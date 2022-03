Nữ sinh Hà Nội siêu đỉnh: Đạt IELTS 8.0, Huy chương Olympic, Huân chương lao động, học bổng toàn phần 3 tỷ, nghe chia sẻ mà phục

Nguyễn Lê Thảo Anh (SN 2003), là cựu học sinh lớp 12 Hóa 1 trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Thảo Anh đạt nhiều thành tích cao trong học tập và nhận được Huân chương Lao động hạng Nhì.



Cuối năm 2021, nữ sinh giành được học bổng Melbourne International Undergraduate Scholarship, Đại học Melbourne (University of Melbourne, Úc). HIện Thảo Anh đang theo học chương trình Cử nhân khoa học, chuyên ngành Dược lý học với gói học bổng toàn phần 100% cho 3 năm học, tương đương khoảng 176.452 AUD (khoảng 3 tỷ VNĐ).

Hãy cùng chúng tôi trò chuyện với Thảo Anh để biết về quá trình học thuật đáng ngưỡng mộ nhé!

Chân dung nữ sinh Nguyễn Lê Thảo Anh.

Thành tích học tập xuất sắc của nữ sinh Nguyễn Lê Thảo Anh: - Huân chương Lao động hạng Nhì vì đạt Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế, năm 2021 - Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Quốc tế dành cho các thành phố lớn - IOM lần thứ V do Moscow, Liên bang Nga tổ chức, năm học 2020 – 2021 - Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Khoa học trẻ Quốc tế IJSO năm 2018

- Giải Nhì kỳ thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia môn Hoá học, năm học 2019 – 2020 - Giải Nhất kỳ thi chọn Học sinh giỏi thành phố Hà Nội môn Hoá học, năm học 2019 – 2020 - Giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia môn Hoá học năm học 2020-2021 -8.0 IELTS, 1570/1600 SAT, 800/800 SAT Maths level 2, 800/800 Chemistry.

QUYẾT TÂM THEO ĐUỔI NIỀM ĐAM MÊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

- Du học có phải là ước mơ của em không? Hành trình chinh phục học bổng của em như thế nào?

Câu chuyện em biết đến Đại học Melbourne rất tình cờ. Đầu năm lớp 11, em mới bắt đầu suy nghĩ về hướng đi sau khi tốt nghiệp cấp 3. Vào thời điểm đó, có 2 điều em thật sự chắc chắn. Điều thứ nhất, em muốn theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu 1 lĩnh vực trong STEM, xây dựng trên nền tảng kiến thức Hóa học. Bởi nghiên cứu và học hỏi luôn là điều em yêu thích nhất, nó làm nên một phần con người em.

Điều thứ hai, điểm đến cuối cùng của em luôn là Việt Nam. Vì quê hương là nơi thắp lên ngọn lửa đam mê khoa học và nuôi dưỡng nó. Em thực sự muốn gắn bó với cội nguồn của mình. Vì thế nên du học không nằm trong những lựa chọn của em lúc đầu.

Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian tìm tòi, em nhận ra rằng có khá ít cơ hội xây dựng sự nghiệp tập trung hoàn toàn vào khoa học tại Việt Nam và sự bất cân bằng giới tính trong các ngành học STEM khiến niềm đam mê của em gặp nhiều trở ngại. Đã có lúc em muốn từ bỏ đam mê để theo học những ngành "an toàn và phù hợp".

Nữ sinh vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Nhưng rồi một tối, em tình cờ nghe được 1 bài giảng của Tiến sĩ Frances Arnold, Nobel Hóa học 2018. Cách bà ấy nói về nghiên cứu Hóa Sinh của mình đã tiếp thêm động lực cho em. Ngày hôm sau, em bắt tay vào tìm hiểu cơ hội du học và ngành khoa học y sinh tại Úc. Càng tìm hiểu, em càng thấy ấn tượng về phát triển nghiên cứu đa dạng lĩnh vực và đặc biệt là sự đóng góp tích cực của các nhà khoa học nữ đến từ khắp thế giới.

Sau buổi gặp mặt, trò chuyện cùng đại diện của Đại học Melbourne tại Hà Nội, em được biết trường là một trong những đại học nghiên cứu khoa học y sinh hàng đầu tại Úc. Từ đấy, em nuôi dưỡng ước mơ được theo học tại trường dù không hề kỳ vọng vào kết quả học bổng tốt. Trường chỉ xét tới thành tích học tập, mà khi đó em chưa có quá nhiều thành tích nổi bật. Nhưng em vẫn kiên trì suốt 2 năm để ôn luyện và tham gia các kỳ thi chuẩn hóa và kỳ thi quốc tế. Rất may mắn là mọi nỗ lực đã có lời hồi đáp. Một tháng trước kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế, em nhận được học bổng 100%.

- Khi quyết định sang nước ngoài du học, ý kiến bố mẹ em thế nào? Bản thân em có cảm thấy lo lắng khi phải bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới không?

Mặc dù có chút lo lắng nhưng em may mắn khi có được sự ủng hộ đến từ gia đình. Gia đình là điểm tựa, chốn bình yên, là nơi em có thể quay về dẫu thành bại. Nhờ vậy, em được tiếp động lực để theo đuổi đam mê. Bố mẹ rất vui và tin tưởng vào lựa chọn của em. Ngoài ra, em luôn có thầy cô, bạn bè và các anh chị khóa trên hỗ trợ.

Bước vào 1 môi trường mới, em suy nghĩ nhiều về những dự định cho tương lai. Việc trở thành nghiên cứu sinh trong lĩnh vực khoa học sức khỏe dù ở đâu cũng đều cạnh tranh và yêu cầu trình độ chuyên môn cao. Em tin rằng chỉ cần chăm chỉ và giữ vững lý tưởng, mục tiêu thì bất kỳ con đường nào em chọn cũng sẽ là con đường phù hợp nhất.

- Được biết Thảo Anh đạt IELTS 8.0, em đạt được kết quả cao như vậy từ khi nào? Bí quyết học Tiếng Anh là gi?

Em đạt được điểm số 8.0 IELTS vào cuối kỳ 1 lớp 12. Có lẽ nhiều người sẽ bất ngờ nhưng trong những năm tháng tiểu học, Tiếng Anh là điểm yếu của em vì lúc đó chưa tìm được phương pháp học tập đúng. Sau khi lên cấp 2, em bắt đầu được tiếp xúc với các phương tiện truyền thông bằng Tiếng Anh nhiều hơn và dần nâng cao khả năng Ngoại ngữ.

Em học theo phương pháp "trẻ tập nói". Em liên tục lắng nghe và đọc ngôn ngữ mình đang học, rồi sử dụng chúng giống như các em bé chưa biết nói, đang bắt chước theo người lớn vậy. Thay vì cố dịch tiếng mẹ đẻ thì em tự thiết lập một hệ điều hành bằng thứ tiếng đó (nghĩ, nói, viết bằng Tiếng Anh).

Nhờ phương pháp "trẻ tập nói", Thảo Anh không chỉ học tốt Tiếng Anh mà còn giao tiếp được bằng Tiếng Hàn.

Cũng nhờ phương pháp "trẻ tập nói", em đã "vô tình" tự trang bị cho mình vốn Tiếng Hàn giao tiếp vững vàng. Một nhược điểm nhỏ của cách học này là cần khoảng thời gian để "chuyển ngữ", giúp người học có thể nói trôi chảy thứ tiếng đó. Việc học bản năng sẽ tránh được việc học tiếng sai. Từ đó giúp ngữ pháp hay cách dùng từ cũng dễ dàng hơn.

Ngoài ra, bí quyết có chút kỳ lạ giúp em nâng cao kỹ năng Speaking là... nói chuyện 1 mình bằng Tiếng Anh. Bắt nguồn của thói quen này không nhằm mục đích học tiếng. Đôi khi có những chuyện giữ kín trong lòng mà không thể nói ra thì Tiếng Anh giúp em tạo nên 1 phiên bản tự tin hơn để diễn đạt nó. Đặc biệt, điều quan trọng nhất khi học bất cứ ngôn ngữ nào vẫn là sự tự tin và chủ động đặt mình vào hoàn cảnh bắt buộc sử dụng ngôn ngữ đó.

TÍCH CỰC THAM GIA HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ, LÀ 1 FANGIRL CHÍNH HIỆU

- Ngoài học tập, Thảo Anh có tham gia các hoạt động ngoại khoá không? Em thấy các hoạt động đó đem lại lợi ích gì?

Em từng tham gia vào các hoạt động của lớp, của trường và các hoạt động xã hội:

- Làm MC Cuộc thi hùng biện tiếng Anh cho học sinh THCS (English Speaking Contest for Secondary Students) năm 2018.

- Diễn giả booth Hóa học tại chương trình định hướng cho học sinh chuẩn bị bước vào THPT Maska 2019.

- Trưởng ban PR dự án khoa học P.R.I.S.M.: The colors of Science năm 2020.

Qua những hoạt động ngoại khóa giúp em có cơ hội bồi dưỡng kỹ năng mềm để phát triển toàn diện. Đặc biệt, em còn được chia sẻ trải nghiệm đến các bạn, các em học sinh khác có cùng đam mê và truyền cảm hứng, niềm yêu thích khoa học đến với mọi người.

- Câu nói tâm đắc của em là gì? Câu nói đó ảnh hưởng đến bản thân như thế nào?

Gần đây, em có xem 1 bộ phim khá thú vị mà nhân vật chính tên là Na Hee-do - nữ vận động viên đấu kiếm. Em rất tâm đắc với câu nói của nữ chính: "Thực lực tiến lên theo từng bậc như cầu thang chứ không đi theo đường dốc. Nhiều người thường muốn bỏ cuộc vì nghĩ rằng họ sẽ mãi kẹt ở trên một bậc cầu thang. Nhưng họ không biết rằng chỉ cần vượt qua quãng đường đó là bước tiến lớn đến nhường nào đang đón chờ".

Câu nói đã truyền động lực cho em trong khoảng thời gian thích ứng với môi trường học tập mới tại đại học. Câu nói thể hiện sự đồng cảm của những người theo đuổi đam mê nói chung, dù đam mê đó có là thể thao, âm nhạc hay học thuật. Bởi thứ cuối cùng chúng ta theo đuổi là đam mê, chứ không phải lời tán dương. Và lý do bỏ cuộc duy nhất được chấp nhận là mất đi nguồn cảm hứng. Na Hee-do không bỏ cuộc dù liên tiếp thất bại trong thi đấu vì đó là môn thể thao mà cô ấy thấy thú vị. Còn với em, niềm say mê nghiên cứu khoa học sẽ chẳng thể mất đi vì bất cứ lý do nào, dù đó là điểm số tệ hay nhận về nhiều lời chỉ trích.

- Con đường theo đuổi học thuật của em gặp rất nhiều khó khăn, vậy em làm gì mỗi khi bản thân rơi vào mệt mỏi, áp lực?

Em có một "tật xấu" là nếu bị cuốn vào câu hỏi thì nhất định phải giải quyết cho bằng được. Nhờ tính tò mò này giúp em không hay bị mất cảm hứng học tập. Tuy nhiên, có nhiều lúc em gặp phải những phần không "khớp" được với tư duy. Lúc đó, em sẽ tạm gác nó lại trong vài ngày rồi nhờ sự giúp đỡ của bạn học. Cũng có những ngày, em ngồi vào bàn học nhưng không muốn làm gì, đôi khi chẳng vì một lý do cụ thể nào. Nếu không quá gần những kỳ thi quan trọng, em sẵn sàng dành nguyên 1 ngày để nghỉ ngơi, giải trí và nạp lại năng lượng tích cực.

Bên cạnh đó, em cũng dành khá nhiều thời gian cho các sở thích cá nhân, từ phim ảnh, âm nhạc, đến viết lách. Em là 1 fangirl K-pop chính hiệu. Trước mỗi kỳ thi lớn, em đều xem fancam của nhóm nhạc yêu thích là BLACKPINK để giải tỏa lo lắng.

So với stress do học tập thì có lẽ áp lực ngoại cảnh khác như thi cử, công việc… ảnh hưởng đến em nhiều hơn. Những khi đó, em luôn cố gắng nhớ lại lý do theo đuổi học thuật. Con đường nghiên cứu khoa học vốn đã có rất nhiều trắc trở, đến mức chính việc có đủ điều kiện để theo đuổi nó cũng là điều vô cùng may mắn. Chắc hẳn nhiều bạn học STEM cũng sẽ đồng tình rằng việc học tập, nghiên cứu là động lực đơn thuần nhất, cũng là niềm hạnh phúc cốt lõi để duy trì niềm đam mê.

Thảo Anh tự nhận mình là 1 fangirl chính hiệu.

- Trước thành tích học tập xuất sắc, mọi người xung quanh có lấy em làm hình mẫu lý tưởng – hay còn gọi là "con nhà người ta" để giáo dục con cái họ không? Em suy nghĩ gì về điều này?

So với những tên gọi như: "tấm gương sống" hay "con nhà người ta", em mong rằng câu chuyện của mình có thể truyền cảm hứng, động lực tới các bạn trẻ. Trước thành công ngày hôm nay, em cũng đã trải nghiệm, thất bại, lạc lối, hụt hẫng và trăn trở về cuộc hành trình của mình. Chúng ta không cần phải chạy theo một khuôn mẫu hoàn hảo. Chúng ta vấp ngã cũng được bởi còn trẻ, còn được sai để có những bài học xương máu. Và để khi vực dậy, chúng ta sẽ trưởng thành, vững vàng hơn.

Con đường em theo đuổi mới chỉ bắt đầu, bản thân em vẫn còn nhiều thiếu sót, cần học hỏi và trải nghiệm nhiều. Nhưng em sẽ luôn cố gắng không ngừng với hoài bão đang ấp ủ. Với em, đó là phẩm chất quan trọng nhất mà những người trẻ cần phải có.

- Dự định trong tương lai của em là gì? Sau khi học xong, em sẽ ở nước ngoài làm việc hay về Việt Nam?

Việt Nam là cội nguồn, cũng là nơi thắp lửa và nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học trong em. Việt Nam chính là một phần cốt lõi không thể tách rời của con người em trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Em khát khao 1 ngày có thể tham gia vào lực lượng nghiên cứu y sinh của Tổ quốc, cũng như tiếp thêm động lực cho thế hệ trẻ Việt Nam mai sau.

Dù có đi tới bất kỳ nơi đâu trên thế giới, hai chữ "Việt Nam" sẽ mãi là niềm tự hào, là mục tiêu và là nguồn động lực lớn nhất mà em mang theo trong hành trang chinh phục chân trời tri thức khoa học.

