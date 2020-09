Nửa đêm chồng về nhà, vợ bật khóc thú nhận: "Em đã ngoại tình" rồi đưa đơn ly hôn, song 10 ngày sau chính anh lại phải sụp xuống xin cô tha thứ

Có một sự thật rằng càng ở bên nhau lâu ngày, người ta càng bớt "cẩn trọng" trong lời nói, hành động dành cho đối phương. Đôi khi người ta còn vô tâm và coi nhẹ mối quan hệ đến mức làm ra những hành động khiến đối phương phải chịu tổn thương. Có lẽ không phải không còn yêu, mà bởi vì họ sống lâu trong cảm giác an toàn, luôn chắc mẩm rằng người còn lại sẽ chẳng bao giờ rời xa mình.



Đạt (31 tuổi, Hà Nội) chia sẻ anh và vợ kết hôn đến nay được 6 năm, có 2 con nhỏ, nếp tẻ đủ cả. Vì 2 con vẫn còn nhỏ nên Linh - vợ anh phải dành rất nhiều thời gian chăm sóc các bé. Đo đó cô không có nhiều tâm trí cho công việc, cô chỉ làm một công việc bình thường với mức lương không cao.

"Sự nghiệp của tôi thì lại càng ngày càng khởi sắc. Ở nhà, tôi là trụ cột kinh tế, mua được nhà, tậu được xe cho vợ con. Ra ngoài, tôi là một người đàn ông được nhiều người ngưỡng mộ vì năng lực và sự nghiệp tốt. Cũng bởi thế mà dần dần tôi trở nên kiêu ngạo, vô tâm, phó mặc gia đình cho vợ, thậm chí còn thể hiện ra sự coi thường đối với cô ấy", Đạt nói.

Ảnh minh họa

Hôm ấy Đạt trở về nhà từ buổi tụ họp với bạn bè thì đã là nửa đêm. Mọi lần Linh đều đi ngủ sớm để hôm sau còn đi làm nhưng tối đó cô lại chờ anh. Nhìn vợ ngồi lặng lẽ trên sofa trong phòng khách, Đạt càu nhàu trách cô không đi ngủ trước, đợi anh về làm gì. Ai ngờ Linh bỗng ôm mặt bật khóc, nghẹn ngào thú nhận: "Em ngoại tình rồi".

Đạt rụng rời chân tay vì lời thú nhận tội lỗi của vợ. Anh không thể tin được người vợ hết lòng vì gia đình, yêu thương anh nhất mực cũng có ngày rơi vào vòng tay của gã đàn ông khác. Linh bảo vì Đạt quá thờ ơ, không quan tâm đến vợ. Nhiều lúc anh còn nhẫn tâm so sánh vợ với những người phụ nữ giỏi giang, xinh đẹp bên ngoài, khiến cô tủi thân và ấm ức vô cùng.

Cô quen người tình trong một lần tình cờ đụng độ ngoài phố. Anh ta xin số điện thoại của cô và nhắn tin liên lạc mỗi ngày. Họ bắt đầu gặp gỡ riêng, anh ta luôn quan tâm Linh tận tình mình và sẵn sàng có mặt mỗi khi cô cần. Linh không thể làm chủ được mình, nhanh chóng lao vào cuộc tình ngoài luồng với người đàn ông dịu dàng, chu đáo ấy.

"Em thú nhận với anh bởi em không thể chịu đựng được sự giày vò trong lương tâm mình nữa. Em biết em đã sai rồi nhưng chuyện xảy ra không thể lấy lại được. Em hiểu anh sẽ không đời nào tha thứ cho em, vì thế chúng ta ly hôn đi...", Linh cười buồn nói với Đạt.

Đạt chết lặng nhìn lá đơn ly hôn Linh đã viết sẵn đặt trên bàn. Anh bật thốt lên: "Em sẽ đến với gã ta ư? Lệu gã ta có đối xử tốt với em hay chỉ chơi đùa trong chốc lát, lợi dụng lúc em đang cô đơn, thiếu thốn tình cảm?". Linh đáp: "Em không biết. Nhưng cuộc hôn nhân của chúng ta thì chỉ có một con đường duy nhất, đó là kết thúc thôi anh ạ".

Đạt thẫn thờ nhìn Linh xách hành lý rời khỏi nhà. Thì ra cô thu dọn đồ đạc sẵn sàng từ bao giờ, 2 con cô cũng đã gửi sang bên ông bà từ trưa.

"Cả tuần sau đó gần như tôi không có đêm nào ngủ ngon. Mất đi gia đình, vợ con quá đột ngột khiến tôi suy sụp thực sự. Cũng bởi tôi chưa bao giờ có ý nghĩ bỏ vợ bỏ con cả...", Đạt chia sẻ.

Đúng 10 ngày sau khi Linh rời khỏi nhà, Đạt tìm đến gặp cô. Sau vỏn vẹn 10 ngày không gặp mà Đạt phờ phạc và tiều tụy thấy rõ. Để rồi câu đầu tiên mà anh nói với cô chính là: "Anh càng nghĩ càng không thể tin được là em lại ngoại tình. Anh tin vào phẩm chất đạo đức của em, nếu em chán anh thì em sẽ ly hôn trước rồi mới quen người khác! Nếu thật sự ngoại tình, em đưa bằng chứng ra đây anh xem".

Linh nghe chồng nói xong thì mỉm cười thú nhận một sự thật khác: "Thật ra em chưa bao giờ ngoại tình cả. Em chỉ muốn kiểm tra tấm lòng của anh mà thôi". Đạt ngẩn ngơ nhìn vợ, trong lòng là một cảm xúc không thể viết thành lời. Như mùa xuân ấm áp ùa về gạt phăng băng giá mùa đông, như ánh nắng chiếu rọi rực rỡ xua tan đêm tối u ám.

Ảnh minh họa

Linh quả thật rất thất vọng về Đạt, trong lòng cô đã nhen nhóm ý định ly hôn. Nhưng cô vẫn muốn cho hai người một cơ hội cuối cùng. Nếu Đạt thật sự tin cô ngoại tình và đồng ý ly hôn, cô chẳng còn gì tiếc nuối. Nhưng nếu anh vẫn còn niềm tin dành cho vợ và nuối tiếc gia đình, đây sẽ là bài học cảnh tỉnh cho anh phải biết nâng niu, gìn giữ những gì đang có.

May mắn trong "ván cược" này Đạt không làm Linh thất vọng. Sau khi biết toàn bộ sự thật, Đạt chỉ còn biết sụp xuống xin vợ tha thứ cho cho sự tồi tệ của mình thời gian trước. Cũng may anh chưa chạm đến điểm mấu chốt của Linh, không hề có người phụ nữ nào khác bên ngoài, do đó anh mới nhận được cơ hội này. Nếu không thứ chờ đợi anh sẽ là một lá đơn ly hôn thẳng thừng không cho thương lượng.

Trải qua cảm giác mất đi gia đình rồi may mắn lấy lại được, Đạt đã nhận ra một điều, không có gì sẽ mãi mãi chờ đợi và luôn trung thành với mình. Muốn sở hữu một cuộc hôn nhân mỹ mãn và một mái ấm bình yên thì ai cũng phải không ngừng nỗ lực vun đắp và đặt vào đó tất cả tâm sức, chân thành.