, VOX, ABC New… Em theo dõi nội dung yêu thích xoay quanh âm nhạc, phim ảnh, văn hóa… chứ không đơn thuần chỉ nghe vấn đề giáo dục. Điều này giúp em làm quen được cách phát âm, cách sử dụng từ, trau dồi vốn từ vựng thêm phong phú... Đắm chìm trong môi trường ngôn ngữ là phương pháp rèn luyện tuyệt vời", Nam hồ hởi chia sẻ.

Về kỹ năng Viết (Writing), nam sinh khuyên các bạn nên đọc những bài văn mẫu trên mạng, bài mẫu ở các trung tâm ôn IELTS và tài liệu của thầy cô uy tín. Khi đọc những bài viết xuất sắc sẽ giúp chúng ta tư duy cách dùng từ, cách triển khai ý, cấu trúc bài viết, phương pháp ăn điểm… Rèn luyện kỹ năng viết ở tiếng Anh cũng giống như tiếng Việt, cần chăm chỉ tìm đọc và luyện viết. Cách học thông minh mà Hải Nam áp dụng là tạo danh sách và chia chủ đề từ vựng qua app Quizlet.

"Bên cạnh đó, em theo dõi tin tức qua báo mạng để học cách viết cô đọng, diễn đạt dễ hiểu. Những bài báo có tính cập nhập cao sẽ cung cấp vốn từ vựng đa dạng, chứa nhiều từ "đắt" để vận dụng vào bài thi", Hải Nam nói.

Hải Nam cùng cô giáo và các bạn cùng lớp.

Về kỹ năng Nói (Speaking), theo Hải Nam, diễn đạt trôi chảy là tiêu chí quan trọng quyết định điểm số. Phần thi này không quá khó nếu chúng ta luôn giữ bình tĩnh và lấy hơi tốt. Hãy cố gắng diễn đạt lưu loát, không bị ngắt quãng ở khoảng giữa, không bị vấp. Nam sinh đạt điểm cao ở phần thi này bởi sự tự tin, phong độ ổn định.

Nói thêm về điều này, Hải Nam, cho biết: "Để bình tĩnh, nói không bị vấp cần có sự cải thiện qua thời gian. Mỗi ngày, em xem các kênh IELTS Daily, The IELTS Workshop học cách diễn đạt ngắn gọn, hạn chế phát âm sai, cách nhấn câu ấn tượng. Và một lưu ý là không nên dùng những từ phức tạp, dài dòng. Hãy chọn cụm từ đơn giản nhất để không bị ngắc ngứ và không mất nhiều thời gian".

Nam sinh đưa ra lời khuyên cần giữ gìn sức khỏe và giữ tinh thần thoải mái trước kỳ thi. Vào thời gian cuối, các bạn nên nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ. Không nên "cày" các đề hay nạp kiến thức mới bởi sẽ khiến bản thân hoang mang, lo sợ. Trước khi thi, hãy nghe vài bài hát tiếng Anh hoặc đọc báo mạng để thư giãn đầu óc.

Ngoài ra, cần chuẩn bị cẩn thận vật dụng mang theo: Thẻ căn cước, bút viết, cục gôm…Tránh trường hợp quên đồ hay đến thi trễ gây ảnh hưởng tâm lý xấu lúc làm bài. Thậm chí, nhiều sự cố xảy ra có thể khiến bài thi bị hủy.

Không đi học thêm, chỉ tự tìm tòi, khám phá ngoại ngữ

Trước kết quả thi IELTS xuất sắc, nhiều người nghĩ Hải Nam có năng khiếu học ngoại ngữ bẩm sinh. Nhưng 10X cũng giống như các bạn khác, bắt đầu biết tiếng Anh từ cấp 1 và chỉ đến khi học lớp 7 mới dành trọn sự đam mê.

"Tình cờ xem một bộ phim hoạt hình rất thú vị trên kênh Disney đã trở thành động lực để em tìm hiểu thêm về tiếng Anh. Mọi thứ đều đến ngẫu nhiên chứ em hoàn toàn không có năng khiếu bẩm sinh. Em cũng không đi học thêm, chỉ học ở trường lớp và tự khám phá, tìm tòi", Hải Nam chia sẻ.

Để học tập tốt mà vẫn đảm bảo đủ thời gian nghỉ ngơi, Hải Nam đã lên thời khóa biểu một cách logic. Cụ thể, nam sinh Lào Cao sắp xếp lịch học, phân bổ thời gian rèn luyện kỹ năng, hệ thống lại kiến thức,... để quá trình học dễ dàng hơn.

Hải Nam chia sẻ, các bạn học sinh cần tránh việc không có kế hoạch rõ ràng dẫn đến học theo kiểu ngẫu nhiên, "thích gì học nấy". Cách học này không khoa học gây mất thời gian, không đem lại hiệu quả cao. Để không xao nhãng bởi các thiết bị điện tử, Nam chỉ giữ lại trong máy các app học tập, thẳng tay xóa những phần mềm không đem lại nhiều lợi ích.

Hải Nam và mẹ - người luôn truyền động lực học tập cho em.

Ngoài sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của bản thân, Nam xúc động cho biết, gia đình đóng vai trò rất lớn trong hành trình ôn luyện IELTS của em. "Người quan trọng nhất, luôn đồng hành cùng em là mẹ. Chưa bao giờ mẹ tạo áp lực chuyện thi cử hay trách móc khi em bị điểm thấp. Mẹ luôn nhẹ nhàng khích lệ em tin tưởng vào khả năng của mình và tạo điều kiện tốt nhất để em học tập", Hải Nam tâm sự.

Được biết cô Trần Hà, mẹ của Hải Nam luôn lắng nghe con tâm sự và đưa ra những lời khuyên hữu ích, kịp thời. Bà mẹ tâm lý này chưa bao giờ đặt cho con áp lực phải thế này, hay thế kia mà chỉ cần con phấn đấu để hoàn thiện mình, không cần là bản sao của ai khác.

Hiện Hải Nam đang gấp rút chuẩn bị cho kỳ thi HSG Quốc gia vào tháng 3/2022 và kỳ thi Đại học sắp tới. Nam sinh dự định theo chuyên ngành ngôn ngữ, học thêm tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Trung Quốc để có cơ hội việc làm tốt khi ra trường.

