Nữ tiếp viên hàng không bỏ nghề "sang chảnh" để sang bán hàng online, làm giàu với thu nhập gấp 10 lần lương đi bay

Nếu cách đây của một vài năm trước người ta thường muốn tìm cho mình một công việc ổn định, ngày ngày 8 tiếng ngồi trên văn phòng, chút còn lại quỹ thời gian trong ngày sẽ chăm sóc gia đình, bản thân, không thì ngồi hoàn thành nốt KPI cho công việc.

Còn giờ đây, rất nhiều người trong số họ chọn cách lật ngược bàn cờ đã được sắp đặt cẩn thận của cuộc đời và quyết định đánh cược mọi thứ cho những thứ rủi ro hơn. Và một trong những cô gái điển hình cho sự "liều" này là Bùi Nhật Lệ - cô gái đã nghỉ làm tiếp viên hàng không và chuyển sang công việc kinh doanh online.

NGHỀ NÀO CŨNG NHƯ NHAU, NHƯNG GIỮA NGHỀ VÀ TIỀN THÌ TUỲ XEM BẠN CHỌN GÌ?

Bất chấp việc vô số cơ hội kinh doanh, giao thương còn phải bỏ ngỏ vì hạn chế từ dịch dã, bất chấp luôn cả việc nhiều công ty vẫn còn điêu đứng, chưa thể hồi phục hoàn toàn, nhiều người nhất là các bạn trẻ vẫn thông báo rằng mình đã nghỉ việc, hoặc sắp nghỉ việc trong nay mai. Khi được hỏi lý do nào khiến họ đưa ra lựa chọn dũng cảm đến vậy, câu trả lời nhận về nhiều nhất chính là: "Dịch bệnh đã thay đổi các ưu tiên của tôi và tôi nhận ra rằng mình không cần thiết phải sống như thế mãi."

Bùi Nhật Lệ từng làm tiếp viên hàng không của một hãng bay nổi tiếng.

Và Bùi Nhật Lệ (24 tuổi) là một người trẻ như vậy. Cô tốt nghiệp Học viện Tài Chính sau đó thi đỗ làm tiếp viên hàng không. Đến năm 2021, cô quyết định nghỉ việc từ bỏ bầu trời trên cao để bay trong "bầu trời tự do" của chính bản thân mình đó là nghỉ việc và bắt tay vào kinh doanh online.

Khi được hỏi giữa vô vàn những nghề nghiệp tại sao cô gái này lại chọn kinh doanh online thì Lệ chia sẻ: "Mình đã bắt đầu kinh doanh online từ những ngày Đại học, nhưng chỉ đơn giản kinh doanh để có thêm thu nhập, chưa thực sự bài bản. Về sau khi làm công việc full time mình nhận ra mình thực sự thích kinh doanh. Và đặc biệt, kinh doanh online là công việc phù hợp nhất với người ưa thích sự tự do và thử thách như mình".

THU NHẬP GẤP 10 LẦN ĐI BAY, HƯỞNG THỤ LÀ THỨ YẾU MÀ BÁO HIẾU VÀ CHĂM LO CHO GIA ĐÌNH MỚI LÀ ĐÍCH ĐẾN CUỐI CÙNG

Tiếp viên hàng không là công việc mơ ước của nhiều người trẻ. Tuy nhiên, dịch bệnh làm mọi thứ thay đổi, các chuyến bay ít dần vì giãn cách xã hội, thu nhập của các tiếp viên hàng không cũng bị ảnh hưởng. Nhưng với Lệ dịch bệnh không phải lí do để cô từ bỏ công việc này, cô cho biết: "Lý do lớn nhất để mình quyết định từ bỏ công việc nhiều người mơ ước chuyển sang kinh doanh online vì mình nhận ra đây chính là công việc lý tưởng đáp ứng tất cả các điều kiện mình mong muốn: Tự do về thời gian, không gian, có thể làm việc ở bất kỳ đâu, thu nhập không giới hạn, cơ hội phát triển đều dựa theo năng lực chứ không bị gắn với thâm niên làm việc. Đây là những thứ khác biệt so với công việc tiếp viên hàng không".

So với công việc tiếp viên hàng không thời gian làm việc thất thường và kéo dài có thể mười mấy tiếng một ngày nên trước đó giờ giấc sinh hoạt không ổn định, ít gặp gỡ những người mới hay học kiến thức mới. Thì từ khi theo đuổi công việc kinh doanh online Lệ có thời gian hơn cho bản thân: "Cuộc sống của mình gần như thay đổi hoàn toàn: thu nhập, lối sống, tư duy, các mối quan hệ. Mình có nhiều thời gian chăm sóc bản thân và học tập hơn.

Người ta nói phi thương bất phú không sai. Ban đầu khi nghỉ không lương bên hàng không, mình chỉ nghĩ kinh doanh là nghề kiếm thêm, mong lợi nhuận bằng được lương khi bay lúc chưa dịch. Nhưng may mắn được sự hỗ trợ của mọi người có tháng mình có thu nhập gấp 10 lần lương đi bay. Nhờ đó mà có cơ hội báo hiếu gia đình, đầu tư bản thân..."

Có nhiều thời gian cho bản thân hơn: bổ sung học hỏi kiến thức, đi du lịch...

Nhiều người vẫn thường nghĩ kinh doanh online là ai cũng làm được nhưng không phải ai cũng thành công được. Nhật Lệ cho biết: "Đúng là hiện nay công việc kinh doanh online không quá khó, cộng thêm mạng xã hội đã giúp ích rất nhiều. Nhưng vấn đề có bán được nhiều hay không. Và để bán được doanh thu lớn, cạnh tranh giữa thời buổi người người nhà nhà bán hàng online thì cần rất nhiều kỹ năng và kiến thức."

Có rất nhiều người từ bỏ công việc ổn định sang kinh doanh online nhưng được một thời gian lại trở về công việc cũ hoặc tìm một việc full time. Lý giải cho "hiện tượng" trên, cô gái 24 tuổi cho rằng: "Mình nghĩ họ chưa chuẩn bị tâm lý khi kinh doanh online toàn thời gian, nếu không kiểm soát bản thân tốt rất dễ rơi vào tình trạng càng rảnh nhiều thời gian hiệu suất công việc càng thấp. Hoặc do họ chưa đủ kiên trì với công việc kinh doanh, không chấp nhận rằng kinh doanh thu nhập bấp bênh chứ không ổn định như đi làm bình thường được."

LÀM GIÀU ĐÂU CẦN ĐAO TO BÚA LỚN? CHỨNG KHOÁN HAY LIVESTREAM CHỐT ĐƠN XEM AI HƠN NHAU THÌ CỨ NHÌN VÀO SỐ DƯ TÀI KHOẢN



Bất cứ ngành nghề gì cũng có những áp lực nhất định. Nhưng khi tự bạn kinh doanh thì có lẽ áp lực phải chịu là nhiều hơn rất nhiều. Lúc này bản thân không được trả lương như công việc công sở, không có gì đảm bảo rằng việc kinh doanh ngày nào cũng tốt và vô vàn những tình huống mà không thể lường trước được. Có lẽ, vì vậy đối với một người kinh doanh việc chịu được áp lực là tất yếu.

"Với một cô gái như Lệ thì mỗi lần áp lực bản thân thường viết vấn đề ra giấy để bình tĩnh suy nghĩ hơn và cho đi như: giúp đỡ người khác, mua hàng, từ thiện. Nghe có vẻ tâm linh nhưng chắc chắn sau khi cho đi bạn sẽ cảm thấy mình khoẻ mạnh, sáng suốt và gặp may mắn hơn rất nhiều", Lệ cho biết.

Kinh doanh online cũng giống như tự mình điều hành một doanh nghiệp nhỏ. Có thể phải tự một mình kiêm hết các khâu từ marketing, bán hàng, quản lý, đóng hàng và shipper. Có rất nhiều trường hợp đã bỏ cuộc. Với Nhật Lệ thì khó khăn lớn nhất không phải tự mình làm mọi việc, không có ai hướng dẫn hay chia sẻ và động viên.

Nhật Lệ làm mọi việc từ chọn hàng, phân hàng đến ship hàng cho khách.

Hiện nay, kinh doanh online trở thành xu thế, ai ai cũng đổ xô làm vậy làm thế nào để mình riêng biệt, cô gái 24 tuổi chia sẻ: "Đúng là kinh doanh online là xu thế tiềm năng, đặc biệt trong đợt dịch này đây là phao cứu sinh thậm chí thay đổi cuộc đời nhiều người. Mình hoàn toàn ủng hộ. Mình luôn tâm niệm rằng chúng ta nên bán hàng ít nhất một lần trong đời, kỹ năng bán hàng là kỹ năng ai cũng cần học.

Tuy nhiên càng đông người bán, tỷ lệ cạnh tranh càng cao. Cách tạo sự khác biệt chính là biến bản thân trở thành thỏi nam châm, trao giá trị cho cộng đồng khách hàng, xây dựng sự tin tưởng và yêu mến nhờ chính con người mình chứ không phải chỉ đưa mỗi sản phẩm lên bán."

Khi được hỏi về Lệ thuộc team "tiêu hoang" hay "tiết kiệm" thì cô cho biết: "Thú thật mình không phải là một người tiết kiệm giỏi mà muốn kiếm nhiều tiền hơn để không phải cắt giảm chi tiêu. Mình chia tiền lãi vào các hạng mục như chi phí sinh hoạt, tái đầu tư, mở rộng sản phẩm, báo hiếu gia đình, đầu tư cho bản thân về cả vẻ bề ngoài lẫn kiến thức bên trong".

https://afamily.vn/nu-tiep-vien-hang-khong-bo-nghe-sang-chanh-de-sang-ban-hang-online-lam-giau-voi-thu-nhap-gap-10-lan-luong-di-bay-20220102191625469.chn