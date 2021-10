Ô tô đỗ dưới gốc cây bị đè bẹp trong cơn mưa lớn ở Hà Nội

Trưa 11/10, một chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, trong trận mưa kéo dài sáng nay đã làm nhiều cây xanh trên địa bàn bị gió quật đổ.

Vụ việc đáng chú ý, vào khoảng 9 giờ 20 sáng cùng ngày, một cây Me cổ thụ trên phố ngô quyền (P.Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm), đoạn đối diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bất ngờ đổ. Thời điểm này chiếc xe ô tô mang nhãn hiệu Toyota Camry đang dừng đỗ dưới lòng đường nên bị đè bẹp.

Chiếc xe bị đè bẹp

Theo quan sát, cây Me lâu năm có đường kính khoảng 60 cm bị bật gốc, đổ xuống đè bẹp phần đuôi chiếc ô tô Camry, hai lốp sau cũng bị nổ do sức nặng của cây me cổ thụ.

Chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an Q.Hoàn Kiếm, cho biết, rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi nhận được tin báo, dù trời có mưa rất lớn và kéo dài, lực lượng CSGT cùng các đơn vị đã nhanh chóng đến hiện trường "giải cứu" chiếc xe ô tô và đảm bảo giao thông trên tuyến.

Lực lượng chức năng đến hiện trường

Ngày 11/10/2021, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 1 giờ, tâm bão Kompasu ở vị trí vào khoảng 18,5 độ vĩ bắc và 124,8 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 300 km về phía đông đông bắc. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất ở cấp 9, tức là từ 75 - 90 km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 20 - 25 km và mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 12.10, tâm bão nằm ngay trên phía tây bắc đảo Luzon với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 - 10, tức là từ 75 - 100 km/giờ, giật cấp 12.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, đi vào Biển Đông trở thành bão số 8 và tiếp tục mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 13.10, vị trí tâm bão ở khoảng 19,0 độ vĩ bắc và 114,2 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, tức là từ 100 - 120 km/giờ, giật cấp 13.

Cây đổ xuống đường, rất may trong xe không có người

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 25 km. Đến 1 giờ ngày 14.10, vị trí tâm bão nằm trên vùng biển phía nam vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 - 90 km/giờ, giật cấp 11.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của bão, từ sáng nay vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8 - 9, sau tăng lên cấp 10 - 11, giật cấp 13. Sóng biển cao từ 4 - 6 m khiến biển động rất mạnh.