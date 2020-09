Nửa là đường mật nửa là đau thương: La Vân Hi - Bạch Lộc ôm ấp ở rạp chiếu phim, đáng chú ý là đôi môi của nữ chính

Bộ phim Nửa là đường mật nửa là đau thương do La Vân Hi - Bạch Lộc đóng chính hiện vẫn phát sóng trên hệ thống xem phim trực tuyến của IQiYi. Trong các diễn biến gần đây, cặp đôi vai chính Viên Soái (La Vân Hi) - Giang Quân (Bạch Lộc) liên tục phát đường cho khán giả bởi hàng loạt tình tiết ngọt ngào.

Với cảnh đi xem phim, cặp đôi vai chính khiến người xem cảm thấy cả thế giới chẳng còn ai ngoài họ. Khi màn hình chiếu đến cảnh về bố mẹ, Viên Soái nhẹ nhàng lấy tay che mắt Giang Quân rồi đỡ nhẹ đầu cô ngả vào người anh. Chưa dừng lại ở đó, Viên Soái còn ru ngủ Giang Quân bằng lời lẽ ngọt như đường phèn. "Cô dẩu môi thêm 1 chút nữa thì tôi có thể treo được Coca lên đó luôn đấy" - Viên Soái nói.

Khi ở trong tình trạng mặt đối mặt thế này, Viên Soái chỉ chú ý đến đôi môi đỏ mọng căng đầy của người thương. Khán giả vô cùng mong chờ cặp đôi sẽ hôn nhau nhưng không, 2 người chỉ ôm ấp tình tứ rồi tựa đầu vào vai nhau ngủ.

Giang Quân kể cho Viên Soái nghe về nỗi ám ảnh trong quá khứ của cô. Còn Viên Soái thì hứa sẽ bảo vệ, an ủi Giang Quân khi cô buồn. Chưa chính thức trở thành người yêu mà đã ngọt tận tim thế này, không biết những ngày tới fan của Nửa là đường mật nửa là đau thương sẽ còn "chịu trận" thêm những màn phát đường nào nữa.

Cặp đôi vai chính liên tục "phát đường" cho khán giả

Nửa là đường mật nửa là đau thương được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Kỳ Tử. Bộ phim là câu chuyện xoay quanh bộ đôi Giang Quân (Bạch Lộc) và Viên Soái (La Vân Hi) cùng quá trình trưởng thành đầy cảm xúc của họ.

Trong đó, Giang Quân là cô gái có tính cách mạnh mẽ, tuy rất ngổ ngáo nhưng cũng không kém phần chính trực, ngay thẳng. Cô luôn sống với phương châm ngẩng cao đầu, không ngại vượt qua khó khăn gian khổ để vươn đến thành công.

Còn nam chính Viên Soái lại là tổng tài giàu có, sở hữu tính cách khác người. Không chỉ đẹp trai tài giỏi, Viên Soái còn thường xuyên làm cho các cô gái điên đảo vì sự nam tính, chịu chơi của mình. Dẫu vậy, trong con người Viên Soái lại có phần bướng bỉnh, ngang tàng, thậm chí là thâm hiểm. Để có được thành công, anh chàng này không ngại dùng đến chiêu trò lừa bịp.