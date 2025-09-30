Ôi thôi chết sao Hàn Quốc giờ còn làm phim dở thế: Nam chính xấu cay mắt, xem góc nào cũng muốn che màn hình

Ngày 24/9, phim Hàn mới mang tên No Mercy chính thức lên sóng. Tưởng rằng đây sẽ là một cú nổ kịch tính khi khai thác đề tài công nghệ deepfake và tội phạm mạng, thế nhưng thực tế, tác phẩm nhanh chóng trở thành bom xịt khi vừa ra mắt đã bị khán giả và truyền thông Hàn Quốc quay lưng.

Một trong những lý do khiến No Mercy bị bàn tán dữ dội là ngoại hình của dàn nam chính. Ji Seung Hyun trong vai trùm tội phạm Ma Seok Gu bị chê không hợp vai, diện mạo không có sức hút. Thậm chí, nhiều người còn thẳng thừng cho rằng mỗi lần anh xuất hiện là khán giả lại muốn che màn hình vì quá khó coi. Trong khi đó, Koo Jun Hoe - idol lần đầu đóng chính cũng chẳng khá khẩm hơn khi bị nhận xét không quá điển trai, diễn xuất còn non. Tình cảnh oái oăm đến mức netizen phải thừa nhận nữ chính Lee Joo Young, trong tạo hình lạnh lùng, lại… đẹp trai hơn cả hai nam chính cộng lại.

Ji Seung Hyun bị chê bai nhiều nhất về ngoại hình dù vai diễn của anh cũng không yêu cầu cao về nhan sắc

Nội dung No Mercy xoay quanh Han So Min - một nữ diễn viên vô danh rơi vào bi kịch khi gia đình tan nát vì vụ lừa đảo bằng giọng nói. Mẹ mất tích, cha qua đời, thậm chí giọng nói của người mẹ đã khuất còn bị kẻ xấu lợi dụng làm công cụ tội ác. Không còn gì để mất, So Min quyết định sử dụng công nghệ deepfake để trả thù, dấn thân vào thế giới tội phạm đầy phản bội và nguy hiểm. Tại đây, cô phải đối mặt với Ma Seok Gu - gã trùm tàn độc, Jeong Hun - viên cảnh sát giằng xé giữa sự thật và lòng trung thành, cùng một hacker ranh mãnh luôn nở nụ cười nửa miệng.

Nghe qua đề tài đã thấy hấp dẫn nhưng khi lên màn ảnh, tất cả trở nên nhạt nhẽo. Phim bị chê là sản phẩm có kinh phí thấp, bối cảnh sơ sài, tạo hình thiếu đầu tư, diễn xuất không đủ chiều sâu. Kịch bản vốn có tiềm năng lại triển khai hời hợt, thiếu kịch tính, dễ gây nhàm chán. Chủ đề deepfake đáng lẽ là điểm sáng cuối cùng chỉ như “gia vị trang trí” chứ không thực sự tạo sức hút.

Một số bình luận trên diễn đàn Hàn: - Nam chính xấu đến mức xem muốn che màn hình. - Tưởng nội dung hấp dẫn, ai ngờ phim kinh phí thấp, phí cả đề tài. - Cũng tò mò nên tìm tên phim trên Google mà toàn ra Mercy for None (một bom tấn Netflix 2025). Chứng tỏ chẳng ai thèm quan tâm đến No Mercy cả. - Nữ chính đẹp trai hơn 2 nam chính cộng lại...

Không khó hiểu khi No Mercy chìm nghỉm giữa rừng phim Hàn đang gây bão toàn cầu. Thay vì tạo nên một cơn sốt, bộ phim chỉ để lại dấu ấn bằng màn chê bai dữ dội dành cho dàn nam chính. Trong thời đại mà ngoại hình lẫn diễn xuất đều là yếu tố then chốt để hút khán giả, thì việc tung ra một sản phẩm “xấu từ trong ra ngoài” như No Mercy rõ ràng là một bước đi sai lầm.

Nguồn ảnh: Naver