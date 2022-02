Nữ sinh Hà Nội vẽ đẹp như họa sĩ, được hàng chục trường top đầu ở Mỹ trao học bổng: Ngó tác phẩm của em mà trầm trồ

Vũ Ngọc Thiên Anh hiện là học sinh lớp 12 của trường Phổ thông liên cấp Olympia, Hà Nội. Nhờ tài năng hội họa của mình, nữ sinh này đã xuất sắc nhận học bổng từ hàng chục đại học uy tín nước Mỹ cho ngành Mỹ thuật như: DePauw University, Miami University, Lawrence University...

Sau khi liên tiếp nhận được tin vui từ Mỹ, Thiên Anh hiện đang cân nhắc lựa chọn ngôi trường phù hợp. Định hướng của em là sẽ học Fine Art, Studio Art để theo đuổi con đường trở thành trở thành một họa sĩ mang đến những giá trị tinh thần mới mẻ cho nhân loại.

Nữ sinh Vũ Ngọc Thiên Anh.

Quyết tâm đến với hội họa nhờ câu động viên của cô giáo năm lớp 4

Từ nhỏ, Thiên Anh đã có tình cách trầm lắng, sống nội tâm, cũng vì vậy mà em được khuyên không nên học vẽ. Nhưng ở thế giới của những sắc màu và hình khối ấy, Thiên Anh cảm thấy bình yên, hạnh phúc. Em như được trò chuyện với chính mình và luôn tìm thấy điều thú vị mới mẻ khi vẽ tranh hoặc ngắm nhìn các tác phẩm nghệ thuật.

Hội hoạ cũng giúp Thiên Anh có nhiều trải nghiệm thú vị khi các giác quan luôn phát huy tối đa năng lực để lắng nghe âm thanh của tự nhiên, ngắm nhìn thế giới, quan sát mọi người và tái hiện lại trong các bức vẽ.

Năm lớp 4, nữ sinh này vẽ một bức tranh hoa quả in màu trên giấy đen và đem tặng cô giáo chủ nhiệm. Chính lời động viên "Sau này con hãy thành hoạ sĩ" của cô đã tiếp thêm cho Thiên Anh động lực và quyết tâm theo đuổi con đường hội hoạ.

Năm lớp 6, Thiên Anh chuyển đến học tại trường Olympia và được khuyến khích theo đuổi đam mê vẽ, thông qua các tiết học Fine Art, câu lạc bộ hội họa. Nữ sinh Hà Nội cũng hiểu biết thêm về graphic khi tham gia ban truyền thông, làm bưu thiếp, backdrop trong các dự án văn hóa trong các dự án văn hoá của trường…

Một số tác phẩm của Thiên Anh.

Hành trình chinh phục học bổng nước Mỹ

Năm lớp 11, Thiên Anh bắt đầu đặt mục tiêu du học. Trở ngại lớn nhất của nữ sinh này là khả năng nói Tiếng Anh chưa được tốt, do trước đó không yêu thích học môn này. Năm lớp 10, Thiên Anh thậm chí phải tham gia lớp conference để thầy cô phụ đạo thêm ngoại ngữ.

Từ khi nuôi quyết tâm du học, Thiên Anh chú tâm hơn vào các tiết học ở trường. Những giờ nghe giảng, chơi trò chơi, xem phim, tranh biện… trong môn tiếng Anh; đặc biệt là việc hình thành thói quen nghe nhạc, radio tiếng Anh mỗi ngày, luyện các bài ILEST đã giúp em dần tích tụ tốt hơn vốn ngôn ngữ, giao tiếp. Bên cạnh đó, nữ sinh cũng được các thầy cô hỗ trợ, hướng dẫn, giúp chuẩn bị kỹ lượng những kỹ năng cần có trong các buổi phỏng vấn với đại học Mỹ.

Định hướng theo học mỹ thuật, hội hoạ, nên Vũ Ngọc Thiên Anh đã dành rất nhiều thời gian, tâm sức để xây dựng portfolio thật ấn tượng, thể hiện được nét phong cách riêng. Nữ sinh Hà Nội đã dành 1 tháng tìm chọn các tác phẩm đã thực hiện, liên kết chúng với nhau theo chủ đề và nghĩ ý tưởng, nội dung diễn giải cho tác phẩm.

"I want to create artworks which are: Colorful; Peaceful; Dreamy. I often paint realistic and impressionistic pictures on paper and canvas. Recently, I have tried other mediums such as sculpture on different materials like wood, silk, paper mache, mica, and clay", (tạm dịch: Tôi muốn tạo ra các tác phẩm nghệ thuật đầy màu sắc, yên bình và thơ mộng. Tôi thường vẽ những bức tranh chân thực, ấn tượng trên giấy và canvas. Gần đây, tôi đã thử điêu khắc lên các chất liệu khác như gỗ, lụa, giấy bồi, mica và đất sét)", Thiên Anh viết trong portfolio xin học bổng của mình.



Hồ sơ năng lực với nhiều tác phẩm ấn tượng theo các chủ đề từ thiên nhiên, con người, văn hoá dân tộc… được Thiên Anh sáng tạo trên các chất liệu giấy, gỗ, nặn tượng, designs trên máy tính đã nhận được nhiều khen ngợi từ các đại học mà Thiên Anh apply. Bên cạnh đó, thầy cô trong trường cũng gửi những bức thư tâm huyết, giúp hồ sơ của em thêm ấn tượng.

