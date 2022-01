Nữ sinh lớp 8 ngoan ngoãn, học giỏi bỗng bị đồn thổi mang bầu: Trước toàn trường, em công bố sự thật khiến thầy cô, bạn bè sững sờ

Tiểu Vân là học sinh lớp 8 của một trường cấp 2 tại Trung Quốc. Trong nhiều năm học, nữ sinh đều đạt thành tích xuất sắc, được thầy cô quý mến. Ngoài ra, Tiểu Vân còn là một cô gái có tính cách vui vẻ, lạc quan, luôn giúp đỡ mọi người. Bố mẹ của nữ sinh rất tự hào về cô con gái xinh xắn, học giỏi này!

Nữ sinh Tiểu Vân xinh đẹp, học giỏi luôn được "thầy yêu bạn mến". (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, một ngày nọ, mọi người nhận thấy bụng Tiểu Vân to dần lên. Cô có vóc dáng thanh mảnh nên phần bụng lộ rất rõ, lời bàn xì xào xuất hiện khắp nơi. Các bạn xung quanh đều thấy bụng Tiểu Vân phình to không phải vì béo mà do chuyện nhạy cảm "ai cũng biết".

Khi tin đồn Tiểu Vân mang thai lan truyền, giáo viên và học sinh trong trường nhìn cô bằng ánh mắt khác. Thậm chí, xuất hiện nhiều lời lăng mạ, hạ nhục công khai. "Một đồn mười, mười đồn một trăm", thông tin càng lan nhanh. Lời ra tiếng vào khiến mọi chuyện như "đổ thêm dầu vào lửa", ai cũng tò mò về bố đứa bé. Danh tiếng của Tiểu Vân và gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Mọi người thắc mắc không hiểu vì sao một nữ sinh học giỏi, ngoan ngoãn lại khiến bản thân ra nông nỗi này. Tiểu Vân có lối sống kỷ luật, không có dấu hiệu yêu đương nam nữ. Giờ thấy nữ sinh ôm bụng bầu, những người bạn từng chơi thân với cô bắt đầu xa lánh bởi sợ bị ảnh hưởng. Thậm chí, có phụ huynh còn cấm con không được nói chuyện với Tiểu Vân.

Chiếc bụng bầu của Tiểu Vân ngày càng to lên, nữ sinh nhận về nhiều lời chỉ trích gay gắt.

Cho đến một ngày, Tiểu Vân xung phong lên phát biểu vào giờ chào cờ đầu tuần. Hoá ra, chẳng có cái thai nào, mọi thứ đều do nữ sinh sắp xếp. Tiểu Vân đã mặc một chiếc áo đồng phục rộng rãi cùng với việc tạo bụng bầu giả gây ra chuyện lầm tưởng.

Nữ sinh có hành động như vậy với mong muốn truyền tải thông điệp giàu ý nghĩa nhân văn: Vì bất kể lý do nào, học sinh không được phép bắt nạt, đe doạ, thoá mạ bạn học. Đồng thời, đây cũng là lời cảnh tỉnh đến những học sinh nghịch ngợm, mải mê yêu đương, chưa chú tâm việc học.

Trong buổi lễ tại trường, Tiểu Vân dõng dạc phát biểu: "Trong xã hội phức tạp ngày nay, nhiều tình huống xấu có thể xảy ra mà các bạn không lường trước được hậu quả. Vì vậy, hãy luôn nghe lời người lớn và chăm chỉ trong học tập".

Đối với học sinh cấp trung học cơ sở có muôn vàn vấn đề nổi cộm như sau:

1. Học sinh lười học, hỗn láo, chống đối thầy cô và cha mẹ

Những học sinh này có nguy cơ không đỗ vào các trường cấp 3. Điều này đồng nghĩa với việc phải đi học nghề hoặc lập gia đình sớm. Như vậy sẽ khó có cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy. Những học sinh đó sẽ luôn đố kị, ghen tị với các bạn khác.

Kỳ thi tuyển sinh vào cấp 3 là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời, quyết định tương lai về sau. Học sinh có thái độ "ham chơi hơn ham học" cần tỉnh ngộ kịp thời. Đừng suy nghĩ rằng đề thi không khó, sự chủ quan có thể khiến bạn thi trượt. Trên lớp, hãy chú ý lắng nghe thầy cô giảng bài, về nhà làm bài tập đầy đủ và cố gắng không ngừng luyện tập thêm dạng đề khó. Chăm chỉ học mới có cơ hội trúng tuyển vào ngôi trường mình mong ước.

Hãy học tập chăm chỉ để thi đỗ vào ngôi trường cấp 3 mình mong ước.

Ngày nay, số lượng học sinh mỗi năm đăng ký thi tuyển nhiều, tỷ lệ chọi cao khiến việc đỗ vào trường cấp 3 là vô cùng khó. Không đỗ thì các em có thể phải đi làm sớm, cha mẹ không thể bao bọc cả đời được. Và thực tế rất phũ phàng, công việc lao động chân tay vô cùng vất vả, số tiền nhận về chẳng được bao nhiêu, làm "ráo mồ hôi là ráo tiền".

"Đến lúc đó, đừng phàn nàn rằng xã hội không công bằng. Khi có cơ hội được học tập, tại sao bạn không cố gắng hết sức. Việc lãng phí thời gian cho những trò chơi vô bổ sẽ khiến bạn huỷ hoại cả tương lai phía trước", Tiểu Vân nói.

2. Ngừng ngay hành vi bắt nạt bạn bè

Những học sinh thườngxuyên bắt nạt bạn bè cần nhận ra đây là hành vi vi phạm đạo đức nghiêm trọng. Nếu đi quá giới hạn sẽ trở thành hành vi vi phạm pháp luật và phải nhận trừng phạt nghiêm minh. Lúc ấy, chính bạn đã tự huỷ hoại tương lai của bản thân.

Còn những học sinh bị bắt nạt, hãy lên tiếng tố cáo ngay với thầy cô và bố mẹ. Hãy vượt qua nỗi sợ, đừng cam chịu một mình. Bởi nếu kéo dài gây ảnh hưởng đến tâm lý cũng như sức khoẻ.

Bạo lực học đường là vấn đề gây nhức nhối trong dư luận.

Trong trường học có thể xảy ra bạo lực học đường. Vì vậy, các bậc cha mẹ hãy giáo dục con biết bảo vệ bản thân. Đồng thời, nghiêm cấm con không được bắt nạt người khác, hãy yêu thương và sống hoà đồng với các bạn.

Bên cạnh đó, nhà trường cần coi trọng vấn đề sức khoẻ và tâm lý của học sinh. Hãy khuyến khích học sinh lên tiếng khi gặp vấn đề, cùng tìm hướng giải quyết. Ngoài ra, thầy cô giáo có thể tổ chức các câu lạc bộ giúp các em hoà đồng, nâng cao tinh thần đoàn kết.

Giáo viên và học sinh vô cùng xúc động trước bài phát biểu của Tiểu Vân. Thậm chí, một số học sinh đã bật khóc trước lời khuyên nhủ đúng đắn. Nếu không chú tâm học hành sẽ khiến chúng ta hối hận về sau này.

Theo Sohu

