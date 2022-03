Nữ sinh Hà Nội giành học bổng 6 tỷ của ĐH Mỹ nhờ chia sẻ cách vượt qua định kiến "Con gái học làm gì, chỉ nên cưới chồng giàu thôi"

Mới đây, nữ sinh Bạch Nguyên An (lớp 12, trường Phổ thông liên cấp Olympia, Hà Nội) đã xuất sắc nhận được học bổng của 2 trường Đại học ở Mỹ là Franklin and Marshall (F&M) và Depauw University cho ngành học Studio Art.

Với ngôi trường đầu tiên, An nhận được mức học bổng 223.000 USD/4 năm học (khoảng 5 tỷ đồng) và ngôi trường thứ hai là 170.000 USD/4 năm học (khoảng 3,8 tỷ đồng). Sau nhiều cân nhắc, 10x quyết định sẽ theo học tại F&M bởi ấn tượng với chương trình giảng dạy, các hoạt động nghệ thuật tổ chức cho sinh viên của trường.

Nữ sinh Bạch Nguyên An.

Được biết, F&M vốn có tỷ lệ chấp nhận khá thấp. Bản thân An khi được chấp nhận đơn xin học bổng, cùng mức học bổng cao như vậy đã rất ngỡ ngàng, không tin nổi vào mắt mình. Đến giờ phút này, An vẫn còn lâng lâng sung sướng, nhớ lại giây phút nhận được mail của nhà trường vào một buổi sáng giữa tháng 12/2021.

"Mỗi năm, ban tuyển sinh của chúng tôi đánh giá một nhóm ứng viên dồi dào tài năng và có tính cạnh tranh cao. Chúng tôi tìm kiếm các sinh viên có phẩm chất ngoại giao tương lai, những người mô hình hóa các đặc điểm nổi bật của tập thể sinh viên của chúng tôi. Có trí tuệ tò mò, sáng tạo và có động lực để thành công. Ban tuyển sinh của chúng tôi đã nhận ra tất cả những phẩm chất này ở bạn, An" - phía trường F&M viết cho An trong mail phản hồi hồ sơ xin học bổng.

Hành trình đến với hội họa và bài luận về "định kiến xã hội"

Để đạt được 2 học bổng giá trị, Nguyên An đã chinh phục phía đại học Mỹ bằng portfolio có đính kèm những tác phẩm hội họa, thiết kế ấn tượng của mình, cùng thư giới thiệu của thầy cô và một bài luận với chủ đề vô cùng thú vị.

Nói thêm về đam mê hội họa, mục đích đầu tiên của Thiên An khi đến là để giải tỏa căng thẳng sau những giờ học. Khi được cầm cọ vẽ, An dường như trút bỏ được mọi gánh nặng, cảm giác tâm trí hoàn toàn thả vào những màu sắc trên tranh.

Sau đó, cô bạn dần say mê và tham gia nhiều hơn vào các hoạt động nghệ thuật như các dự án ở trường, làm cộng tác viên design,... Càng tham gia nhiều hoạt động, 10x Hà Nội càng say mê và quyết theo đuổi hội họa một cách nghiêm túc.

Một số tác phẩm hội họa của Thiên An.

Ít ai biết rằng, hội họa còn chính là liều thuốc tinh thần, giúp Thiên An vượt qua những định kiến xã hội. Cô bạn tâm sự: "Trong bài luận của mình, em đã viết về định kiến xã hội, cụ thể là về cách em đã vượt qua những định kiến như thế nào.

Em kể lại chuyện bị phân biệt, bị nói là "Con gái thì học làm gì, chỉ nên cưới chồng giàu thôi", rồi "Học vẽ làm gì, sau này ra đời không kiếm được tiền đâu" và rất nhiều chuyện khác em đã gặp phải. Mỗi lần gặp phải những định kiến như vậy, em đều cảm thấy hội họa là nơi có thể bộc lộ được cảm xúc. Sau cùng, nhờ hội họa mà em vượt qua được những lời đàm tiếu và theo đuổi được ước mơ đến cùng".

"Their words didn’t move me, as my competitiveness and ambitions pushed me to strive for excellence in both my academic and artistic pursuits. Still, there was a doubt in my mind, could getting married be my only outcome?

I realized that gender stereotypes were drilled too deeply in Vietnamese society that people tended to give advice that was demeaning, dismissive, and problematic. However, these negative implications were hidden under the guise of "goodwill," slowly molding teenage girls towards certain "approved" courses of action that helped to strengthen the protocol".

(Những lời họ nói không làm tôi lung lay tinh tinh thần, vì sự cạnh tranh và tham vọng đã thúc đẩy tôi phấn đấu để trở nên xuất sắc trong cả học tập và nghệ thuật. Tuy nhiên, đôi khi tôi vẫn còn nghi ngờ, liệu lấy chồng giàu có phải là con đường duy nhất của tôi để thành công không?

Tôi nhận ra rằng định kiến giới đã lấn quá sâu vào trong xã hội Việt Nam khiến mọi người có xu hướng đưa ra những lời khuyên có tính chất coi thường, bác bỏ và có vấn đề. Tuy nhiên, những tác động tiêu cực này được che giấu dưới suy nghĩ được coi là "thiện chí", đang dần hướng đến các cô gái vị thành niên để những cô gái cố hoàn thành những cái được coi là "hành động đúng đắn") - Nguyên An viết trong bài luận.

Hầu hết tác phẩm hội họa của An đều về một vật nhất định như hoa quả hay phong cảnh. Chủ yếu 10x vẽ về những thứ cảm thấy yêu thích vì nó giúp em giảm bớt căng thẳng khi được là chính bản thân mình.

"Có thể hiện tại tác phẩm của em chưa chứa nhiều thông điệp nhưng em muốn truyền đạt cảm hứng để mọi người luôn có thể là bản thân mình và không chịu đựng những "định kiến xã hội" hãy đam mê và theo đuổi ước mơ của bản thân", An chia sẻ.

Nguyên An từng gặp phải nhiều định kiến.

Đi thực tập ở công ty từ năm lớp 11, quyết tâm học thêm ngành Marketing

Ngoài hội họa, Nguyên An còn có một đam mê khác là Marketing. Lý do yêu thích ngành này là bởi An từng có cơ hội được thực tập ở một công ty và thấy ngành này phù hợp với tính cách của mình và muốn học bài bản thêm.

"Em thực tập ở một công ty vào lớp năm 11 chuyển sang 12. Công việc là tạo ra những bức ảnh và viết content cho bài đăng, cũng như học về các chiến dịch Marketing và hiểu về sản phẩm của công ty như thế nào. Kỉ niệm thú vị nhất là được thực hiện chụp ảnh hay quay các video trong phòng studio của một công ty chuyên nghiệp. Việc ấy giúp con hiểu thêm về môi trường làm việc cũng như là ngành.



Điều quan trọng nhất về ngành Marketing là tính sáng tạo, đi theo xu hướng thế giới và dám làm. Em được nhiều người nhận xét là khá sáng tạo và dám thử thách mọi thứ. Vì vậy em cảm thấy rất thú vị khi được làm ra những chiến dịch Marketing thành công để thu hút mọi người", An hào hứng chia sẻ.

Nữ sinh Hà Nội cho biết, ngôi trường F&M mà mình dự định theo học tuy chưa có khóa học chính thức cho ngành Marketing nhưng có câu lạc bộ. Nữ sinh dự định sẽ tham gia câu lạc bộ để học hỏi thêm. Về chuyên ngành Studio Art, An cũng chia sẻ muốn học lên Thạc sĩ sau khi tốt nghiệp đại học.

Nhìn nhận lại thành quả của mình, Nguyên An gửi lời cảm ơn đến các thầy cô trong trường vì đã hỗ trợ hết sức trong thời gian cô bạn xin học bổng, cũng như luôn tạo ra nhiều cơ hội cho học sinh được thử thách với nghệ thuật, qua các project từ Toán học, Địa lý, Lịch sử đến Văn học,...

"Em quyết định apply đi Mỹ khá muộn và mọi việc bị thúc đẩy vội vàng. Em vừa phải hoàn thiện bài luận cá nhân sao cho tốt nhất, cùng với đó phải cố gắng để hoàn thiện portfolio. Khi em xin thầy cô thư giới thiệu rất vội nhưng thầy cô đã giúp đỡ em hết mình", An tâm sự.

