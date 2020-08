Sài Gòn được dịp mát trời, nhanh chân đi "ăn sập thế giới" với 7 món ăn đường phố khiến bạn nuốt nước miếng mãi không kịp này thôi

Xôi sầu riêng ấm ấm, thơm bùi

Nói lạ thì cũng không lạ nhưng nếu nhìn thì chắc nhiều người sẽ bảo xôi sầu riêng này sao mà ngộ thế! Nó chất lượng đến độ không nghĩ là có nơi sẽ bán một hộp xôi đầy ụ, rồi còn "cấn" thêm cả múi sầu riêng đặc thịt, lép hột, vàng ươm thơm lừng! Và xin tiết lộ, đây chính là một trong những hàng xôi ngon nhất và nổi tiếng nhất Sài Gòn suốt gần 30 năm nay nằm trên đường Tôn Thất Đạm, quận 1 vì nấu xôi rất dẻo, thơm và sầu riêng cũng được tuyển chọn rất kỹ để tạo nên hương vị có 1-0-2.

Món này ăn ngon nhất là khi còn đang nóng âm ỉ cộng thêm cái thời tiết đầy gió, buổi chiều có chút mưa lất phất mà múc một muỗng xôi dẻo, kẹp thêm miếng sầu riêng mềm, ngọt bùi thì thật sự là tuyệt vời không còn từ nào để diễn tả.

Địa chỉ: 65 Tôn Thất Đạm, Bến Nghé, Quận 1 Thời gian bán: 13h30 - 18h

Bánh cuốn bốc hơi

Đa phần là ăn sáng vì bánh cuốn nhẹ bụng, vừa có tinh bột, có thịt, lại vừa có rau nên chắc chắn đây là một món ăn cực kỳ thích hợp cho một ngày muốn nhẹ nhàng, ăn được nhiều món mà vẫn không sợ quá đầy bụng. Ở Sài Gòn nổi tiếng nhất vẫn là hai hàng Hải Nam và Thiên Hương với loại bánh cuốn nóng tự làm tại chỗ. Khách tới đâu thì bếp sẽ bắt đầu tráng vỏ rồi thêm nhân tôm thịt xào cùng củ sắn tới đấy nên khi ăn bánh lúc nào cũng còn giữ được độ ấm vừa phải giúp bánh không ngán và làm tăng thêm hương vị.

Tuy nhiên bánh cuốn có ngon hay không thì nước mắm ăn kèm cũng vô cùng quan trọng. Nước mắm phải có vị mặn ngọt chan hòa, kết cấu lỏng và không quá nồng để có thể chan thật nhiều vào đĩa bánh thì mới gọi là chất lượng.

Bánh cuốn Hải Nam: 11A Cao Thắng, Phường 2, Quận 3 Bánh cuốn Thiên Hương: 79A Đường 3 Tháng 2, Phường 11, Quận 10 hoặc 155 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Bánh mì xíu mại "lẩu cù lao"

Đây là món ăn vô cùng quen thuộc của người Sài Gòn từ vài chục năm về trước khi Sài Gòn vẫn chưa có những xe bánh mì khang trang hay tiệm bánh mì sang chảnh, hiện đại như bây giờ. Khi đó người ta thường bán bánh mì bằng gánh mà ở trên sẽ có một nồi xíu mại được nung nóng và giữ nhiệt bằng chiếc nồi lẩu cù lao - một chiếc nồi dùng để ăn lẩu hoặc nhúng lẩu quen thuộc của người Việt. Nhưng nhờ vậy mà món xíu mại lúc nào cũng ấm nóng cả ngày đến đêm, theo chân người bán lang thang khắp ngõ ngách của Sài Gòn mà không sợ món ăn bị kém chất lượng.

Thay vì ăn bánh mì thịt nguội, cá hộp,... vốn khá lạnh bụng thì vào những ngày trời đầy gió, bạn có thể chọn thưởng thức một ổ bánh mì xíu mại như thế này quả thật là sự lựa chọn không tồi.

Địa chỉ: 82 Tân Khai - Phường 4 - Quận 11

Bún nước, mì trộn bò chần trứng gà

Không giống với bất cứ món ăn nào trong danh sách này bởi bún nước, mì trộn bò chần trứng gà là món ăn do cô chủ tên Huyền mang từ miền Trung vào Sài Gòn đầu tiên và sau đó đã tạo nên "cơn sốt" với hàng loạt tiệm bún nước mọc ra như nấm vài tháng sau đó. Và đã gọi là bún nước thì chắc chắn 2 thành phần chính phải là có bún và nước lèo được nấu từ xương heo hoặc bò cho ngọt rồi khi ăn cứ thế múc cho ngập tô. Đặc biệt món này ở tiệm cô Huyền phải ăn kèm với tôm tươi bằm nhuyễn, thịt bò chần sơ để lấy chất thịt ngọt và một quả trứng gà tái.

Đây là một món ăn vô cùng bổ dưỡng, nhất là dành cho những ai đang bị cảm vì nó có rất nhiều hành lá. Vào thời điểm Sài Gòn có mưa hay tiết trời mát mẻ mà gọi một tô bún nước ngồi húp xì xụp là sung sướng nhất.

Địa chỉ: 38/2 Nguyễn Công Hoan, Phường 7, Phú Nhuận

Bánh tiêu sầu riêng

Ăn no xong thì nhất định phải có vài món ăn vặt để khỏa lấp cái cảm giác buồn miệng, thèm ăn. Nhất là vào tầm 3h rưỡi, 4h bụng cứ "lỡ cỡ" đói không đói mà no cũng chẳng no thì một chiếc bánh tiêu nhân sầu riêng mới chiên vớt ra khỏi lò còn nóng hổi, thơm phức sẽ là sự lựa chọn quá hợp lý.

Món ăn này được một gia đình người gốc Hoa bán tại đường Hà Tôn Quyền, quận 11 bán suốt nhiều năm qua. Cả nhà tự làm tất cả mọi thứ từ khâu nhào bột, chọn sầu riêng để làm nhân và cho ra thành phẩm và từng chiếc bánh nhỏ chỉ với giá 6k đồng/chiếc. Món này cực kỳ thích hợp cho các chị em ngồi văn phòng hay "buồn miệng" mà không sợ bị quá no.

Địa chỉ: 133 Hà Tôn Quyền, P. 4, Quận 11

Phá lấu

Tan làm lượn một vòng phố xuống quận 4, quận 5 hay bất cứ đâu cũng có bán, bởi phá lấu là món ăn cực kỳ phổ biến tại Sài Gòn mặc dù nó xuất phát từ nền ẩm thực của người Hoa. Trung bình mỗi chén phá lấu tại Sài Gòn được bán với giá từ 20 - 35k có đầy đủ nội tạng bò đã được tẩm ướp và nấu bằng nước dừa hoặc sữa tươi hầm cho mềm. Lúc ăn chỉ cần rưới một chút nước mắm me chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn, cay chút thì càng tuyệt.