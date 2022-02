Nước chanh pha theo cách này sẽ trở thành món nước dưỡng động mạch cực kỳ tốt, mạch máu của bạn sẽ được làm sạch và trẻ hóa, không lo đau tim, đột quỵ

Uống nước chanh pha tỏi giúp làm sạch động mạch, ngăn chặn đau tim và đột quỵ

Theo cựu đại tá, lương y đa khoa Bùi Hồng Minh (Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội), uống nước chanh pha thêm tỏi tạo thành đồ uống có những đặc tính làm sạch thành động mạch, lọc sạch máu, ngăn ngừa các cơn đau tim và đột quỵ.

Nguyên nhân bởi, lượng kali dồi dào trong chanh có tác dụng kiểm soát huyết áp cao, vitamin C giúp hạ thấp nồng độ cholesterol, ngăn ngừa sự đông máu trong thành động mạch.

Ngoài ra, chanh còn rất giàu các chất chống oxy hóa, giúp loại bỏ các chất độc hại, giữ cho máu luôn sạch. Do đó, sử dụng chanh thường xuyên cũng là một cách ngăn ngừa bệnh đau tim, đột quỵ và nhiều vấn đề nghiêm trọng khác.

Bên cạnh đó, tỏi cũng là một loại củ rất tốt để phòng chống bệnh tim mạch cũng như trong điều trị những tổn thương ở tim.

Hợp chất diallyl trisulfide được chiết xuất từ tỏi giúp điều trị tổn thương ở mô tim lên đến 61% so với những người bị đau tim không được điều trị bằng tỏi. Loại chất này cũng giúp giảm tình trạng tim phình to do hậu quả của một cơn suy tim.

Để làm đồ uống làm sạch mạch máu, dưỡng động mạch, ngăn chặn mỡ máu cao, tránh đau tim, đột quỵ bạn cần:

Công thức:

- 1 lít nước.

- 6 quả chanh bóc vỏ, cắt thành miếng nhỏ.

- 30 tép tỏi được băm nhỏ.

Cách làm:

Đổ tất cả vào máy xay sinh tố xay nhuyễn, đổ hỗn hợp vào nồi và đem đun sôi. Ngay khi hỗn hợp sôi hãy tắt bếp và để nguội, sau đó để bảo quản trong tủ lạnh.

Liều dùng:

- Lần 1: Uống 50ml mỗi ngày trong 3 tuần đầu tiên, sau đó dừng lại 1 tuần không uống.

- Lần 2: Uống 50ml mỗi ngày trong 3 tuần tiếp rồi dừng lại là xong một liệu trình.

Bạn được phép lặp lại liệu trình điều trị này 6 tháng một lần.

Ngoài làm sạch động mạch, uống nước chanh pha theo cách này đem lại 10 lợi ích sức khỏe

1. Cải thiện sức khỏe làn da

Uống nước chanh pha tỏi cung cấp nguồn chất chống oxy hóa dồi dào cho da. Từ đó làn dã sẽ iảm các dấu hiệu lão hóa, cải thiện màu sắc và ngăn ngừa các tình trạng viêm hoặc nhiễm trùng da.

2. Tăng cường hệ miễn dịch

Đặc tính kháng khuẩn, chống nấm và chống oxy hóa của nước ép tỏi làm cho nó trở thành một lá chắn hệ thống miễn dịch tuyệt vời. Từ đó, nó cũng có thể giúp ngăn ngừa các bệnh mãn tính và nhiễm trùng cục bộ.

3. Hỗ trợ giảm cân

Allicin, thành phần hoạt tính trong nước ép tỏi có liên quan đến việc giảm cân đã được khẳng định qua nhiều nghiên cứu. Đây cũng là hợp chất giúp tăng cường trao đổi chất giúp bạn đốt cháy calo.

Riêng chanh, công dụng giảm cân có lẽ không cần phải bàn cãi bởi có quá nhiều bằng chứng từ thực tế lẫn nghiên cứu cho thấy uống nước chanh giúp giảm cân tốt.

4. Tăng cường tuần hoàn

Các loại thảo mộc như tỏi và hành tây có liên quan chặt chẽ đến việc thúc đẩy lưu thông và giảm mức độ mảng bám trong động mạch và mạch máu.

Điều này có thể làm tăng thêm mức năng lượng và giảm nguy cơ mắc các vấn đề tim mạch khác nhau.

5. Có thể giảm cholesterol

Các nghiên cứu đăng tải trên Healthline đều cho thấy, việc sử dụng nước ép tỏi cũng làm giảm mức cholesterol toàn phần và LDL (có hại). Nhưng nó không có bất kỳ tác động nào đến mức chất béo trung tính và cholesterol HDL (tốt).

6. Hạ huyết áp

Liều lượng lớn allicin (một hợp chất có trong tỏi) có thể làm giảm huyết áp của những người bị tăng huyết áp. Trong một số trường hợp nhất định, nó có thể có hiệu quả như bất kỳ loại thuốc thông thường nào.

Lưu ý khi dùng đồ uống từ chanh và tỏi để làm sạch động mạch, quét rác mạch máu

- Bệnh nhân đang mắc bệnh mãn tính, bệnh nhân mắc các vấn đề về đau dạ dày cũng cần tham khảo ý kiến của bác sĩ.

- Đồ uống không sử dụng được cho phụ nữ có thai, trẻ nhỏ.

- Để tránh bị tắc nghẽn mạch máu, dung nạp cholesterol xấu vào cơ thể cũng như nạp quá nhiều chất độc hại cho cơ thể, đừng quên tìm đến chế độ ăn uống lành mạnh như ăn nhiều rau củ quả, trái cây tươi, tập thể dục, vận động thường xuyên…

https://afamily.vn/nuoc-chanh-pha-theo-cach-nay-se-tro-thanh-mon-nuoc-duong-dong-mach-cuc-ky-tot-mach-mau-cua-ban-se-duoc-lam-sach-va-tre-hoa-khong-lo-dau-tim-dot-quy-20220201204515392.chn