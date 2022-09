Nữ sinh trường Ams giành học bổng toàn phần tại Đại học Ivy League: Bật mí BÍ KÍP xây dựng hồ sơ cực đỉnh

Nguyễn Anh Thư, 18 tuổi, sinh sống Hà Nội vừa trúng tuyển vào Đại học Pennsylvania, nước Mỹ (University of Pennsylvania) – ngôi trường danh giá hàng đầu thế giới. Anh Thư từng là cựu học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, sở hữu điểm SAT là 1570; điểm IELTS là 8.0. Ngoài University of Pennsylvania, nữ sinh còn trúng tuyển hàng loạt ngôi trường Đại học nổi tiếng khác gồm: Colby College, Wellesley College, Duke Kunshan University, Simon Fraser University, VinUniversity, Tampere University, Aalto University, University of Melbourne Fulbright University.

Nữ sinh Hà Nội quyết định theo ngành Môi trường học kết hợp với PPE (Triết học, chính trị học và Kinh tế học). University of Pennsylvania có vị trí thuận lợi, nằm trong thành phố Philadelphia – trung tâm kinh tế, văn hóa phát triển. Trường cũng là nơi có nguồn tài nguyên lớn về nghiên cứu học thuật. Ngoài ra, lý do khiến Anh Thư chọn University of Pennsylvania bởi trong tất cả các trường trúng tuyển, đây là ngôi trường trao cho em mức học bổng lớn nhất.

Điều đặc biệt hơn cả, Anh Thư được nhà trường chọn lựa trở thành Penn World Scholar (chương trình lựa chọn 10-15 sinh viên xuất sắc về tiềm năng lãnh đạo, thành tích học tập, sự đóng góp cho cộng đồng, kế hoạch phát triển sự nghiệp và nhu cầu tài chính). Với chương trình này, nữ sinh sẽ có cơ hội gặp gỡ ban lãnh đạo, các cựu học sinh quốc tế, những người thành công của trường.

University of Pennsylvania là thành viên khối Ivy League, ranking (xếp hạng) thứ 8 nước Mỹ, thứ 13 thế giới. Trường đào tạo số lượng tỷ phú lớn thứ 2 toàn cầu, chỉ sau Đại học Harvard. Đây cũng là ngôi trường xếp hạng chuyên ngành Kinh doanh tốt nhất nước Mỹ và thường xuyên lọt top của thế giới. Nhắc đến University of Pennsylvania, không thể không kể đến những cựu sinh viên lẫy lừng như cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, John Legend, Tory Burch, Warren Buffet,…

Chân dung nữ sinh Nguyễn Anh Thư.

QUÁ TRÌNH "SĂN" HỌC BỔNG CAM GO, TỪNG NẢN CHÍ VÌ TRƯỢT LIÊN TIẾP

Vì đặt ra mục tiêu đi du học từ sớm nên Anh Thư có cho mình một lộ trình học tập khoa học. Từ năm lớp 10, em tham gia nhiều hoạt động ngoại khoá để khám phá bản thân và có thêm trải nghiệm. Sang năm lớp 11, em cấp tốc làm các bài thi chuẩn hóa và tham gia cuộc thi HSG. Anh Thư vinh dự đạt giải Nhì HSG môn tiếng Anh cấp thành phố.

Cũng trong khoảng thời gian này, em "apply" học bổng UWC (Các trường liên kết thế giới – hệ thống trường cấp 3 danh giá trên thế giới). Em xuất sắc đạt học bổng toàn phần tới UWC Changshu ở Trung Quốc. Tuy nhiên, vì dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên Anh Thư không ra nước ngoài học được. Sau đó, em đã quay lại nộp hồ sơ du học Mỹ.

Nữ sinh trường Ams chia sẻ về những khó khăn: "Thời gian áp lực, căng thẳng nhất có lẽ là quá trình nộp hồ sơ. Tháng 11 là hạn nộp của đợt sớm thì tới tháng 7, em vẫn nuôi hi vọng đi học tại trường UWC nên hồ sơ lúc đó chưa hoàn chỉnh. Tới cuối tháng 7, em biết vì dịch bệnh COVID-19 nên không thể theo học tại UWC Changshu China. Em đã "vỡ mộng", rất buồn và hụt hẫng. Sau đó, em phải vực lại tinh thần để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ.

Em từng trượt khoảng 15 trường Đại học trong đợt "apply". Nhiều trường nói thẳng lý do vì họ không đáp ứng được mức tài chính em mong muốn. Cũng có những trường chỉ thông báo kết quả không trúng tuyển nhưng không kèm lý do khiến em hoang mang. Cũng may là đến cuối cùng thì mọi thứ đều ổn".

Anh Thư từng rơi vào stress khi trượ liên tiếp nhiều trường Đại học trong quá trình "apply".

Trong hồ sơ "apply" học bổng, bài viết luận là điểm sáng giúp Anh Thư dành được tấm vé danh giá vào trường. Thông qua hình ảnh con đom đóm, nữ sinh muốn giới thiệu về bản thân. Anh Thư từng khá mặc cảm, đặc biệt tự ti về ngoại hình và nghi ngờ năng lực. Và em đã lấy hình ảnh con đom đóm để liên tưởng đến quá trình phát triển bản thân. Đom đóm thực ra chỉ là một con bọ màu đen, khi màn đêm buông xuống mới tỏa ra thứ ánh sáng diệu kỳ, giúp soi sáng vạn vật xung quanh.

"Em được truyền cảm hứng từ con đom đóm. Em luôn cố gắng thoát khỏi lớp vỏ đen xấu xí để tích cực tham gia các hoạt động, cố gắng hỗ trợ nhiều bạn khác, dù họ có hoàn cảnh thế nào đi chăng nữa. Em mong muốn mọi người đều có cơ hội, đều được chào đón như nhau. Từ đó, em nhận ra rằng nếu nỗ lực thay đổi thì sẽ không chỉ trở thành đom đóm xinh đẹp mà còn thắp sáng cả cho những người xung quanh nữa. Em muốn lan tỏa những điều tích cực để giúp đỡ mọi người, tạo nên một cánh rừng đom đóm rực sáng", Anh Thư cho biết.

TRƯỞNG THÀNH TỪ NHỮNG HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA XỊN SÒ

Không chỉ có thành tích học tập xuất sắc, Anh Thư còn là Chủ tịch CLB Ams Advisor. Khi mới vào lớp 10, em là tình nguyện viên của chương trình hội chợ các CLB (Club Fair) của trường. Nhờ sự kiện đó đã giúp em đã trở nên năng nổ, cởi mở, có nhiều kinh nghiệm. Em cũng là thành viên của ban PR và là Trưởng Ban tổ chức của hội chợ sách The Hidden Book, Club Fair.

Bên cạnh đó, nữ sinh trường Ams còn tham gia các nhóm thanh thiếu niên thuộc Liên hợp quốc. Em trở thành người đại diện khu vực Châu Á - Thái Bình Dương phát biểu tại Diễn đàn Kinh doanh, Chính sách, Khoa học của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) cho Châu Á - Thái Bình Dương. Em còn là diễn giả của một số diễn đàn về STEM của giới trẻ trên thế giới.

Việc tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa giúp nữ sinh trưởng thành hơn rất nhiều.

Nữ sinh Hà Nội chia sẻ: "Việc tham gia tổ chức thuộc Liên hợp quốc đã mở ra cơ hội được phát biểu trước những nhà ngoại giao, lãnh đạo các cơ quan Liên hợp quốc. Em còn được tham gia các hội nghị mô phỏng Liên hợp quốc, trở thành đại biểu từ đầu năm lớp 10 và lên làm chủ toạ vào cuối năm. Tại đây, em được nói lên ý kiến về những vấn đề tưởng như xa vời. Điều đặc biệt hơn cả là em được gặp nhiều các bạn trẻ tài năng toàn quốc.



Những hoạt động ngoại khóa đã giúp em tự tin hơn rất nhiều. Ngoài ra, nó còn mang đến cho em những kỹ năng quan trọng, từ hậu cần, kêu gọi tài trợ, quản lí tài chính, tới chạy kế hoạch truyền thông hay bao quát tất cả các phân ban. Em đã được gặp nhiều người bạn từ khắp mọi nơi, học được nhiều điều quý giá để hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Cuối cùng, điều khiến em tự hào nhất là được đóng góp cho cộng đồng, dù chỉ là các hoạt động nhỏ".

3 LỜI KHUYÊN HỮU ÍCH CHO CÁC BẠN KHI "APPLY" HỌC BỔNG DU HỌC

Từ kinh nghiệm của bản thân, Anh Thư đưa ra 3 lời khuyên hữu ích dành cho các bạn trẻ khi nộp hồ sơ xin học bổng du học.

- Hãy chủ động và đừng sợ liều: Hãy chủ động mọi thứ, bao gồm từ việc tìm kiếm cơ hội cho tới viết luận, tham gia hoạt động ngoại khoá. Chủ động sẽ mang đến nhiều cơ hội, cho các bạn thoải mái thời gian hơn và giúp các bạn tự tin hơn. Nếu đã thích 1 trường nào đó, hãy cứ "liều", cứ mạnh dạn nộp hồ sơ. Nếu thấy 1 hoạt động ngoại khoá nào hay ho, hãy cứ thử nó. Nếu ở nơi bạn không có hoạt động ngoại khoá, hãy bắt đầu xây dựng từ con số 0. Những cái liều dù không thành công thì cũng nhận được rất nhiều điều hữu ích.

- Đầu tư thời gian tìm hiểu các trường: Các bạn nên tìm hiểu kĩ về trường mình mong muốn "apply". Mỗi trường sẽ tìm kiếm những ứng viên khác nhau. Mỗi trường sẽ có đặc điểm, thế mạnh khác nhau nên việc đầu tiên cần làm là xác định những trường phù hợp với bản thân. Sau đó, khi viết luận không nên dùng 1 bài cho nhiều trường mà cần viết bài luận riêng cho từng trường.

- Hãy là chính mình xuyên suốt bộ hồ sơ: Anh Thư tự nhận bản thân có nhiều bài luận có vẻ rất kỳ, nghe kiểu "ngốc" nhưng đều viết đúng theo chính con người mình. Vậy nên, những trường đã nhận Anh Thư đồng nghĩa với việc họ chấp nhận con người của em.

Theo Anh Thư, điều tối kỵ nhất khi xin học là việc nói dối.

Nữ sinh trường Ams chia sẻ thêm: "Điều tối kỵ trong hồ sơ là nói dối, chẳng hạn như nói dối về thành tích học tập hay nói dối trong bài luận. Nếu ứng viên không thành thật, ban tuyển sinh sẽ nhận ra ngay. Điều tối kỵ thứ hai là một số bạn cố gắng khoe thật nhiều thế mạnh trong bài luận. Đây là sai lầm lớn bởi ban tuyển sinh đã có bảng thành tích học thuật, danh sách hoạt động ngoại khoá của mỗi ứng viên. Vậy nên trong bài luận chỉ cần đưa ra những khía cạnh khác để họ hiểu hơn về ứng viên là được".

"Just keep swimming" (Tạm dịch: Cứ bơi tiếp đi) là câu nói trong một bộ phim mà Anh Thư đặc biệt yêu thích. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, nữ sinh đều làm theo phương châm đó. Nghĩa là cứ bơi tiếp rồi sẽ có điểm đến; cứ cố gắng hết sức sẽ đạt được thành quả ngọt ngào. Anh Thư tâm niệm mọi thứ xảy ra đều có lý do. Vì thế, trước mọi sóng gió, chúng ta nên bình thản đón nhận và nỗ lực vượt qua, tránh những cảm xúc tiêu cực.

Trong tương lai, Anh Thư dự định sẽ học tiếp lên Thạc sĩ và đi làm sau khi hoàn thành chương trình để có thêm kinh nghiệm. Sau đó, em sẽ về Việt Nam, dùng kiến thức đã học nhằm cải thiện vấn đề môi trường.

