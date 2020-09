Nữ thừa kế Gucci bất ngờ lên tiếng tố bị cha dượng lạm dụng tình dục nhiều năm, mẹ và bà ngoại yêu cầu giữ im lặng

Theo New York Times đưa tin vào ngày 10/9, Alexandra Zarini (35 tuổi) là cháu gái của Aldo Gucci - con trai cả của nhà sáng lập Guccio Gucci. Theo New York Times, cô đã đệ đơn kiện lên tòa án Los Angeles cáo buộc cha dượng Joseph Ruffalo lạm dụng tình dục cô suốt nhiều năm. Mẹ cô là Patricia và bà ngoại là Bruna Palombo đã giúp che đậy sự việc.



Alexandra Zarini cho hay cô trải qua quá khứ lạm dụng tình dục khi mới lên 6 tuổi.

Theo tài liệu của tòa án, ông Ruffalo bắt đầu hành vi lạm dụng tình dục từ khi Zarini lên 6 tuổi bằng cách thường xuyên khỏa thân lên giường nằm cạnh, vuốt ve và cố chạm tay vào cơ thể cô. Thậm chí ông này còn để lộ phần nhạy cảm rồi cố tình tiếp xúc với con gái riêng của vợ.

Bên cạnh đó, mẹ và bà ngoại cô biết về vụ lạm dụng trong nhiều năm nhưng không hề có hành động ngăn cản. Họ còn cho phép ông Ruffalo quay phim và thường xuyên đánh đập Zarini. Cả hai đe dọa yêu cầu Zarini giữ im lặng. Theo đơn kiện, Patricia và Palombo "đã cố gắng lảng tránh bằng mọi giá vì họ hiểu rằng vụ bê bối có thể làm hoen ố tên tuổi Gucci và khiến họ thiệt hại hàng triệu USD".

Sau khi con gái đâm kiện, Patricia phát biểu với Times: "Tôi rất đau buồn vì những tổn thương mà Joseph Ruffalo đã gây ra cho con gái Zarini. Những gì ông ta làm với con bé không thể bào chữa được. Tôi đã rất thất vọng khi con gái kể cho tôi nghe mọi chuyện tại phòng khám của bác sĩ gia đình tại London tháng 9/2007. Tôi đã lập tức bắt đầu thủ tục ly hôn với Ruffalo và tham gia các buổi tư vấn để hàn gắn gia đình".

Patricia Gucci và chồng cũ Joseph Ruffalo.

"Tôi cũng suy sụp không kém trước những cáo buộc chống lại tôi và bà của con bé. Những cáo buộc hoàn toàn sai sự thật", Patricia cho biết thêm.

Luật sư của ông Ruffalo - Richard P. Crane Jr. - nói: "Thân chủ của tôi chưa đọc đơn khiếu nại. Do đó, ông ấy không biết gì về các cáo buộc. Đối với những thông tin được thông báo, ông ấy kịch liệt phủ nhận. Trong thời gian kết hôn với mẹ Zarini, Ruffalo và vợ rất quan tâm đến sức khỏe tinh thần của con gái và cố gắng giải quyết sự bất ổn của cô ấy. Nhưng rõ ràng, nỗ lực của họ đã thất bại".

Luật sư Crane có thể đang đề cập đến việc Zarini từng sử dụng thuốc phiện và ma túy đá - điều mà cô nói trong đơn kiện là đã được khuyến khích bởi cha dượng Ruffalo. Cuối cùng cô đã đi cai nghiện theo lời khuyên của mẹ.

Zarini quyết định lên tiếng sau nhiều năm giấu kín.

Zarini nói với Times rằng mẹ và bà đe dọa cô về quyền thừa kế. Nhưng hiện tại, cô hầu như độc lập tài chính sau khi cai nghiện và có thể mọi người trong gia đình sẽ không nói chuyện với cô nữa sau khi cô nộp đơn kiện.

"Tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn chuyện này phải dừng lại. Tôi không muốn sự việc tương tự xảy ra với bất kỳ ai, có thể đó là con tôi hay những đứa trẻ khác", Zarini nói.

Nguồn: The Guardian, The New York Times