Nữ tiến sỹ y học gặp họa không ngờ dưới ga tàu điện ngầm vắng người, cảnh tượng kinh hoàng do camera ghi lại khiến cảnh sát phải điều tra gấp

Tiến sĩ Nina Rothschild, một nhà khoa học tại Sở Y tế thành phố New York (Mỹ), đã bị rượt đuổi xuống cầu thang khi cô bước vào ga tàu điện ngầm Queens Plaza ở New York vào tối ngày thứ Năm tuần trước (24/2). Toàn bộ sự việc đã được camera an ninh trong ga tàu ghi lại.

Theo báo cáo của cảnh sát, kẻ tấn công đã rút một chiếc búa và liên tục đập vào đầu bác sĩ Rothschild 13 lần, trước khi lấy đi 2 điện thoại di động và một chiếc ví chứa một lượng tiền mặt và thẻ ngân hàng.

Nữ tiến sỹ y học gặp họa 'trời giáng' khi đi tàu điện ngầm

Sau khi tiến hành điều tra, cảnh sát đã bắt giữ William Blount (57 tuổi) vì liên quan đến vụ tấn công kinh hoàng này. Blount đang phải đối mặt với các cáo buộc cố ý giết người, cướp của và hành hung.

Anh trai của Tiến sĩ Nina, ông Gerson Rothschild, cũng là một nhà khoa học, nói với kênh truyền hình ABC-TV: “Theo những gì cô ấy nói với tôi qua điện thoại, cô ấy vừa bước xuống bậc thang để vào tàu điện ngầm trên đường đi làm về thì bị tấn công bởi ai đó từ phía sau. Cô ấy tiếp tục la hét 'Dừng lại! Ngừng lại!' nhưng người đó… không dừng hành vi tàn ác ấy”.

Hình ảnh nữ tiến sỹ

May mắn là Tiến sĩ Nina không mất mạng vì những nhát búa đập liên hồi vào đầu. Bà đang dần hồi phục trong bệnh viện.

Ông Gerson nói: "Thật hạnh phúc, Nina thực sự đang trở nên mạnh mẽ hơn qua từng ngày. Về phương diện trí nhớ, cô ấy vẫn nhớ chính xác và phân biệt được các sự kiện từ 30 năm trước hay những việc xảy ra từ 3 ngày trước và tôi cho rằng điều đó là do sự chăm sóc tuyệt vời của đội chăm sóc chấn thương tại NYP-Weill Cornell, những người đã biết làm giảm áp lực nội sọ gia tăng ngay lập tức khi cô ấy đến bệnh viện. Cô ấy vẫn chưa ra khỏi giường được nên vẫn chưa đánh giá được toàn diện sức khỏe".

Hình ảnh kẻ tấn công.

Trong một tuyên bố, Ủy viên Sở Y tế Thành phố New York, ông Dave Chokshi nói bà Nina là một "anh hùng".

"Nina đã làm việc không mệt mỏi để phục vụ những người dân New York. Bà ấy thực sự là một anh hùng cống hiến hết mình vì sức khỏe cộng đồng. Bộ Y tế và tôi sẽ làm mọi thứ có thể để hỗ trợ cô ấy hồi phục".

Nguồn: Daily Star

