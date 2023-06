Nữ thần tượng diễn hay nhất hiện tại: Đa tài và có học vấn khủng

Delightfully Deceitful (Cú Lừa Nên Duyên) là bộ phim hiện đang ghi nhận sự tăng trưởng rating khá ổn định sau 2 tuần lên sóng trên kênh tvN. Ngoài cặp đôi chính là Chun Woo Hee và Kim Dong Wook với màn thể hiện cực kỳ thuyết phục khán giả thì nữ phụ của phim, Sojin cũng được đánh giá cao không kém. Dù là thần tượng lấn sân sang diễn xuất nhưng từ đài từ đến biểu cảm của cô trong Delightfully Deceitful đều được đánh giá cao.

Trong Delightfully Deceitful, Sojin vào vai Mo Jae In, một bác sĩ tâm lý đã điều trị hội chứng siêu đồng cảm của Han Moo Young (Kim Dong Wook) trong ba năm. Cô luôn hết lòng với bệnh nhân, làm việc với phương châm là người bảo vệ và quan sát những cá tính riêng biệt của bệnh nhân. Khi chuẩn bị trở thành bác sĩ, Jae In nhận ra rằng mình đã sống một cuộc đời bình yên trong khi có rất nhiều người trên thế giới đang bị tổn thương. Tận tụy, hết mình với mọi người là vậy nhưng mỗi khi tan làm, cô lại cảm thấy trống rỗng vô cùng. Cuộc sống bình lặng của cô thay đổi khi cô gặp một nhóm người độc đáo quen biết với bệnh nhân Han Moo, Young. Đó bao gồm Lee Ro Um, một phụ nữ ngồi tù oan hơn 10 năm và mắc chứng vô cảm và Go Yo Han (Yoon Park), một người đàn ông kỳ lạ. Đây là lúc bộ tứ nhân vật chủ chốt trong phim được hình thành.

Cùng tìm hiểu về Sojin, người đảm nhận vai nữ bác sĩ ấm ấp Mo Jae In.

Nữ thần tượng quyến rũ đá sân diễn xuất

Sojin sinh năm 1986, ra mắt năm 25 tuổi với tư cách là trưởng nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Girl’s Day. Cô được bến là một trong số những nữ thần tượng ra mắt muộn nhất lịch sử ngành giải trí Hàn khi các idol Kpop đa phần đều ra mắt khi chưa đầy 20 tuổi. Ngoài việc hoạt động tích cực cùng nhóm nhạc của mình thì Sojin cũng có một sự nghiệp solo ấn tượng. Cô đã phát hành đĩa đơn solo đầu tiên của mình, Our Love Like This, là nhạc phim cho bộ phim Hàn Quốc Flames of Desire. Đặc biệt Sojin cũng được biết đến là một trong số những idol quyến rũ nhất Kpop. Cô theo đuổi hình tượng gợi cảm, luôn biết cách làm chủ và trở nên nổi bật trên sân khấu.

Với tư cách idol và cả ở ngoài cuộc sống, Sojin được biết đến với hình tượng gợi cảm nhưng khi lấn sân diễn xuất, cô lại chọn cho mình những vai diễn với tạo hình đơn giản, kín đáo. Vai bác sĩ Mo Jae In là một hình dung rõ nét cho khán giả.

Sojin nổi tiếng bởi vẻ ngoài quyến rũ

Về sự nghiệp diễn xuất, Sojin có vai diễn đầu tiên từ bộ phim truyền hình Best Wedding, sau khi ra mắt được 4 năm. Những năm đầu lấn sân, Sojin không được chú ý nhiều khi các dự án mà cô tham gia, dù là đóng chính hay đóng phụ, thì cũng tương đối kém tiếng. Phải đến Quân Vương Bất Diệt của Lee Min Ho, Sojin mới bắt được được quan tâm nhiều hơn ở vai trò diễn viên. Thời gian gần đây, cô rất chăm chỉ đóng phim. Từ đầu 2023 đến nay, khán giả được gặp Sojin ở ba dự án là Hoàn Hồn 2, Bora! Debora và hiện tại là Delightfully Deceitful.

Sojin ở Bora! Debora

Mỹ nhân đời tư sạch với học vấn đáng ngưỡng mộ

Trong suốt 13 năm làm nghề, Sojin chưa từng vướng lùm xùm đời tư, ngoài lần bị đồn hẹn hò với D.O của EXO nhưng mọi chuyện sớm được phủ nhận. Đặc biệt, ngoài năng khiếu nghệ thuật, Sojin cô còn nổi tiếng là một trong những thần tượng có học thức cao. Cô từng tốt nghiệp trường Đại học danh giá Yeungnam. Được biết trong suốt thời gian học, nữ thần tượng đều nhận được học bổng nhờ thành tích xuất sắc. Một điểm thú vị là ngôi trường cô theo học có 800 sinh viên kỹ thuật nhưng chỉ có 8 người là nữ và cô là một trong số đó.

Nguồn ảnh: tvN, Naver