Ô tô đâm gục chiến sĩ công an, thông chốt kiểm dịch trong đêm ở Ninh Bình

Vụ việc được ghi lại qua đoạn camera an ninh ở khu vực thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

Theo thông số hiển thị trên đoạn video, vụ va chạm xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 17/11. Tại chốt kiểm soát dịch bệnh Dốc Xây (TP Tam Điệp, Ninh Bình), lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ.

Tài xế đâm gục chiến sĩ CSCĐ, thông chốt kiểm dịch rồi bỏ chạy.

Khi công an ra lệnh dừng đỗ cho xe ô tô Vinfast màu đen thì tài xế không thực hiện tuân thủ để phục vụ công tác kiểm tra. Tài xế tiếp tục điều khiển xe đi thẳng và đâm vào chiến sĩ CSCĐ đang đứng ở đầu xe. Do chiếc xe tăng ga, Trung sĩ công an đã không kịp phản ứng và bị xô ngã ra đường.

Tài xế tăng ga, đâm vào chiến sĩ công an đang đứng ở đầu xe. (Ảnh cắt từ clip)

Đồng chí CSCĐ nằm gục trên đường sau pha va chạm. (Ảnh cắt từ clip)

Tài xế ô tô điều khiển xe đâm gục chiến sĩ CSCĐ trước khi thông chốt kiểm soát dịch bệnh và tháo chạy. Sau đó, chiến sĩ CSCĐ đã được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đồng Giao (TP. Tam Điệp, Ninh Bình).

Hiện tại, lực lượng chức năng đang vào cuộc tiến hành điều tra và làm rõ vụ việc.