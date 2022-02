Nửa đêm chồng bất ngờ hôn vợ thế này có nghĩa chàng đang có tâm sự, nắm đúng tâm lý, chị em sẽ được đưa lên tận "mây xanh"

Những nụ hôn trong đêm muộn trong chốn phòng the thường ngầm truyền tải thông tin của đối phương dành cho nhau. Nó không chỉ đơn giản là hôn âu yếm và chất chứa sự ham muốn tột độ trong chuyện chăn gối phòng the. Nhất là phái mạnh, khi chàng vùi sâu nụ hôn của mình vào cơ thể vợ, có nghĩa là chàng thực sự đã rất khát khao có được nàng ngay tức khắc. Chị em tinh ý hiểu được nỗi lòng ấy của chồng để có thể cùng chàng tạo một đêm uyên ương đậm màu cảm xúc.



Hôn môi sâu

Sau một ngày làm việc vất vả, khi trở về giường người đàn ông tâm lý thường sẽ trao cho nửa kia sự quan tâm âu yếm như vòng tay ôm để hít hà mùi hương cơ thể của vợ, hoặc hôn nhẹ lên trán để cho vợ thấy, anh yêu cô ấy tới nhường nào. Thế nhưng đang đêm, khi chàng bất giác tỉnh giấc quay sang vòng tay ôm ngang eo rồi lần tìm kiếm đôi môi vợ, đặt vào đấy nụ hôn cuồng nhiệt như muốn thiêu đốt đối phương, có nghĩa là chàng đang muốn được cùng nửa kia của mình "tấu" lên bản nhạc tình giữa đêm muộn. Sự khao khát ấy của chàng giống như 1 ngọn lửa đang rực cháy, thôi thúc chàng lấn tới bất chấp thời gian.

Đồng thời chàng cũng muốn tranh thủ khoảng không gian tĩnh lặng của màn đêm để ân ái cùng người phụ nữ mình yêu. Khi ấy chàng sẽ thỏa sức vẫy vùng cùng vợ mà không sợ bị người khác làm phiền, nhất là với những cặp đôi đang nuôi con nhỏ thì đây chính là thời khắc tuyệt vời để đôi bên bung lụa. Vậy nên, khi bị chồng đánh thức giữa đêm như thế, nếu bạn không đang quá buồn ngủ thì có thể phối hợp nhịp nhàng với chàng để cùng tạo màn giao hưởng tình yêu trong đêm khuya nhé. Đảm bảo cuộc yêu của 2 người sẽ nồng nhiệt và ngọt ngào lắm đó.

Hôn vùng tai gáy

Dưới ánh đèn ngủ, bỗng nhiên chàng vùi sâu nụ hôn của mình vào gáy vợ rồi nấn ná cho nụ hôn ướt át, nồng ấm của mình di chuyển tới đôi vành tai của vợ. Sau đó dừng lại ở đó nhấm nháp, trêu đùa nàng thì đó cũng chính là một tín hiệu cho thấy chàng đang "nhớ vợ" lắm rồi.

Chàng hiểu khu vực gáy sau và vành tai của phụ nữ tập trung nhiều dây thần kinh nên rất dễ bị kích thích. Do vậy nếu muốn đánh thức ham muốn cho vợ, không có lý do gì chàng không âu yếm, vuốt ve điểm nhạy cảm ấy. Do đó nên nửa đêm bất chợt được chàng hôn như thế, chị em tinh ý hiểu ngay rằng, chàng đang khao khát bạn tới cháy bỏng rồi đó.

Hôn ngực vợ

Vòng 1 của vợ luôn là điểm hút hồn không thể bỏ qua của bất cứ anh chồng nào. Do vậy khi ham muốn dâng lên, điểm "du ngoạn" đầu tiên mà chàng chạm tới chính là vùng núi đôi của đối phương. Bắt đầu là cái chạm nhẹ, nghe qua có vẻ như vô tình nhưng thực ra là có tính toán cả. Trong ánh điện ngủ, chàng sẽ đưa tay dò dẫm lần hàng khuy áo của vợ rồi từ từ trao nụ hôn ấm nóng của mình vào đấy. Tới đây thì không cần phải đoán già đón non gì nữa, chắc chắn là chàng đã "muốn" vợ tới điên đảo. Chỉ cần 1 vòng tay ôm lại của nàng là chàng lập tức nhập cuộc đưa vợ lên tận mây xanh.

Hôn vùng bụng dưới

Khi ham muốn dâng trào, một điểm nóng nữa mà chàng không thể bỏ qua trên cơ thể vợ chính là vùng bụng dưới của nàng. Từ trong chăn chàng sẽ dùng đôi bàn tay hư hỏng của mình lấn lướt dần dần tới vùng bụng dưới của vợ. Sẽ không có gì ngạc nhiên khi thăm dò thấy vợ không phản kháng, chàng bắt đầu đặt nụ hôn của mình vào điểm nhạy cảm số 1 đó để khơi gợi ham muốn cho đối phương.

Lược đồ di chuyển của nụ hôn ướt át từ chàng sẽ bắt đầu từ vùng rốn, dần đi sâu xuống những điểm lân cận của "điểm nóng G" và bắt đầu lấn sâu hơn cho tới khi vợ không thể nằm yên, phải vùng dậy cùng chàng hợp tác. Và khi ấy, một cuộc yêu nóng bỏng tất thảy sẽ bùng nổ không thể rực lửa hơn.

