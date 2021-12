Nữ sinh Ngân hàng bị người yêu cũ sát hại từng bị quấy rối nhiều lần sau khi chia tay, gia đình đã can thiệp nhưng vẫn không tránh được sự việc đau lòng

Nghi phạm trong vụ án mạng được xác định là Hoàng Tuấn An, 19 tuổi, trú tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức.



Liên quan đến vụ việc, đến chiều ngày 24/12, gia đình đã tổ chức xong hậu sự cho nữ sinh xấu số. Sự ra đi quá đường đột, uất ức của nữ sinh khiến người thân cũng như bạn bè không khỏi đau lòng, xót xa.

Gia đình tổ chức tang lễ cho nữ sinh.

Chia sẻ về bi kịch mà con gái gặp phải, ông H.N.T. (bố nạn nhân) không giấu nổi đau lòng khi nhắc đến đứa con gái xấu số. Ông T. cho biết, Hoàng Tiến An và chị H. học cùng lớp từ thời Trung học phổ thông. Sau khi lên đại học, mỗi người học 1 trường khác nhau, chị H. muốn chấm dứt tình cảm để tập trung vào học tập, tuy nhiên An không đồng ý.

Khoảng thời gian sau khi chị H. chấm dứt tình cảm với An thì liên tục bị đối tượng này chặn đường gây sự, thậm chí là ném đá vào nhà lúc 1, 2h sáng. Ông T. đã phải tới tận nhà để nói chuyện với gia đình và bản thân An về chuyện này. Sau đó An cũng dừng những hành động quá khích như trên.

Sự ra đi của H.T.N.H. khiến nhiều bạn bè xót xa, thương tiếc

Những tưởng sau đó An sẽ không quấy rối hoặc có những hành động quá khích nào khác với nữ sinh nhưng đến tối 22h45' ngày 22/12 An đã gây ra thảm kịch kinh hoàng như vậy với nữ sinh.

Trưa 22/12, sau bữa cơm trưa, H. đi ngủ và thức dậy vào khoảng gần 14h chiều để đi làm thêm tại đường Hồ Tùng Mậu, quận Nam Từ Liêm. Đến khoảng 22h45' vẫn chưa thấy con gái chưa về, ông T. gọi điện thoại 3 lần nhưng không ai bắt máy. Ít phút sau, ông nhận được tin dữ về việc con gái đã gặp nạn.

“Sau khi sự việc xảy ra, gia đình An đã đến xin phép để thắp hương cho con gái tôi. Sự việc đã rồi nên gia đình tôi chỉ mong cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật”, ông T. chia sẻ.

Liên quan đến vụ việc, hiện Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Tuấn An (SN 2002, trú xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức) về hành vi Giết người.

