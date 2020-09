Nửa là đường mật nửa là đau thương: Lịm tim trước cảnh hôn môi "đầy đường" của La Vân Hi - Bạch Lộc

Bộ phim Nửa là đường mật nửa là đau thương do Bạch Lộc - La Vân Hi đóng chính đã xác định thời gian lên sóng là từ tối 27/9 trên hệ thống IQiYi.

Để tăng hiệu ứng tuyên truyền, ekip sản xuất tung liền tay trailer với hàng loạt cảnh ngọt lịm tim của Bạch Lộc - La Vân Hi. Trong đoạn clip, cặp đôi có khá nhiều đoạn ôm ấp, hôn môi. Đầu tiên là cảnh La Vân Hi - Bạch Lộc vô tình chạm môi ở trước cửa. Sau đó, cặp đôi chạy về nhà và không ngừng nhớ đến đối phương. Hình ảnh La Vân Hi và Bạch Lộc mỉm cười khi nhớ về nụ hôn bất ngờ khiến khán giả phải thốt lên: Quá đáng yêu.

Chưa dừng lại ở đó, cặp đôi còn có cảnh hôn ở văn phòng khá cháy bỏng. Cùng nằm trên sàn nhà, La Vân Hi - Bạch Lộc chẳng ngại ngần trao cho đối phương nụ hôn chạm lưỡi làm người xem cũng đỏ mặt thay 2 nhân vật chính.

"Nửa là đường mật nửa là đau thương" lên sóng từ tối 27/9.

Vì có nội dung vừa ngọt ngào, vừa đau đớn nên ngay từ khi mới công bố thông tin về dự án, Nửa là đường mật nửa là đau thương đã gây xôn xao CBiz. Thêm đó, trong thời điểm hiện tại, La Vân Hi đang được kỳ vọng sẽ trở thành Tiểu Sinh "đại bạo" thế hệ tiếp theo, dự án này lại được sắp xếp ra mắt trước khi siêu phẩm cổ trang đam mỹ Hạo Y Hành lên sóng cũng là lý do khiến khán giả đổ dồn sự chú ý vào tác phẩm.

Cảnh hôn trên sàn của La Vân Hi - Bạch Lộc.

Nửa là đường mật nửa là đau thương được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Kỳ Tử. Bộ phim là câu chuyện xoay quanh bộ đôi Giang Quân (Bạch Lộc) và Viên Soái (La Vân Hi) cùng quá trình trưởng thành đầy cảm xúc của họ.

Trong đó, Giang Quân là cô gái có tính cách mạnh mẽ, tuy rất ngổ ngáo nhưng cũng không kém phần chính trực, ngay thẳng. Cô luôn sống với phương châm ngẩng cao đầu, không ngại vượt qua khó khăn gian khổ để vươn đến thành công.

Cặp đôi vai chính có khá nhiều phân đoạn yêu thương ngọt ngào.

Còn nam chính Viên Soái lại là tổng tài giàu có, sở hữu tính cách khác người. Không chỉ đẹp trai tài giỏi, Viên Soái còn thường xuyên làm cho các cô gái điên đảo vì sự nam tính, chịu chơi của mình. Dẫu vậy, trong con người Viên Soái lại có phần bướng bỉnh, ngang tàng, thậm chí là thâm hiểm. Để có được thành công, anh chàng này không ngại dùng đến chiêu trò lừa bịp.

2 con người với tính cách và lối sống hoàn toàn đối lập bỗng dưng va vào nhau rồi cùng trải qua hàng tá câu chuyện vừa ngọt ngào lại vừa thương đau.