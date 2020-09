Bộ phim Nửa là đường mật nửa là đau thương do La Vân Hi - Bạch Lộc đóng chính hiện đã phát sóng những tập đầu tiên, La Vân Hi gây ấn tượng bởi hình ảnh Tổng Tài bá đạo, tài giỏi. Anh chàng chẳng những có hàng loạt cảnh quay cực ngầu đốn tim khán giả mà còn khiến người xem chao đảo bởi các pha đụng độ đáng yêu với nữ chính Bạch Lộc.

Để "tiếp thêm động lực" cho khán giả theo dõi Nửa là đường mật nửa là đau thương, ekip sản xuất bèn mạnh tay tung ra loạt ảnh mặc vest siêu bảnh bao của La Vân Hi. Sở hữu gương mặt đậm chất điện ảnh với đường nét đẹp như tạc tượng, La Vân Hi luôn làm chủ những khung hình mỗi khi xuất hiện trước ống kính máy quay.

La Vân Hi và Bạch Lộc.

Thêm đó, việc khoác lên người những bộ vest sang trọng, lịch lãm càng làm La Vân Hi tăng độ sát thương. Nhiều khán giả bày tỏ dù chưa biết nội dung phim Nửa là đường mật nửa là đau thương như thế nào nhưng nhất định sẽ dõi theo La Vân Hi vì lý do hết sức đơn giản: Không thể bỏ qua sự đẹp trai này.

La Vân Hi có phải là rất đẹp trai khi làm CEO không?

Trước đó không lâu, La Vân Hi từng bị chê bai không tiếc lời vì lộ ảnh mang giày độn trên phim trường Hạo Y Hành. La Vân Hi bị cho là có dáng người khá thấp bé, thường xuyên mang giày độn cao hơn 10cm để không tạo khoảng cách chiều cao quá lớn với các đồng nghiệp khác.

Dẫu vậy, mọi sự cố gắng của nam diễn viên đều đổ sông đổ biển khi khán giả soi ra được anh chàng gian dối chiều cao. La Vân Hi bị chọc ghẹo là nằm trong danh sách những mỹ nam có gương mặt đẹp như hoa nhưng chiều cao lại hạn chế.

Hình ảnh khiến La Vân Hi bị chê lùn từng xuất hiện trước đó.

Hiện tại, bộ phim Hạo Y Hành đã hoàn thành khâu ghi hình và đang tích cực tiến vào giai đoạn xử lý hậu kỳ. Phim dự kiến lên sóng trong năm 2021.