Ô nhiễm không khí nguy hiểm, New Delhi đóng cửa toàn bộ trường tiểu học

Khói mù ô nhiễm bao phủ bầu trời tại New Delhi, Ấn Độ ngày 3/11/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Dẫn số liệu từ Ban kiểm soát ô nhiễm trung ương, hãng Reuters đưa tin New Delhi đang bị ô nhiễm nặng đến mức một vài người dân cho biết họ bị khó thở và gặp các vấn đề về mắt, mũi và họng. Chỉ số chất lượng không khí đã chạm ngưỡng “nghiêm trọng” và “nguy hiểm” tại hầu hết các trạm đo lường.

Theo công ty giám sát chất lượng không khí IQAir, chỉ số bụi mịn PM2.5 (loại bụi độc hại nhất có thể đi vào máu) tại New Delhi ở mức 588 vào sáng 3/11, cao gấp gần 40 lần so với ngưỡng giới hạn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

“Chúng tôi sẽ đóng cửa tất cả trường tiểu học tại Delhi từ ngày mai, cũng như ngừng các hoạt động ngoài trời đối với tất cả khối lớp từ lớp 5 trở lên”, Thủ hiến New Delhi Delhi Arvind Kejriwal phát biểu tại cuộc họp báo ngày 4/11. Ông Kejriwal cho biết chính quyền thành phố cũng đang cân nhắc hạn chế phương tiện lưu thông trên đường.

Ban kiểm soát ô nhiễm liên bang của Ấn Độ tối 3/11 đã cấm các xe tải chạy bằng động cơ diesel chở hàng hóa không thiết yếu vào thủ đô.

Quyết định đóng cửa trường học được đưa ra sau khi phụ huynh và nhà môi trường kêu gọi các nhà chức trách xem xét tác động của ô nhiễm đối với trẻ em. Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí The Lancet hồi năm 2020, trong năm 2019, Ấn Độ có khoảng 1,67 triệu người người tử vong vì ô nhiễm không khí, trong đó gần 17.500 người ở New Delhi.

Trước đó, các quan chức ở Noida, một đô thị vệ tinh của New Delhi, đã chỉ đạo tất cả các trường học tổ chức các lớp học trực tuyến cho học sinh đến lớp tám.

New Delhi là thành phố có khoảng 20 triệu dân và là thủ đô ô nhiễm nhất thế giới. Mỗi mùa Đông đến, thành phố lại bị bao phủ trong khói mù vì không khí lạnh, bụi xây dựng, khí thải xe cộ và khói do đốt rơm rạ ở các bang lân cận Haryana và Punjab trước mùa vụ mới.

Tình trạng đốt rơm rạ sau khi thu hoạch ở bang Punjab và các bang khác vẫn diễn ra hàng năm bất chấp những nỗ lực của chính quyền thuyết phục người nông dân sử dụng các biện pháp khác. Theo Bộ trưởng Môi trường Bhupender Yadav, số vụ đốt rơm rạ ở bang Punjab đã tăng hơn 19% so với năm 2021.