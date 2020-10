"Nửa là đường mật nửa là đau thương": Hậu trường cảnh hôn môi trên giường bạo đến mức lột quần áo của La Vân Hi - Bạch Lộc

Bộ phim Nửa là đường mật nửa là đau thương do La Vân Hi - Bạch Lộc đóng chính hiện vẫn đang được phát sóng và thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả. Sau cảnh hôn đập người vào tường gây đỏ mặt cho người xem, Nửa là đường mật nửa là đau thương lại tung hẳn cảnh 2 nhân vật chính hôn môi say đắm trên giường.

Trong đó, La Vân Hi nằm bên dưới Bạch Lộc rồi ôm lấy người cô. Bạch Lộc liên tục trao cho La Vân Hi những nụ hôn say đắm, cả 2 còn lần lượt cởi từng lớp quần áo đang mặc trên người. Cảnh hôn cháy bỏng này được so sánh với Park Min Young và Park Seo Joon trong phim truyền hình ăn khách của Hàn Quốc là Thư ký Kim sao thế.

Cảnh hôn trên giường cháy bỏng của Bạch Lộc - La Vân Hi.

Trong số các phim mà La Vân Hi đã đóng từ trước đến nay, Nửa là đường mật nửa là đau thương chính là dự án mà nam diễn viên quay cảnh thân mật với đồng nghiệp nữ nhiều nhất. Tuy ở những đoạn cận mặt, La Vân Hi tạo ấn tượng rất điển trai nhưng khi xuất hiện trong góc máy rộng, nam diễn viên liền lộ khuyết điểm là vóc dáng quá nhỏ bé, vai gầy, ẻo lả, nhìn chẳng mạnh mẽ hơn Bạch Lộc là bao.

La Vân Hi đã chịu nhiều chỉ trích vì quá lùn, lại thường xuyên mang giày độn chiều cao khi quay phim. Tuy nhiên, khuyết điểm này khó lòng thay đổi được bởi chiều cao của La Vân Hi đã chẳng còn cách nào cải thiện. Nếu muốn bớt bị chê bai, La Vân Hi phải chịu khó ăn uống, tập thể dục thường xuyên hòng giúp cho thân hình bớt gầy gò.

Nửa là đường mật nửa là đau thương được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Kỳ Tử. Bộ phim là câu chuyện xoay quanh bộ đôi Giang Quân (Bạch Lộc) và Viên Soái (La Vân Hi) cùng quá trình trưởng thành đầy cảm xúc của họ.

Trong đó, Giang Quân là cô gái có tính cách mạnh mẽ, tuy rất ngổ ngáo nhưng cũng không kém phần chính trực, ngay thẳng. Cô luôn sống với phương châm ngẩng cao đầu, không ngại vượt qua khó khăn gian khổ để vươn đến thành công.

"Nửa là đường mật nửa là đau thương" hiện đang phát sóng trên Youku.

Còn nam chính Viên Soái lại là tổng tài giàu có, sở hữu tính cách khác người. Không chỉ đẹp trai tài giỏi, Viên Soái còn thường xuyên làm cho các cô gái điên đảo vì sự nam tính, chịu chơi của mình. Dẫu vậy, trong con người Viên Soái lại có phần bướng bỉnh, ngang tàng, thậm chí là thâm hiểm. Để có được thành công, anh chàng này không ngại dùng đến chiêu trò lừa bịp.