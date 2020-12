Nữ thần nhan sắc Yoona bất ngờ chung váy với nàng "tiểu tam" hot nhất xứ Hàn, nhưng xét cho cùng "trùm cuối" mới là mỹ nhân đáng nể nhất

Hình ảnh mới nhất của Yoona - nữ thần nhan sắc của Kpop, Yoona lại tiếp tục chứng tỏ nhan sắc đẹp đến mê đắm lòng người của mình. Không hổ danh là mỹ nhân của Kpop, nhan sắc visual đỉnh cao của Yoona chưa bao giờ hạ nhiệt dù đã bước qua tuổi 30 hay khi vẫn còn là cô nàng mới đôi mươi của hơn chục năm trước. Nhan sắc ấy vẫn rạng ngời, tươi trẻ và xinh đẹp xuất thần bất chấp tuổi tác, bất chấp cả thế hệ sau có bao nhiêu mỹ nhân ra đời thì vẫn không ai oán ngôi được Yoona.



Yoona xinh đẹp tựa nữ thần vui đùa trong hậu trường chụp ảnh. Ngày cả đến những khoảnh khắc hậu trường nhìn Yoona đã đẹp đến rụng rời chứ chưa nói đến ảnh lên tạp chí.

Suốt chục năm qua đi, vậy mà Yoona vẫn vẹn nguyên nhan sắc xinh đẹp không tỳ vết. Cô nàng tung tăng vui đùa cùng bộ đầm gợi cảm, khoảnh khắc khiến bất kỳ ai ngắm nhìn cũng phải đắm say.

Bức ảnh chụp vội tại hậu trường đủ sức chứng minh đẳng cấp nhan sắc của Yoona.

Bộ đầm mà Yoona mặc chính là một thiết kế của nhà mốt Alex Perry với dáng lệch vai yêu kiều khoe trọn bờ vai trần mềm mại.

Nhưng thực tế Yoona không phải là người đầu tiên diện thiết kế này. Nữ thần Kpop "chậm chân" hơn Han So Hee - nàng "tiểu tam" hot nhất xứ Hàn, Han So Hee từng chinh phục thảm đỏ Baeksang 2020 với bộ đầm lệch vai yêu kiều này. Thật khó để phân định ai đẹp hơn ai khi Han So Hee cũng là một nhan sắc không thể xem nhẹ của điện ảnh Hàn Quốc.

Han So Hee dịu dàng ngọt ngào xinh như thiên thần trong bộ đầm lệch vai mong manh thuần khiết, nàng "tiểu tam" đẹp trong mọi góc nhìn. Nhan sắc của cô vừa ngọt ngào vừa quyến rũ lại có chút kiêu kỳ khiến ai cũng muốn chinh phục. Nếu để ý kỹ, cô nàng còn chỉnh lại phần lót ở ngực để kín đáo, tinh tế hơn khi xuất hiện trên thảm đỏ.

Mái tóc để xõa tự nhiên càng tôn lên nhan sắc ngọt ngào mong manh của "nàng tiểu tam" hot nhất xứ Hàn.

Nhưng xét cho cùng "trùm cuối" trong màn đụng hàng này lại đến từ Angela Baby. Cô thậm chí còn diện thiết kế này từ năm 2018, vượt xa cả Yoona lẫn Han So Hee. Với nhan sắc mỹ miều cũng vóc dáng mảnh mai không khó để Angela Baby chinh phục thiết kế lệch vai bồng bềnh như công chúa này.

Angela Baby còn là mẹ 1 con chứ không phải "gái còn son" như 2 mỹ nhân xứ Kim Chi ở trên. Nói về sắc vóc thì có thể khó cân đo...