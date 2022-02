"Nước cờ mới" đầy cao tay của Meghan đã chuẩn bị từ lâu đang khiến hoàng gia Anh phải dè chừng

Tờ Daily Mail đưa tin, vào tháng 7 năm ngoái, luật sư đại diện của Meghan Markle đã nộp hồ sơ mới để đăng ký thương hiệu cho blog The Tig về phong cách sống của cô. Hồ sơ được đệ trình bởi một công ty mẹ đặt trụ sở tại bang Delaware có tên Frim Fram Inc, được liên kết với giám đốc kinh doanh Andrew Meyer của Meghan.

Bên cạnh đó, một hồ sơ tương tự được đệ trình từ năm 2019 đã hết hiệu lực từ năm ngoái. Luật sư đại diện của Meghan vào thời điểm đó cho hay: "Việc đăng ký thương hiệu lâu dài nhằm ngăn chặn những người cố tình giả mạo là nữ công tước hoặc thể hiện họ có sự liên kết với cô".

Động thái này làm dấy lên nghi ngờ Meghan một ngày nào đó sẽ mở lại blog này. Vài tuần trước đó, chuyên gia hoàng gia Myka Meier dự đoán bà mẹ hai con sẽ sớm ra mắt một trang blog với phong cách gần giống The Tig để cạnh tranh với các trang web tương tự, chẳng hạn Goop của nữ diễn viên Gwyneth Paltrow.

Meghan từng thường đăng ảnh phong cách sống hay những chuyến du lịch trên blog cá nhân.

Trước khi trở thành nàng dâu hoàng gia Anh, Meghan, cựu diễn viên người Mỹ, từng sở hữu trang The Tig về phong cách sống bắt đầu từ năm 2014. Được biết, cô đặt tên blog theo loại rượu Tignanello mà cô yêu thích. Vào thời điểm phát triển blog cá nhân này, Meghan từng chia sẻ suy nghĩ về nhiều chủ đề khác nhau như phong trào nữ quyền và du lịch.

Bên cạnh đó, nữ công tước cũng đăng nhiều công thức nấu ăn và chia sẻ ảnh các chuyến nghỉ dưỡng của mình. Cựu diễn viên người Mỹ từng mô tả The Tig là "dự án đam mê" nhưng cuối cùng "lại phát triển thành một cộng đồng tuyệt vời về nguồn cảm hứng, sự hỗ trợ, niềm vui và sự phù phiếm".

Bài đăng được yêu thích nhất của The Tig là "How To Be Both", trong đó Meghan chia sẻ những suy nghĩ thẳng thắn về cách cân bằng giữa "cuộc sống của người nổi tiếng" với việc thực hiện những "công việc hàng ngày". Bài viết dài 2.000 chữ được đăng vào tháng 10/2016, ít tháng sau khi cô bắt đầu hẹn hò Hoàng tử Harry.

Meghan sẽ khởi động lại trang blog cá nhân khiến hoàng gia phải dè chừng.

Nữ công tước sau đó đã phải đóng trang blog đầy tâm huyết của mình vài tháng trước khi đính hôn với Hoàng tử Harry năm 2017. Vì theo quy tắc hoàng gia, các thành viên của họ không được công khai sở hữu tài khoản mạng xã hội phục vụ cho mục đích cá nhân.

Giờ đây, nhà Sussex đã rời khỏi hoàng gia, không còn làm nhiệm vụ cho Nữ hoàng Anh nên nhiều khả năng Meghan sẽ khởi động lại dự án trên để khuếch tán thương hiệu của mình. Nhiều chuyên gia cho rằng đây là "nước cờ mới" đầy cao tay của Meghan vì đây sẽ là mảnh đất màu mỡ để cô nâng cao quan điểm của bản thân, ít nhiều tác động đến hoàng gia và thu hút thêm nhiều người ủng hộ.

Việc Meghan mở lại blog cá nhân chắc chắn là động thái khiến hoàng gia Anh phải dè chừng vì không một ai dám chắc nữ công tước sẽ tung ra chiêu trò mới gì nữa.

Nguồn: Daily Mail

