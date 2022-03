Nữ sinh lớp 10 bị chủ quán tạp hoá hành hung đến chấn động não

Ngày 24/3, Công an H.Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý người đàn ông hành hung một nữ sinh lớp 10, khiến nạn nhân bị chấn động não, phải nhập viện điều trị. Theo phản ánh của bà Bùi Thị Nguyệt (42 tuổi, ngụ xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ), vào chiều ngày 16/1, con gái của chị là T.B.T.L (đang học lớp 10) cùng với một bạn gái đi xe đạp điện đến cửa hàng tạp hóa của người hàng xóm gần nhà là ông T.V.T (39 tuổi) để mua kim khâu may vá quần áo.

Đến nơi, L. đứng ngoài xe, còn người bạn đi vào. Thấy ông T. đang đứng bán quán nên hỏi mua 2 cái kim khâu. Khi người bạn của em L. lấy 20.000 đồng ra trả thì bị chủ quán từ chối không bán lẻ mà bán nguyên hộp. Bạn của em L. nghe vậy thì từ chối mua và rời đi. Khi ra ngoài xe nơi em L. đang đứng đợi, bạn gái này kể lại sự việc cho L. Nghe xong L. nói với người bạn: “Mi mua nhiều làm chi, về khâu mồm mi à”.

Em L. bị hành hung.

Vừa dứt lời, ông T. chạy từ trong cửa hàng tạp hóa ra, đuổi theo xe của 2 nữ sinh rồi kéo người bạn của em L. ngồi phía sau xe ngã xuống đường. Tiếp đó, ông T. dùng tay chân đánh và giẫm đạp liên tiếp vào người của em L. Hành hung em L. xong, ông T. bỏ về nhà. Em L. được người bạn chở về nhà trong tình trạng hoảng loạn, bầm tím mặt và một số bộ phận trên cơ thể. Sau đó L. được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ điều trị nhưng bệnh tình không thuyên giảm nên chuyển vào điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán em L. bị chấn động não do bị đánh.

“Sau 1 tuần nằm viện điều trị, con gái tôi được về nhà. Thế nhưng cháu liên tục kêu đau đầu, tâm lý vẫn còn sợ hãi. Mới đây, cháu đi học thì bị co giật, nôn mửa và liên tục kêu con sợ lắm. Gia đình quá lo lắng nên lại tiếp tục đưa cháu ra một bệnh viện ở Nghệ An để điều trị”, bà Nguyệt cho biết.

Cũng theo bà Nguyệt, sau khi vụ việc xảy ra, gia đình đã làm đơn tố cáo ông T. tới Công an xã Lâm Trung Thủy và Công an huyện Đức Thọ yêu cầu xử lý ông T. về hành vi cố ý gây thương tích cho người dưới 16 tuổi. Kết quả tỷ lệ thương tật mà em L. phải gánh chịu là 6%.

Nữ sinh T.B.T.L được người thân đưa đi thăm khám (Ảnh gia đình cung cấp).

"Cuối năm 2021, con gái tôi cũng từng bị ông T. vu khống ăn trộm tiền của gia đình ông này. Con tôi sau đó bị công an xã mời lên làm việc. Vụ việc này sau đó được công an điều tra và xác định được kẻ ăn trộm là một người khác chứ không phải con gái tôi”, bà Nguyệt chia sẻ thêm.

Liên quan đến vụ việc này, Đại úy Thái Hoàng - Trưởng công an xã Lâm Trung Thủy, cho biết sau khi nhận được đơn tố cáo từ gia đình bà Nguyệt, công an xã đã vào cuộc điều tra. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự vì liên quan đến việc hành hung người dưới 16 tuổi nên đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho công an huyện thụ lý.

Thượng tá Trần Thanh Tuấn - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Thọ thông tin, qua xác minh, điều tra, đến nay đã đủ căn cứ để khởi tố vụ án cố ý gây thương tích cho người dưới 16 tuổi.

“Kết quả giám định thương tật của em L. dù dưới 11% nhưng do em này dưới 16 tuổi nên vẫn đủ căn cứ để khởi tố. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc thêm với gia đình nạn nhân và sẽ tiến hành xử lý vụ việc theo quy định”, Thượng tá Tuấn nói.

