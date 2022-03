Nữ sinh Hà Nội giành học bổng 6,5 tỷ: Sẵn sàng "gap year" để đi tìm chính mình, mang phố cổ vào bài luận khiến hội đồng ngỡ ngàng

Nữ sinh Vũ Hà Châu, 19 tuổi (Hà Nội), vừa nhận được học bổng toàn phần tại Đại học Pomona – trường đại học nằm trong top 4 trong khối đại học khai phóng danh giá tại nước Mỹ. Hiện Châu đang theo học chuyên ngành Khoa học máy tính với suất học bổng toàn phần này trị giá lên đến 6,5 tỷ đồng. Trước khi nhận được kết quả trúng tuyển vào Pomona, nữ sinh đã nhận được thư mời nhập học đến các từ trường như: Học bổng 100% Faber Award từ Đại học Fordham, Đại học Minnesota, Đại Union,…

Chân dung nữ sinh Vũ Hà Châu.

"GAP YEAR" 1 NĂM ĐỂ ĐI TÌM NIỀM ĐAM MÊ ĐÍCH THỰC

Một năm về trước, Vũ Hà Châu là học sinh chuyên Anh, trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ (Hà Nội). Ở tất cả môn học, Châu đều có thành tích xuất sắc. Châu đạt 9.0 IELTS, 1510/1600 (điểm thuộc top 1% thế giới), SAT II 790/800 Toán học, GPA 9,5. Hơn thế, nữ sinh còn tích cực tham gia hoạt động ngoại khoá, được thầy cô và bạn bè ghi nhận những đóng góp tích cực. Làm tốt nhiều việc một lúc khiến Châu không hiểu rõ đâu là ước mơ của bản thân, mình thật sự yêu thích ngành nghề nào. Vì vậy, nữ sinh quyết định "gap year" 1 năm để tìm hiểu về chính bản thân mình.

Quyết định của Châu được bố mẹ ủng hộ nhiệt tình, họ hiểu và luôn tin tưởng vào quyết định của con gái. Châu đăng ký rất nhiều khoá học online như: Kinh tế, Tâm lý, Toán học, Khoa học, Lập trình,… Việc học nhiều thứ không chỉ giúp Châu tìm ra niềm đam mê mà còn là cơ hội để làm mới bản thân.

Sau 1 hồi loay hoay với nhiều môn học, Châu đặc biệt hứng thú với Khoa học máy tính lập trình (Computer Science). Việc chinh phục những hàng code, lập nên trang web độc đáo và giải được bài toán Toán khó nhằn khiến nữ sinh vô cùng hào hứng. Châu tin đây đích thực là đam mê và bản thân sẽ theo ngành học này đến cùng.

Nữ sinh quyết định dành một năm để tìm hiểu về đam mê và định hướng tương lai bản thân.

Nữ sinh mạnh dạn "apply" vào hàng loạt các trường đại học danh giá tại Mỹ và nhận được thành công lớn. Vũ Hà Châu chia sẻ: "8 giờ 26 phút sáng, em nhận được emai thông báo trúng tuyển từ Đại học Pomona cùng mức học bổng cao. Như vậy, em sẽ chính thức là sinh viên ngành Khoa học máy tính lập trình của ngôi trường lớn hàng đầu Hoa Kỳ và giúp bố mẹ tiết kiệm chi phí đầu tư học tập. Suốt một thời gian dài chờ đợi thông tin, em không nghĩ là mình sẽ đỗ nên cảm xúc lúc ấy vỡ oà trong hạnh phúc".

Đại học Pomona hiện được US News & World Report xếp hạng top 4 trong hệ thống các trường khai phóng tốt nhất nước Mỹ. Đặc biệt hơn, Pomona nằm trong Liên minh Claremont - một khối gồm 7 trường đại học tinh hoa được ca ngợi là "sự kết hợp của những tài nguyên trí tuệ chưa từng có ở Hoa Kỳ" theo The Fiske Guide to Colleges. Pomona cũng là một trong 10 trường đại học có nhiều học giả Fulbright nhất nước Mỹ. Nhiều cựu sinh viên từ trường đều dành được giải thưởng trên thế giới như: Giải Nobel, giải Pulitzer,…

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ SÔI NỔI VÀ BÀI THI SÁNG TẠO GIÚP DÀNH TẤM VÉ LỚN

Ngay từ khi đi học, nữ sinh Hà Nội đã tham gia hoạt động ngoại khóa và có nhiều đóng góp tích cực. Nữ sinh cho biết việc học giỏi thôi là chưa đủ, năng động tham gia hoạt động ngoại khóa là cách hoàn thiện bản thân tốt nhất. Những hoạt động này đã giúp Châu trang bị được kỹ năng mềm tuyệt vời: Giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm,… đặc biệt là giúp nữ sinh có thêm mối quan hệ giúp ích được cho công việc mai này.

Năm 2018, Châu tham gia chuyến đi tình nguyện ở bệnh viện. Tại đây, nữ sinh gặp nhiều bệnh nhân bị khiếm thính có số phận rất đáng thương. Trong đó, một cậu bé khiến Châu ấn tượng mãi, thôi thúc Châu phải làm điều gì đó để giúp ích họ. Cậu bé gặp khó khăn trong giao tiếp, chia sẻ tình hình sức khỏe đến bác sĩ vì thiếu người phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu.

Vì vậy, sau này khi đã học về Khoa học máy tính lập trình, nữ sinh cùng một nhóm người sáng lập nên VieSign (viesign.org) – Website học ngôn ngữ ký hiệu online đầu tiên tại Việt Nam, hợp tác cùng Trung tâm Giáo dục Nghiên cứu người khiếm thính (CED) nhằm đem lại giá trị ý nghĩa cho cộng đồng. Đến nay, trang web tiếp tục được hoàn thiện và phát triển sâu rộng tới cộng đồng vào năm 2022.

Châu cho biết phía nhà trường yêu cầu nữ sinh cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm: Thành tích học tập, video giới thiệu bản thân, thư giới thiệu của trường cấp 3 và bài viết luận. Bài viết luận cũng gây ấn tượng không nhỏ với hội đồng tuyển sinh.

Châu tìm ra sự đồng điệu giữa phố cổ Hà Nội và ngành học của mình.

Bài luận thứ nhất, Châu viết về thành phố Hà Nội – nơi mình sinh ra và lớn lên qua con mắt của một lập trình viên. "Mỗi lần đi chơi phố cổ lại đem đến cho em một trải nghiệm mới. Khi thì em phát hiện ra thêm một con đường, khi lại bắt gặp một quán ăn ngon. Phố cổ bình dị, mộc mạc nhưng lại chứa nhiều nét quyến rũ khiến bất cứ ai đặt chân đến đây đều say mê. Vì vậy, em cảm thấy Hà Nội phố với những con ngõ ngoằn ngoèo cũng giống như những bài toán hóc búa, càng tìm hiểu càng thấy thú vị!".

Nữ sinh luôn nhìn cuộc sống bằng sự tò mò để khám phá ra những điều bí ẩn, độc đáo. Đó cũng là tính cách của Châu – ưa khám phá, mạo hiểm và thích làm mới bản thân. Việc chinh phục những thử thách mới là sở thích đặc biệt của cô nàng.

Còn bài luận thứ hai gồm 3 câu hỏi. Thay vì trả lời bằng văn xuôi, Châu đã sáng tác 3 khổ thơ tương ứng. Điều đặc biệt là khi ghép các khổ thơ với nhau sẽ tạo thành một bài thơ hoàn chỉnh khắc họa cuộc sống gia đình. Châu là chị cả trong nhà, từ nhỏ đã được bố mẹ cho học đàn piano. Sau này, những đứa em lần lượt ra đời, chiếc đàn không còn là vật sở hữu của riêng Châu nữa mà phải nhường cho các em. Chiếc đàn mang ý nghĩa sâu sắc, là một vật dụng thân thuộc của gia đình và dạy Châu nhiều bài học quý giá. Đó là sự bao dung, nhân hậu, biết sẻ chia và quan tâm đến người khác. Nhờ cây đàn, nữ sinh đã rèn luyện được nhiều tính cách tốt đẹp.

Bên cạnh đó, Châu cũng giới thiệu về gia đình mình. Nữ sinh lớn lên trong một gia đình có truyền thống hiếu học. Nhờ sự giáo dục khoa học từ gia đình, tình yêu quê hương đã giúp nữ sinh luôn vững tin theo đuổi niềm đam mê khoa học.

"Em nghĩ chính sự chân thành và sáng tạo đã thuyết phục được hội đồng tuyển sinh. Chuyên ngành Khoa học máy tính lập trình lại càng đòi hỏi sinh viên phải có ý tưởng độc đáo, hấp dẫn. Em không muốn những con số trở nên khô khan, máy móc, em muốn mang chất thơ vào khoa học", nữ sinh nói.

Đến tháng 8/2022, Vũ Hà Châu sẽ chính thức trở thành tân sinh viên trường Đại học Pomona. Sau khi học xong, Châu mong muốn sẽ trở thành một nhà nghiên cứu khoa học, thực hiện nhiều dự án mang lại lợi ích cho cộng đồng, giúp đỡ được nhiều người.

