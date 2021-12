Ô tô tải tông liên hoàn hàng loạt xe máy, hơn 11 người thương vong

Thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 30/12, ô tô tải mang BKS: 77C-154.14 kéo theo rơ-moóc 77R-006.81 đang lưu thông trên tỉnh lộ 636, khi đến ngã 4 thôn An Thái (xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn) thì bất ngờ tông vào nhiều xe gắn máy đang lưu thông trên đường.

Sau khi gây ra tai nạn, tài xế tiếp tục điều khiển phương tiện chạy về đường phía tây tỉnh và tiếp tục gây tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Đến khoảng 17h30 chiều cùng ngày, tổ tuần tra kiểm soát Trạm CSGT Tuy Phước thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Công an thị xã An Nhơn chặn bắt được tài xế Nguyễn Văn Th. (SN 1985, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn) điều khiển ô tô gây tai nạn.

Phương tiện gây tai nạn bỏ chạy.

Vụ tại nạn đã khiến 1 học sinh tử vong tại chỗ và hơn 10 người khác bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.