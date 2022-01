Nữ sinh đầu độc cha ruột bằng xyanua: Sinh viên ngành luật ở TP.HCM, nhìn vẻ ngoài trầm tính, hiền lành nhưng rất ngang bướng

Vụ việc Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, ngụ TP Bà Rịa) dùng chất độc xyanua giết người đã gây rúng động dư luận ngày qua khi nạn nhân không ai khác là cha ruột của Linh - ông Tống Hồn Đ. (SN 1968).

Liên quan đến vụ việc, cơ quan công an vẫn đang khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ vụ án. Đồng thời, phía gia đình cũng đã tổ chức xong tang lễ cho nạn nhân xấu số.

Không khí tang thương bao trùm cả khắp con đường Nguyễn Hữu Thọ (TP. Bà Rịa) - nơi xảy ra sự việc đau lòng. Dư luận cả nước cũng như người dân sống tại đây vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc, họ không thể tin rằng, Tống Thị Tùng Linh lại có thể gây ra sự việc kinh hoàng đến như vậy với chính cha ruột của mình.

Theo lãnh đạo UBND phường Phước Nguyên (TP Bà Rịa), tại địa phương gia đình ông Tống Hồng Đ. sống hòa đồng với hàng xóm xung quanh, chưa từng xảy ra mâu thuẫn với ai. Sự việc xảy ra khiến mọi người trong khu dân cư bàng hoàng trước hành động của người con gái ông Đ..

Về phía bản thân Linh, thông tin trên tờ Vietnamnet cho biết, hiện tại Linh là sinh viên học ngành Luật năm 3 tại một trường đại học trên địa bàn TP.HCM. Do thời gian nghỉ dịch Covid-19 kéo dài nên Linh trở về nhà.

Theo lời bà Đ. - vợ ông Đ, (cùng là mẹ Linh), bình thường Linh là người trầm tính, ít nói, nhìn có vẻ hiền lành nhưng lại rất ngang bướng. Đã rất hiều lần vì tính tình này của Linh khiến cả hai vợ chồng phải nhắc nhở.

Thế nhưng không ai ngờ được chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt như vậy, Linh lại có thể ra tay sát hại cha ruột một cách tàn nhẫn, dã man.

Hai lần khai báo quanh co, gian dối che dấu hành vi phạm tội dã man?

Tại cơ quan công an, Linh khai nhận lý do giết hại cha ruột do thường xuyên bị chửi mắng cũng như ức chế việc nghi phạm và mẹ bị đối xử không tốt nên nảy sinh ý định giết cha. Linh thậm chí còn khai rằng mẹ vì không chịu nổi cha nên đã dọn sang nhà người thân ở nhờ, nhưng theo người dân sống gần nhà ông Đ., thời điểm xảy ra vụ án vợ của ông Đ. đang ở TP.HCM để lo cho chị gái Linh vừa sinh con nhỏ chứ không phải bỏ đi vì bị đối xử không tử tế như lời khai của Linh.

Trước đó, khi cơ quan vào cuộc điều tra vụ án hủy hoại tài sản do chính Linh trình báo, Linh đã những biểu hiện khai báo quanh co nhằm che giấu hành vi phạm tội. Thông qua những điểm bất nhất trong lời khai báo của Linh, cơ quan chức năng nhận thấy có nhiều điểm nghi vấn nên cơ quan chức năng đã sinh nghi.

Bằng nghiệp vụ, sau quá trình đấu tranh, Linh đã khai nhận sự thật về hành vi đầu độc chết cha ruột, rồi dựng hiện trường giả để che giấu hành vi phạm tội.

https://afamily.vn/nu-sinh-dau-doc-cha-ruot-bang-xyanua-sinh-vien-nganh-luat-o-tphcm-nhin-ve-ngoai-tram-tinh-hien-lanh-nhung-rat-ngang-buong-20220122132010266.chn