Nước mắt người cha trong đám tang bé trai tử vong sau 5 ngày mất tích ở Bình Dương: "Mới sáng nào còn vui đùa với con, vậy mà..."

Theo ghi nhận, tang lễ của bé H. được diễn ra đơn giản tại nhà và không nhận phúng điếu. Anh Đạt - bố cháu bé thẫn thờ người nhìn di ảnh của con, bàn tay cứ nắm chặt vào nhau. Ánh mắt đỏ hoe, đượm buồn sau bao ngày mong mỏi tìm con.

Gia đình tổ chức tang lễ cho cháu bé.

"Bé nó ngoan lắm, dễ ăn dễ nuôi, tối thích ngủ với ông bà nội. Mới sáng nào còn vui đùa với con, mà giờ...", anh Đạt nghẹn ngào khi nói về con. Vì quá đau buồn vợ anh Đạt cũng không thể ngủ được, cố gắng ăn uống để có sức chăm sóc cho con gái 6 tháng tuổi.

Đúng 11 giờ, quan tài bé H. được đưa đi an táng tại mảnh đất gần nhà. Nhiều hàng xóm cũng đến chia buồn đưa tiễn H. an nghỉ.

Bố bé ôm di ảnh con rời nhà, di chuyển tới nơi an táng.

Sáng cùng ngày, có đông đảo người thân và bà con lối xóm tới tiễn đưa bé H.

Nơi an táng bé nằm trong khu vực rừng .

Sự ra đi của bé H. là nỗi đau, nỗi mất mát khó có thể khỏa lấp với gia đình bé.

Hình ảnh anh Đạt gục khóc bên cạnh nơi chôn cất con trai gây xúc động mạnh.

Những hình ảnh hồn nhiên, đáng yêu của bé H. giờ đây sẽ được lưu giữ trong ký ức của những người yêu quý em, mãi mãi.

"Nghe tin bé mất mà tôi ko tin được, ngày thường nó cứ nô đùa với mấy đứa nhỏ trong xóm, khuôn mặt trắng trẻo, dễ thương, xung quanh ai cũng quý mến" - hàng xóm chia sẻ.

Những người có mặt không giấu nổi đau lòng, những giọt những mắt khóc thương cho đứa nhỏ không may xấu số. Người thân trong gia đình gục ngã, người bà nội ôm di ảnh của cháu nội vào lòng khóc nấc từng cơn, gọi tên cháu trong vô vọng.

Như trước đó đã đưa tin, cháu H. mất tích sáng 15/10, khi đang chơi trước cửa nhà cùng mẹ là chị H.T.A.N. Thấy bé đang chơi nên chị N. đi vào trong nhà, tuy nhiên lúc quay ra thì tá hỏa không thấy con trai, tìm xung quanh nhà cũng không phát hiện thấy bé.

Ngay khi phát hiện, gia đình hoảng hốt đi tìm, đồng thời thông báo sự việc đến cơ quan chức năng. Đến chiều cùng ngày, người thân tìm thấy đồ chơi của cháu trước lô cao su. Khu vực xảy ra sự việc ít người qua lại, không có camera an ninh nên việc tìm kiếm cháu bé gặp nhiều khó khăn.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương huy động hàng trăm người phối hợp với người dân và người thân cháu bé tổ chức tìm kiếm các khu vực lân cận nhưng không có tung tích.

Công an huyện Dầu Tiếng cũng phát thông báo gửi Bộ Công an cùng Công an các tỉnh, thành phố, huyện, thị, xã phường để hỗ trợ tìm người mất tích, nêu rõ đặc điểm nhận dạng của bé.

Đến trưa 20/10, người dân phát hiện thi thể bé trai ở con suối cách nhà nạn nhân khoảng 600m đã thông báo với gia đình và lực lượng chức năng.