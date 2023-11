Nườm nượp khách du lịch check-in phố đường tàu "mới mọc" ở Hà Nội

Trước đó, từ ngày 15/8, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các hành vi vi phạm kinh doanh trong hành lang bảo vệ an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn quận. Ngoài ra, các hộ dân sinh sống tại khu vực hành lang giao thông đường sắt chấp hành nghiêm Luật Đường sắt, đảm bảo an ninh, an toàn hành lang giao thông đường sắt. Đồng thời, tổ chức lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh vi phạm quy định hành lang an toàn giao thông đường sắt.