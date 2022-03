Ở tuổi 30, tốt nhất bạn nên đầu tư 1 lọ toner chống lão hóa

Theo lời bác sĩ Monique Olivares của Bệnh viện Da Liễu Schweiger tại thành phố New York: "Toner chiếm một vị trí quan trọng trong quá trình chăm sóc da, cân bằng độ pH và làm sạch lớp bụi bẩn cứng đầu nhất. Các sản phẩm toner có thêm tính năng chống lão hóa sẽ là lớp khiên bảo vệ làn da của bạn trước các yếu tố có hại như gốc tự do, viêm nhiễm. Hơn vậy, ưu điểm của toner là cấp ẩm và truyền các dưỡng chất cho làn da của bạn mà không gây tình trạng bít tắc cho làn da. Những sản phẩm toner chứa các thành phần Hyaluronic acid và Vitamin C đều là những lựa chọn hàng đầu của tôi".

Với các nàng đã bước vào độ tuổi lão hóa (ngoài 30 tuổi) thì việc đầu tư vào các sản phẩm toner chống lão hóa là điều nên làm. Dưới đây là 5 lọ toner chống lão hóa đỉnh cao mà các nàng có thể tham khảo.

Estee Lauder Micro Essence Treatment Lotion Fresh with Sakura

Lấy cảm hứng từ đất nước Nhật Bản xinh đẹp, Micro Essence with Sakura-Ferment có bảng thành phần gồm phức hợp men tảo giúp thu nhỏ lỗ chân lông và men hoa anh đào giúp tăng độ trong trẻo cho da. Đáp ứng mong muốn tìm kiếm sản phẩm có khả năng hạn chế mụn trứng cá. Sản phẩm giúp thiết lập hàng rào bảo vệ kép, ngăn chặn các tác nhân độc hại bên ngoài làm tổn thương da, khóa lại độ ẩm thiết yếu bên trong nhằm cân bằng lượng dầu và nước trong da, từ đó ngăn ngừa lão hóa.

Sulwhasoo Essential Comfort Balancing Water

Chai serum này chứa thành phần độc quyền JAUM Moisturizing ComplexTM và nhân sâm, công thức dựa theo tỷ lệ vàng của Sulwhasoo, làm giảm sự khô ráp và căng thẳng, mang đến làn da ẩm mượt và thoải mái. Mặc dù có giá không rẻ, nhưng sản phẩm toner này đều được các tín đồ làm đẹp đánh giá cao, giúp da căng sáng, mịn màng hơn sau 1 tuần sử dụng.

innisfree Black Tea Youth Enhancing Skin

Nước cân bằng phục hồi da và ngăn ngừa lão hóa trà đen innisfree Black Tea Youth Enhancing Skin với hiệu quả làm săn chắc da mạnh mẽ, cung cấp và lưu giữ độ ẩm trên da với thành phần chủ đạo Reset ConcentrateTM, giúp nhanh chóng làm dịu làn da mệt mỏi và đẩy lùi quá trình lão hoá. Ngoài ra nó còn chứa các thành phần chống lão hóa như Hyaluronic Acid, Panthenol và Tocopherol, giúp nhanh chóng cấp nước, nuôi dưỡng độ ẩm từ sâu bên trong, cho nền da trở nên khỏe mạnh và căng tràn sức sống, đặc biệt cho làn da khô.

Nơi mua: innisfree Việt Nam - 580k

Nước cân bằng Pur Calendula smoothing lotion

Nước cân bằng có chiết xuất từ hoa cúc Calendula hữu cơ có đặc tính làm mềm mịn, được trồng bằng phương pháp nông nghiệp sinh thái trên các cánh đồng của Yves Rocher tại La Gacilly. Khác với nhiều loại toner khác, loại toner này có kết cấu khá đặc, giống như serum, tuy nhiên khi apply lên da lại rất mướt, thấm nhanh và không hề bết dính. Làn da được dưỡng ẩm và phục hồi, giúp làm đều màu, cải thiện các nếp nhăn, chống lão hóa.

Nơi mua: Yves Rocher - 380k

It's skin Lemon' C Squeeze Ampoule Toner

Cuối cùng là chai toner có mức giá khá rẻ nhưng hiệu quả lại cực bất ngờ. Sản phẩm chứa thành phần chứa chiết xuất chanh cũng như 8 loại Hyarulonic acid giúp dưỡng ẩm, làm sáng da, ngừa lão hóa, giữ da luôn căng mướt, ẩm mượt. Điểm cộng là chai toner này không chứa cồn nên khá dịu nhẹ, không gây kích ứng. Phù hợp da xỉn màu và lão hóa.

