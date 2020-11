Ở những người thường xuyên tức giận, trên cơ thể xuất hiện "3 to 3 ít" cảnh báo căn bệnh nguy hiểm

Mỗi người có một tính cách khác nhau, những người có tính khí nóng nảy và hay cáu giận được xếp vào loại A trong tâm lý học. Mặc dù tính cách nhóm A phần lớn hướng ngoại, thích cạnh tranh, giỏi thể hiện bản thân và dễ thành công trong sự nghiệp, nhưng tính cách này lại là một trong những yếu tố cơ bản của nhiều bệnh. Những người hay cáu giận dễ mắc bệnh tim mạch vành, cao huyết áp và một căn bệnh khác rất dễ bị bỏ qua, đó là bệnh cường giáp.



Khi tức giận thường kèm theo tăng tiết adrenaline và thyroxine, có thể gây tăng huyết áp, tim đập nhanh, thậm chí run tay chân. Nếu bạn hay nổi cáu, cơ thể xuất hiện "3 lớn 3 ít", rất có thể bạn đang bị cường giáp, tốt nhất nên đến bệnh viện càng sớm càng tốt.

3 to

1. Cổ dày

Đối với nhiều bệnh nhân tuyến giáp, tình trạng phì đại tuyến giáp xảy ra trước khi bệnh khởi phát. Phình tuyến giáp thường lan tỏa và đối xứng, kết cấu mềm, không đau, không ngứa, có thể di chuyển lên xuống khi nuốt, chỉ thỉnh thoảng mới phát hiện ra khi soi gương.

2. Mắt lồi

Nhiều người có thể thích đôi mắt to. Khi người ta miêu tả vẻ đẹp của phụ nữ, một đôi mắt to đẹp thường khó quên. Nhưng không phải mắt to nào cũng khỏe, trong bệnh cường giáp, do sự tăng sản và phì đại của mô cơ sau nhãn cầu và ngấm mỡ làm cho nhãn cầu bị đẩy về phía trước khiến mắt lồi ra và trông rất to, đồng thời cũng sẽ xuất hiện các vết nứt.

3. Bắp chân dày

Độ dày của bắp chân là do phù niêm mạc ở phía trước xương chày. Ở giai đoạn đầu của bệnh, vùng da trước ở bắp chân dày lên, da dày hơn, có thể sờ thấy những mảng, nốt với kích thước khác nhau dưới da khiến bắp chân trở nên dày và thường có cảm giác sưng tấy, ngứa ngáy. Đó không phải là biểu hiện của sức mạnh cơ bắp mà sẽ cảm thấy yếu các chi dưới.

3 ít

1. Ngủ ít hơn

Người bệnh tăng tiết thyroxine sẽ có biểu hiện tăng động, hồi hộp, lo lắng, cáu gắt, kém tập trung, giảm trí nhớ và các biểu hiện khác, đồng thời mất ngủ do thần kinh tăng hưng phấn, giấc ngủ giảm rõ rệt.

2. Giảm kinh nguyệt

Do trạng thái trao đổi chất của cơ thể tăng cao gây ra bởi sự gia tăng thyroxine, cơ thể con người tiêu thụ quá nhiều chất dinh dưỡng gây rối loạn nội tiết, phụ nữ có thể bị giảm kinh nguyệt hoặc vô kinh, còn nam giới có thể bị liệt dương.

3. Giảm cân

Sự tăng chuyển hóa hormone tuyến giáp có tác dụng sinh nhiệt đáng kể, có thể làm tăng tiêu thụ oxy và sản sinh nhiệt của hầu hết các mô trong cơ thể. Do tốc độ trao đổi chất tăng lên, chất béo và chất đạm trong cơ thể bị phân hủy và tăng lên, mặc dù người bệnh cũng sẽ cảm thấy thèm ăn nhưng vẫn bị sụt cân.

Cường giáp là một trong những bệnh nội tiết thường gặp, trong đó phụ nữ trẻ và trung niên có tỷ lệ mắc bệnh cao nhất. Nhiều nghiên cứu đã nhận ra rằng việc tăng lượng i-ốt trong thời gian dài có khả năng gây ra cường giáp. Đối với bệnh nhân cường giáp, nếu điều trị không kịp thời và không dứt điểm sẽ dễ gây ra các biến chứng như tăng huyết áp thứ phát, bệnh tim cường giáp, suy dinh dưỡng, suy nhược thần kinh.

Nếu có những biểu hiện trên thì bạn vẫn nên đến bệnh viện để khám càng sớm càng tốt, việc phát hiện sớm và điều trị sớm có thể đạt kết quả tốt hơn.

(Nguồn: Sohu)