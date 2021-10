Ô tô điên tông hàng loạt phương tiện khiến 3 người phụ nữ thương vong, hiện trường xe máy nằm la liệt khiến nhiều người ám ảnh

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h50 ngày 29/10, chiếc ô tô mang BKS: 92A- 063.57 do anh Nguyễn T. (38 tuổi, trú xã Cẩm Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) điều khiển. Khi lưu thông đến địa phận tổ 8, Bàu Súng, phường Thanh Hà, TP Hội An) thì bất ngờ mất lái tông hàng loạt chiếc xe máy đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng.

Cú va chạm mạnh khiến chị T.V.K.L. (33 tuổi, trú xã Cẩm An, TP Hội An) tử vong. Chị N.T.H. (27 tuổi, trú xã Cẩm An) và chị N.T.S. (35 tuổi, trú xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu.



Tại hiện trường, chiếc ô tô biến dạng phần đầu. 3 chiếc xe máy hư hỏng nặng, biến dạng hoàn toàn, nằm la liệt giữa đường.

Xe máy nằm la liệt sau tai nạn

Chiếc ô tô gây tai nạn cũng hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.