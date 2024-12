Ngày 24/12/2024, báo Lâm Đồng đưa tin, chị Lê Thị Kim Ngân (40 tuổi) được khen thưởng đột xuất vì hành động "người tốt việc tốt" của mình, Chị Kim Ngân thường trú tại tỉnh Đồng Nai, là chủ ki-ốt quần áo tại Hội chợ triển lãm trên đường Hoàng Văn Thụ, Phường 1, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Ngày 23/12, chị phát hiện 1 túi xách của người dân để quên tại Ki-ốt của chị. Khi kiểm tra, chị Kim Ngân phát hiện bên trong có 40 chỉ vàng và một số ngoại tệ nên đã đến Công an Phường 1, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng để trình báo.

Chị Kim Ngân (áo trắng) trao trả lại tài sản do chị Liên bỏ quên trước sự chứng kiến của cán bộ Công an Phường 1 - TP.Bảo Lộc.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an Phường 1, TP.Bảo Lộc đã tiến hành xác minh và xác định được chủ nhân của túi xách trên là chị Phạm Thị L. (SN 1963) thường trú tại phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Công an phường đã liên hệ, mời chị L. đến trụ sở Công an phường để thực hiện các thủ tục trao trả lại tài sản.

Sau khi nhận lại được túi xách, chị L. rất vui mừng và gửi lời cảm ơn đến chị Ngân cùng với lực lượng Công an đã giúp chị nhận lại được số tài sản trên.

Để biểu dương và lan tỏa hành động cao đẹp, nhân văn của chị Ngân, Công an thành phố Bảo Lộc đã tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc khen thưởng đối với chị Ngân.



Qua sự việc trên, Công an TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo nhân dân cần thận trọng trong việc bảo quản, giữ gìn tài sản khi đi tham quan, mua sắm, du lịch… tránh bỏ quên, bị mất trộm. Đồng thời, khi nhặt được tài sản làm rơi, bỏ quên, hay đột nhiên nhận được tiền chuyển khoản không rõ nguồn gốc, không xác định được chủ sở hữu, người gửi, người dân đến cần trình báo cho cơ quan Công an để có phương án xử lý đúng quy định, tránh bị đối tượng xấu lợi dụng hoặc bị xử lý về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản của người khác.