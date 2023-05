Từ sáng 16/5, mạng xã hội xôn xao trước việc nhà hàng ở Đảo Ký ức Hội An (phường Cẩm Nam, TP Hội An) bị thực khách tố tính suất ăn 200.000 nghìn đồng/người nhưng bữa ăn chỉ có rau cải xào và vài miếng thịt heo.

Nhà hàng bị tố bán suất ăn 200 nghìn đồng/người chỉ có canh với vài miếng thịt.

Cụ thể, trên một nhóm Facebook thu hút hơn 1,1 triệu thành viên tham gia, tài khoản Vân Giang Nguyễn viết: "Toàn cảnh bữa cơm 200.000 đồng/người tại Hội An. Bữa cơm kèm vé đi xem Show Ký ức Hội An, bữa cơm được tính riêng 200.000 đồng/người. Trong hình có bia 60.000 đồng/lon tính riêng. Đoàn mình 19 người ngơ ngác. Ngày đầu đến Hội An được tiếp thịt heo cháy cạnh, cá kho và rau cải xào + nấu canh".

Nội dung trên được đăng kèm hình ảnh các món ăn nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều ý kiến bày tỏ thái độ phản đối gay gắt và cho rằng nhà hàng ở Hội An đã "chặt chém" thực khách. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến đồng tình với mức giá trên vì đây là khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Trước sự việc đang gây xôn xao dư luận, chiều 16/5, trả lời VTC News , đại diện Công ty CP Gami Hội An - chủ khu nghỉ dưỡng, giải trí Đảo Ký ức Hội An - cho biết nơi nhóm khách vào vui chơi và ăn uống có tên là Hội An Memories Land thuộc Đảo Ký ức Hội An.

Theo đại diện Công ty CP Gami Hội An, giá dịch vụ ăn uống cũng như xem show thực cảnh Ký ức Hội An được đơn vị công bố chính thức.

"Do đó, không có gói bán nào có suất ăn bán kèm vé Ký Ức Hội An bóc tách riêng 200 nghìn đồng/người như tác giả của bài đăng trên mạng xã hội đề cập.

Ngoài ra, thông tin mà khách hàng đề cập đến không rõ ràng về việc gia đình đi theo công ty tour, mua các gói combo hay vào nhà hàng tự chọn món. Đồng thời, khách hàng không cung cấp được hóa đơn dịch vụ sử dụng của ngày hôm đó và hình ảnh đăng lên là hình ảnh đồ ăn sau khi đã được khách sử dụng nên rất khó để có các đánh giá chính xác lượng đồ ăn đã được phục vụ" - đại diện Công ty CP Gami Hội An giải thích và thông tin thêm, Công ty cũng đã gửi tới khách hàng lời chia sẻ và rất lấy làm tiếc vì khách hàng đã có những trải nghiệm không được đẹp tại Ký ức Hội An do những bất cập hoặc hiểu lầm không đáng có.