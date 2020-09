Ở Sài Gòn có một ngôi trường đẹp như khách sạn 5*, chất lượng học miễn chê nhưng nghe đến học phí thì nhiều phụ huynh xỉu lên xỉu xuống

Tọa lạc tại địa chỉ 74 Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7, TP.HCM, trường Phổ thông quốc tế Renaissance hiện đang là một trong những ngôi trường cực hot ở khu vực miền Nam. Dù mới thành lập từ năm 2007 nhưng đến nay trường đã gây dựng danh tiếng vững chắc, được đánh giá rất cao về chất lượng đào tạo.

Trường Renaissance.

Từ nhiều năm nay trường trở thành điểm đến tin tưởng, được nhiều phụ huynh gửi gắm con theo học. Tuy nhiên để học tại ngôi trường này không hề đơn giản. Phụ huynh phải thuộc diện "đại gia", có kinh tế cực vững. Bởi học phí của ngôi trường này cực khủng, chỉ riêng phí nhập học thôi đã từ 22 - 49 triệu đồng.

Còn về học phí, mỗi năm phụ huynh sẽ phải chi trả cho con từ 162 - 657 triệu đồng, tùy theo từng cấp học. Càng lên lớp cao thì học phí càng đắt hơn. Cụ thể với năm học 2020 -2021, nhà trường có mức học phí như sau:

Bảng học phí năm học 2020-2021.

Ngoài học phí, phụ huynh cũng phải đóng cho con em một số loại phụ phí khác như học phí tiếng Anh (học sinh nào được chỉ định theo học Lớp tiếng Anh tăng cường sẽ đóng học phí 72,5 triệu đồng/năm), phí dịch vụ đưa đón học sinh (phí dịch vụ đưa đón học sinh cho tuyến Phú Mỹ Hưng là 21,45 triệu đồng/năm), phí mua đồng phục bổ sung, phí tham quan dã ngoại, lệ phí thi từ các tổ chức khác như Cambridge, IB,...

Dù có mức học phí, phụ phí khủng, tuy nhiên nhìn vào cơ sở vật chất, chất lượng dạy học của trường Renaissance, nhiều phụ huynh phải gật gù công nhận: Đúng là "đáng đồng tiền bát gạo"!

Cơ sở vật chất khiến nhiều nhiều người choáng váng

Là một ngôi trường quốc tế nên cơ sở vật chất của Renaissance cũng xứng tầm quốc tế. Được biết, tổng diện tích sử dụng của trường là 12.060 m2, bên trong khuôn viên được trang bị hiện đại, lộng lẫy như cung điện.

Trường có đến 2 hồ bơi lớn. Một bể tập bơi nhỏ nằm bên cạnh dãy phòng của lớp Mầm non, được thiết kế đặc biệt để trẻ học bơi, ngoài ra trang bị tấm chống tia cực tím. Bể bơi còn lại nước mặn với sáu làn bơi, dài 25m, nằm ở tầng trệt kế bên phòng thể chất.

Hai bể bơi của trường.

Ở khu vực trung tâm trường là một sân bóng nhân tạo cực kỳ rộng rãi, bề mặt có độ bền cao, an toàn và không bị thấm nước. Ngoài ra còn có cả sân vận động để sử dụng trong ngày hội thể thao khối Tiểu học và Trung Học.

Bên cạnh đó, trường cũng có nhà thi đấu đa năng, phòng mỹ thuật, thư viện, phòng vi tính, phòng thiết kế công nghệ, phòng âm nhạc, nhà hát, khu vui chơi mẫu giáo, khu vui chơi tiểu học, căn tin,... Bên trong trường Renaissance không khác gì một xã hội thu nhỏ, đầy đủ mọi tiện ích từ vui chơi đến học tập, ăn uống cho học sinh các cấp.

Trường được chụp toàn cảnh.

Cơ sở vật chất hiện đại của trường.

Chất lượng đào tạo mang tầm quốc tế

Trường Phổ thông quốc tế Renaissance hiện đang tổ chức giảng dạy các cấp từ mầm non đến hết lớp 13. Các chương trình học đều là chương trình quốc tế, được các tổ chức uy tín thế giới công nhận. Tại Renaissance, các em không chỉ được học kiến thức mà còn thực hành, trau dồi thêm nhiều kỹ năng sống.

Cụ thể với khối Mầm non, chương trình học được xây dựng theo khung chương trình Mầm non Giai đoạn Nền tảng (EYFS), một chương trình tích hợp vừa học vừa chơi cho học sinh. Trọng tâm của chương trình Mầm non là tất cả học sinh là những cá thể duy nhất và mỗi em đều có lộ trình học tập riêng. Các lĩnh vực học tập trọng tâm bao gồm: Giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ, phát triển thể chất và phát triển năng lực cá nhân, xã hội và cảm xúc.

Với khổi Tiểu học, chương trình giảng dạy được dựa trên Chương trình Giáo dục Quốc gia của Anh Quốc và được bổ sung theo khung Chương trình Tiểu học Quốc tế (IPC). Renaissance là ngôi trường duy nhất tại Việt Nam được công nhận là thành viên của Tổ chức Round Square.

Được biết, chương trình IPC bổ sung thêm các môn học cốt lõi là tiếng Anh và Toán học. Đồng thời, thông qua những bài học chuyên đề, chương trình IPC chú trọng vào các môn Khoa học, Nghệ thuật và Kỹ năng sống.

Khối Trung học tại trường Quốc tế Renaissance được chia thành ba giai đoạn riêng biệt – Giai đoạn 3 bao gồm các lớp 7, 8 và 9, Giai đoạn 4 bao gồm các lớp 10 và 11 và Giai đoạn 5 bao gồm lớp 12 và 13. Ở Giai đoạn 5 (Key Stage 5), đa số học sinh đều học chương trình cấp bằng Tú tài Quốc tế (IB) và kết quả đạt được luôn cao hơn mức trung bình quốc tế.

Khối Trung học tại trường Quốc tế Renaissance được chia thành ba giai đoạn riêng biệt.

Các nhóm môn học của bằng tú tài quốc tế như sau:

- Nhóm 1: Ngôn ngữ và Văn học Anh, Ngôn ngữ Anh B.

- Nhóm 2: Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc, Văn học Việt Nam, Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc A, Tiếng Trung (Quan thoại) B, Tiếng Pháp B.

- Nhóm 3: Quản trị kinh doanh, Tâm lý học.

- Nhóm 4: Vật Lý, Sinh học, Khoa học Thể thao, Thể dục và Sức khỏe.

- Nhóm 5: Toán học: Phân tích và phương pháp tiếp cận, Toán học: Ứng dụng và giải thích

- Nhóm 6: Nghệ thuật thị giác, Hóa học, Kinh tế học.

Khẳng định chất lượng đào tạo bằng thành tích đầu ra của học sinh

Thành tích đào tạo luôn là một trong những điều khiến trường Renaissance tự hào nhất và là yếu tố đảm bảo khiến nhiều phụ huynh quyết định cho con theo học tại ngôi trường này. Được biết trong vài năm trở lại đây, số điểm tốt nghiệp IB của học sinh trường đều trên mức trung bình thế giới.

Một số thành tích nổi bật như: Điểm IBDP trung bình là 33 - cao hơn mức điểm trung bình trên toàn thế giới; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp là 95%; 65% học sinh đạt được văn bằng song ngữ uy tín; điểm IBDP cao nhất là 40 điểm.

Bên cạnh đó, học sinh tốt nghiệp từ Renaissance đã nhận được thư mời nhập học từ nhiều trường Đại học và Cao đẳng hàng đầu thế giới như Mỹ, Anh, một số quốc gia châu Âu khác, Úc hoặc châu Á.