Nửa là đường mật nửa là đau thương: La Vân Hi bị châm biếm vì lùn, CEO điển trai mà đứng thấp ngang Bạch Lộc thì cũng vô dụng

Đóng vai nam chính Viên Soái trong webdrama Nửa là đường mật nửa là đau thương, La Vân Hi thu hút khá nhiều sự chú ý. Gương mặt đẹp, phản ứng hóa học tạo ra với người đẹp Bạch Lộc cũng tốt, đấy là lời khen mà khán giả dành cho La Vân Hi.

Tuy nhiên, mới đây Sina có bài đăng chê bai La Vân Hi quá lùn, vì vóc người gầy gò thấp bé ngang ngửa Bạch Lộc nên hình tượng CEO quyền lực của anh bị ảnh hưởng rất nhiều. Truyền thông Hoa ngữ thậm chí còn nhận xét: Gương mặt đẹp cũng vô ích khi mà La Vân Hi không tạo ra cảm giác vững chãi đúng chuẩn nam thần. So sánh với các tài tử như Trần Vỹ Đình, Hoàng Cảnh Du, Lý Hiện, Đặng Luân, La Vân Hi quả là quá nhỏ bé.

Theo thông tin tự giới thiệu của mình, La Vân Hi cho biết anh cao 1m77, tuy nhiên thực tế, La Vân Hi lại bị bóc mẽ thấp hơn con số 1m77 rất nhiều. Đứng cùng Bạch Lộc trên phim, khoảng cách chênh lệch chiều cao mà La Vân Hi - Bạch Lộc tạo ra không lớn. Thêm đó, do La Vân Hi quá gầy nên nhìn anh cứ mỏng manh như 1 cô gái, không tạo cảm giác oai phong, sang chảnh như các nam thần khác.

Sina đánh giá thêm: Nếu La Vân Hi cao thêm tầm 10cm nữa thì rất tốt. Khi xem bộ phim này, ai cũng nhận ra khuyết điểm là La Vân Hi khá lùn. Nói về gương mặt, La Vân Hi quả thật rất nổi bật, chỉ tiếc rằng anh ấy có dáng người thấp bé. Cũng may, gương mặt La Vân Hi đẹp, kỹ năng diễn xuất không tồi, lại thêm tính cách không tệ, nếu không thì nam diễn viên sẽ rất vất vả khi đóng vai CEO lạnh lùng, độc đoán Viên Soái.

La Vân Hi bị truyền thông Hoa ngữ cho là quá lùn và gầy gò.

Nửa là đường mật nửa là đau thương được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Kỳ Tử. Bộ phim là câu chuyện xoay quanh bộ đôi Giang Quân (Bạch Lộc) và Viên Soái (La Vân Hi) cùng quá trình trưởng thành đầy cảm xúc của họ.

Trong đó, Giang Quân là cô gái có tính cách mạnh mẽ, tuy rất ngổ ngáo nhưng cũng không kém phần chính trực, ngay thẳng. Cô luôn sống với phương châm ngẩng cao đầu, không ngại vượt qua khó khăn gian khổ để vươn đến thành công.

Ngoại hình thấp bé khiến La Vân Hi gặp khá nhiều trở ngại.

Còn nam chính Viên Soái lại là tổng tài giàu có, sở hữu tính cách khác người. Không chỉ đẹp trai tài giỏi, Viên Soái còn thường xuyên làm cho các cô gái điên đảo vì sự nam tính, chịu chơi của mình. Dẫu vậy, trong con người Viên Soái lại có phần bướng bỉnh, ngang tàng, thậm chí là thâm hiểm. Để có được thành công, anh chàng này không ngại dùng đến chiêu trò lừa bịp.