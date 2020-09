"Người tình màn ảnh" của Song Hye Kyo khiến fan ngỡ ngàng vì nhan sắc thật trong video không chỉnh sửa

Mới đây, video hậu trường quảng cáo của nam tài tử Jo In Sung đã được nhãn hàng chính thức tung ra. Ngay lập tức, đoạn video ngắn nhận được rất nhiều sự quan tâm của đông đảo fan hâm mộ vì ngoại hình ở tuổi 39 của Jo In Sung.

Ở độ tuổi 39, Jo In Sung vẫn sở hữu ngoại hình vô cùng hoàn hảo và thần thái. Bên cạnh đôi chân dài miên man đặc trưng, Jo In Sung còn trẻ trung nhiều so với độ tuổi 39.

Không chỉ vậy, nam tài tử còn khiến nhiều người thích thú vì sự hài hước và vui nhộn của mình trong quá trình quay video.

Video hậu trường quảng cáo của Jo In Sung

Mới đây không lâu, Jo In Sung bất ngờ vướng vào tin đồn là "đối tượng yêu thầm" của Song Hye Kyo - vợ cũ của người em thân thiết Song Joong Ki. Tuy nhiên, theo nhiều người đây chỉ là những thông tin thất thiệt không hề có căn cứ gì mà thôi.

Sau thời gian dài ở ẩn, Jo In Sung cũng đã chính thức xác nhận sẽ đóng chính bộ phim truyền hình “Moving" cùng với nữ diễn viên Han Hyo Joo. Bộ phim sẽ được đạo diễn bởi Mo Wan Il người đã thành công với bộ phim “Misty” và “The World of the Married".