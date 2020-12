Ô nhiễm không khí nặng nề không dứt vào mùa đông: Ăn gì để làm sạch phổi?

Hà Nội đang bước vào những ngày không khí bị ô nhiễm nặng. Mỗi sáng, bản tin thời tiết lại hiện lên dự báo về chất lượng không khí ở mức xấu đến độc hại, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân. Nhất là vào mùa hanh khô lạnh lẽo, chất lượng không khí là vấn đề vốn nan giải trở thành cực nan giải.



Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tiếp xúc với ô nhiễm không khí dẫn đến 4,2 triệu ca tử vong trên toàn thế giới mỗi năm. Trước khi có giải pháp mang tầm vĩ mô, những vấn đề vi mô như ăn gì để làm sạch phổi là chuyện cần quan tâm hàng đầu để luôn mạnh khỏe, sống tốt.

Danh sách những thực phẩm dưới đây cần bổ sung ngay để làm sạch phổi, mọi người - nhất là những người đang sống trong vùng không khí ô nhiễm nặng - không thể bỏ qua:

Hà Nội đang bước vào những ngày không khí bị ô nhiễm nặng.

Trà xanh

Trà xanh có chứa nhiều chất chống oxy hóa có thể giúp giảm viêm trong phổi, có khả năng làm sạch phổi cực tốt. Những hợp chất này thậm chí có thể bảo vệ mô phổi khỏi tác hại của việc hít phải khói thuốc.

Nghiên cứu đăng tải trên Healthline trên hơn 1.000 người trưởng thành ở Hàn Quốc đã báo cáo rằng những người uống ít nhất 2 tách trà xanh mỗi ngày có chức năng phổi tốt hơn những người không uống.

Củ cải đỏ

Củ cải đỏ có màu sắc rực rỡ chứa các hợp chất giúp làm sạch phổi tự nhiên. Nhóm thực phẩm này rất giàu nitrat, đã được chứng minh là có lợi cho chức năng phổi. Nitrat giúp thư giãn mạch máu, giảm huyết áp và tối ưu hóa quá trình hấp thụ oxy.

Các chất bổ sung từ củ dền và củ cải đường được chứng minh là giúp cải thiện hoạt động thể chất và chức năng phổi ở những người mắc các bệnh về phổi, bao gồm COPD và tăng huyết áp phổi.

Ngoài ra, củ cải đỏ còn chứa nhiều magiê, kali, vitamin C và chất chống oxy hóa carotenoid - tất cả đều cần thiết cho sức khỏe của phổi.

Ớt

Ớt là một trong những nguồn giàu vitamin C, một chất dinh dưỡng hòa tan trong nước hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong cơ thể. Bổ sung đủ vitamin C đặc biệt quan trọng đối với những người đang sống trong khu vực bị ô nhiễm không khí nặng. Chỉ cần ăn một quả ớt ngọt cỡ trung bình, tầm 119g đã cung cấp 169% lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày.

Táo

Ăn táo thường xuyên có khả năng làm sạch phổi. Nhiều nghiên cứu cho thấy, người ăn táo thường xuyên có chức năng phổi bị suy giảm chậm hơn những người hay hút thuốc. Ngoài ra, ăn 5 quả táo trở lên mỗi tuần giúp phổi hoạt động tốt hơn, giảm nguy cơ phát triển COPD.

Ăn táo cũng có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh hen suyễn và ung thư phổi. Điều này có thể là do nồng độ cao của chất chống oxy hóa trong táo, bao gồm cả flavonoid và vitamin C.

Bí ngô

Phần thịt màu sáng của bí ngô chứa nhiều hợp chất thực vật giúp tăng cường sức khỏe cho phổi, làm sạch phổi rất tốt. Chúng đặc biệt giàu carotenoid, bao gồm beta carotene, lutein và zeaxanthin - tất cả đều có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ.

Phần thịt màu sáng của bí ngô chứa nhiều hợp chất thực vật giúp tăng cường sức khỏe cho phổi, làm sạch phổi rất tốt.

Nghệ

Nghệ thường được sử dụng để tăng cường sức khỏe tổng thể do tác dụng chống oxy hóa và chống viêm mạnh. Curcumin, thành phần hoạt động chính trong nghệ, có thể đặc biệt có lợi cho việc hỗ trợ chức năng phổi, giúp làm sạch phổi mạnh mẽ.

Cà chua và các sản phẩm làm từ cà chua

Cà chua và các sản phẩm từ cà chua là một trong những nguồn thực phẩm giàu lycopene, một chất chống oxy hóa carotenoid có liên quan đến việc cải thiện sức khỏe của phổi. Đây cũng là nhóm thực phẩm làm sạch phổi nên bổ sung thường xuyên trong chế độ ăn uống. Tiêu thụ các sản phẩm cà chua đã được chứng minh là làm giảm viêm đường thở ở những người bị hen suyễn và cải thiện chức năng phổi ở những người bị COPD.

Quả việt quất

Quả việt quất chứa nhiều chất dinh dưỡng và việc tiêu thụ chúng có liên quan đến một số lợi ích sức khỏe, bao gồm bảo vệ và làm sạch phổi, duy trì chức năng phổi. Nguyên nhân bởi loại quả này chứa nguồn anthocyanins, bao gồm malvidin, cyanidin, peonidin, delphinidin và petunidin vô cùng dồi dào. Anthocyanins là những sắc tố mạnh mẽ đã được chứng minh là có tác dụng bảo vệ mô phổi khỏi tác hại của quá trình oxy hóa.

Quả việt quất chứa nhiều chất dinh dưỡng và việc tiêu thụ chúng có liên quan đến một số lợi ích sức khỏe, bao gồm bảo vệ và làm sạch phổi, duy trì chức năng phổi.

Bắp cải tím

Bắp cải tím chứa một nguồn anthocyanins phong phú và giá cả phải chăng. Lượng anthocyanin có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chức năng hoạt động của phổi. Hơn nữa, bắp cải chứa nhiều chất xơ. Các nghiên cứu cho thấy những người tiêu thụ nhiều chất xơ có chức năng phổi tốt hơn những người tiêu thụ ít chất xơ.

Dầu ôliu

Tiêu thụ dầu ôliu có thể giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tình trạng hô hấp như hen suyễn. Dầu ôliu là một nguồn tập trung các chất chống oxy hóa chống viêm, bao gồm polyphenol và vitamin E, có vai trò làm sạch phổi và nói chung cực tốt để đảm bảo chức năng phổi.

Cà phê

Ngoài việc tăng cường mức năng lượng, cà phê có chứa caffeine và chất chống oxy hóa, có thể có lợi cho sức khỏe của phổi. Caffeine hoạt động như một chất giãn mạch, có nghĩa là nó giúp mở các mạch máu và nó có thể giúp giảm các triệu chứng ở những người bị hen suyễn, ít nhất là trong thời gian ngắn.

Tóm lại, giới chuyên gia khuyến cáo thực hiện một chế độ ăn nhiều thực phẩm và đồ uống bổ dưỡng là một cách thông minh để hỗ trợ và bảo vệ sức khỏe của phổi, làm sạch phổi tự nhiên tốt nhất. Ngoài những thực phẩm trên nên bổ sung rau lá xanh đậm, cá béo, hàu... Nhưng chung quy lại, những thực phẩm đã nói chỉ là một số ví dụ về đồ ăn và đồ uống đã được chứng minh là có lợi cho chức năng phổi. Điều quan trọng là bạn cần thử kết hợp một số loại thực phẩm và đồ uống được liệt kê ở trên vào chế độ ăn uống để làm sạch phổi ngay.

(Nguồn: Healthline, Medicalnewstoday)